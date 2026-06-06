Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смириться с реальностью невозможно: вдова Алексея Пиманова сделала заявление спустя полтора месяца
Коварство сезонных витаминов: почему летние ягоды внезапно наносят удар по поджелудочной
Мечты разбились о суровую реальность: телеведущая признала невозможность родить второго ребёнка
Резкий старт опасен: как заставить организм проснуться за несколько минут с помощью мягких движений
Природа заперла их в скалах: двадцатилетняя изоляция хищников привела к странному финалу
Спрос рождает предложения: почему Юлия Снигирь обвинила зрителей в убийстве российского кинематографа
Детские клятвы в старой тетрадке: Ивлеева показала мужчину своей мечты из далёкого прошлого
Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Обед превратился в преступление: отдых в Европе может обернуться для путешественников долговой ямой

Туризм » Путешествия

Европейские курорты начали массовую облаву на любителей перекусить вне специально отведенных зон. Популярные туристические локации Италии и Франции вводят жесткие запреты на употребление еды и напитков на пляжах, площадях и вблизи памятников архитектуры. Теперь попытка съесть бутерброд, любуясь достопримечательностями, может обойтись путешественнику в несколько сотен евро, что сопоставимо со стоимостью проживания в хорошем отеле.

Растройство
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Растройство

Европейский этикет: где еда под запретом

Тенденция по очистке общественных пространств от "перекусов на ходу" охватила ключевые туристические центры. В Италии ограничения коснулись знаковых мест Рима, Флоренции и Венеции. Путешественникам запрещено располагаться с едой на ступенях исторических лестниц, у парапетов фонтанов и на мостовых в центральных кварталах. Аналогичные меры принимаются и во Франции, где власти прибрежных городов стараются разгрузить набережные от стихийных пикников.

"Туристы часто забывают, что исторический центр города — это не фуд-корт. Ограничения вводятся там, где концентрация людей достигает предела, а инфраструктура не справляется с объемами бытовых отходов. Планируя поездку, важно заранее изучить локальные карты с отмеченными зонами для отдыха", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Штрафы и санкции для нарушителей

Размер денежных взысканий напрямую зависит от статуса места и серьезности нарушения. В столице Италии минимальный штраф за перекус у фонтана Треви или на Испанской лестнице начинается от €250, но может достигать и более внушительных сумм, если турист оставил после себя мусор или разлил напитки на мрамор. Муниципальная полиция активно патрулирует такие зоны, выписывая квитанции на месте.

Во Франции санкции пока мягче, но муниципальные власти получили право ограничивать доступ к определенным участкам пляжей для тех, кто приносит с собой крупногабаритные сумки-холодильники и организует массовые обеды вне кафе. Это вынуждает отдыхающих либо пользоваться услугами прибрежных ресторанов, либо уходить вглубь жилых кварталов в поисках скверов, где прием пищи разрешен официально.

"Безопасность и порядок на курортах сегодня становятся приоритетом. Штрафы — это крайняя мера, чтобы предотвратить превращение памятников ЮНЕСКО в мусорные свалки. Туристам стоит учитывать эти расходы как скрытые риски и проявлять бдительность при выборе места для отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему власти вводят жесткие меры

Основная причина ограничений — критическое накопление мусора. Остатки упаковки, пластиковые стаканы и еда привлекают грызунов и птиц, что портит облик древних городов. Кроме того, скопление людей, обедающих прямо на тротуарах, создает серьезные логистические трудности: проходы сужаются, что мешает движению пешеходов и работе экстренных служб.

Для тех, кто предпочитает бюджетный отдых, такие правила создают дополнительные сложности. Тем, кто привык экономить на питании, приходится искать специальные площадки для пикников, которые зачастую расположены вдали от главных достопримечательностей. Эксперты прогнозируют, что список запретных зон будет только расширяться.

"Сейчас мы наблюдаем трансформацию туристического рынка: города стремятся к качественному туризму вместо массового. Даже те, кто ищет доступное размещение, должны быть готовы к тому, что правила пребывания в общественных местах станут строже повсеместно", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Привычка туриста Рекомендация и результат
Перекус на ступенях памятников Ищите знаки запрета (No eating); помогает избежать штрафа до €500.
Обед на пляже с собой Уточните правила конкретного муниципалитета; сохраняет чистоту песка и ваши деньги.
Выброс мусора в обычные урны Используйте контейнеры для раздельного сбора; предотвращает санкции за нарушение эко-норм.

Ответы на популярные вопросы о правилах на курортах

Как узнать, разрешено ли есть в конкретном месте?
В большинстве туристических зон установлены специальные таблички с перечеркнутым изображением еды и напитков. Если вы находитесь в историческом центре, лучше исходить из того, что перекус на скамейках или бордюрах может быть запрещен.

Распространяется ли запрет на обычную питьевую воду?
Как правило, пить воду из бутылок разрешено везде, особенно в жаркий сезон. Ограничения чаще касаются сладких газированных напитков, алкоголя и еды, которая оставляет крошки или пятна.

Где можно перекусить, чтобы не нарушать закон?
Ищите городские парки, скверы, оборудованные фуд-корты или специально выделенные зоны для пикников (Picnic Area), которые обозначены на туристических картах.

Что делать, если полиция уже выписывает штраф?
Не пытайтесь спорить или предлагать деньги на месте — это усугубит ситуацию. Попросите официальную квитанцию и уточните сроки оплаты. Своевременное погашение штрафа иногда позволяет получить скидку.

Читайте также

Экспертная проверка: Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму, Роман Ларин, эксперт по туристической безопасности, Анастасия Крылова, турагент.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Военные новости
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Садоводство, цветоводство
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде
Еда и рецепты
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Природа заперла их в скалах: двадцатилетняя изоляция хищников привела к странному финалу
Спрос рождает предложения: почему Юлия Снигирь обвинила зрителей в убийстве российского кинематографа
Обед превратился в преступление: отдых в Европе может обернуться для путешественников долговой ямой
Детские клятвы в старой тетрадке: Ивлеева показала мужчину своей мечты из далёкого прошлого
Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Настоящий живой звук и бешеная мощь: 10 легендарных V8, которые до сих пор ищут для тюнинга
Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери
Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста
Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.