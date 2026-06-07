Забудьте про посадочный талон: новый формат прохода в терминалы Москвы шокировал пассажиров

В Шереметьево официально наступило будущее — то самое, из фантастических фильмов, где для перемещений не нужны бумажки. Крупнейший авиахаб страны вместе с "Аэрофлотом" раскатал систему биометрии на все внутренние рейсы. Теперь ваше лицо — это и есть паспорт, посадочный талон и ключ от всех дверей терминала. Никакой паники в поисках документа в рюкзаке, когда за спиной шипит очередь.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Биометрия лица

Инструкция по применению: как пройти к гейту "по лицу"

Технология "Свободный проход" захватила терминал B. Теперь вы не просто стоите перед камерой на паспортном контроле, а проходите через автоматические турникеты на досмотр и даже самостоятельно сдаете багаж. Система считывает параметры лица и сверяет их с базой. Это не просто экономия пары минут — это полный отказ от физических носителей на внутренних маршрутах: от Екатеринбурга до Минеральных Вод.

"На этой неделе услугой биометрической идентификации и прохода на рейс воспользовались пассажиры, следующие в аэропорты Калининграда, Самары, Екатеринбурга, Минеральных Вод", — отметила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Алгоритм прост: камера ловит взгляд, сопоставляет данные с вашим билетом в системе авиакомпании, и дверца открывается. Никаких бумажных талонов, которые вечно мнутся или теряются. Но пока это касается только внутренних линий "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". Международный сектор ждет своей очереди — там юридические гайки закручены плотнее.

Что нужно сделать дома, чтобы система вас узнала

Просто подойти к турникету и улыбнуться не получится. Цифровая магия требует подготовки. Главный входной билет — регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС). Это государственная база, куда нужно заранее загрузить слепок лица и голос через приложение "Госуслуги Биометрия" или в отделении банка. Если ваших данных там нет, турникет останется холодным и равнодушным.

Метод прохода Что нужно иметь при себе Цифровой (Биометрия) Регистрация в ЕБС, лицо Классический Паспорт, бумажный или QR-посадочный

"Биометрия — это удобно, но техника иногда капризничает. Если освещение плохое или камера запылилась, система может выдать отказ. Поэтому классический паспорт в кармане — это ваш парашют", — подчеркнула бортпроводница Анна Волкова.

Подводные камни цифрового взлета

Эксперимент в Шереметьево продлится до апреля 2027 года. Сейчас это игровая площадка для обкатки технологий. Пока основной трафик идет через "мост" между Москвой и Питером, где Пулково тоже в деле. Но помните: даже если вы прошли все кордоны по лицу, паспорт требовать не перестанут. По правилам авиационной безопасности документ должен быть при вас на борту и в пункте прилета.

"Часто летающие пассажиры уже оценили скорость. Для бизнес-туристов, где каждая минута на счету, отсутствие лишних очередей — критический фактор лояльности к аэропорту", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о биометрии в аэропорту

Заменит ли биометрия паспорт полностью?

Нет, на данном этапе это способ идентификации для прохода зон контроля. Оригинал паспорта обязан быть у пассажира на протяжении всего пути.

Безопасно ли отдавать свои данные в ЕБС?

Данные хранятся в защищенном государственном контуре. Аэропорт получает не ваше фото, а цифровой код (хэш), который невозможно превратить обратно в изображение лица.

Что делать, если турникет меня не узнал?

Просто перейти в соседнюю очередь к обычному сотруднику контроля. Сбои возможны из-за смены имиджа, очков или медицинских масок.

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