Обед превратился в преступление: отдых в Европе может обернуться для путешественников долговой ямой

Европейские курорты начали массовую облаву на любителей перекусить вне специально отведенных зон. Популярные туристические локации Италии и Франции вводят жесткие запреты на употребление еды и напитков на пляжах, площадях и вблизи памятников архитектуры. Теперь попытка съесть бутерброд, любуясь достопримечательностями, может обойтись путешественнику в несколько сотен евро, что сопоставимо со стоимостью проживания в хорошем отеле.

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Европейский этикет: где еда под запретом

Тенденция по очистке общественных пространств от "перекусов на ходу" охватила ключевые туристические центры. В Италии ограничения коснулись знаковых мест Рима, Флоренции и Венеции. Путешественникам запрещено располагаться с едой на ступенях исторических лестниц, у парапетов фонтанов и на мостовых в центральных кварталах. Аналогичные меры принимаются и во Франции, где власти прибрежных городов стараются разгрузить набережные от стихийных пикников.

"Туристы часто забывают, что исторический центр города — это не фуд-корт. Ограничения вводятся там, где концентрация людей достигает предела, а инфраструктура не справляется с объемами бытовых отходов. Планируя поездку, важно заранее изучить локальные карты с отмеченными зонами для отдыха", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Штрафы и санкции для нарушителей

Размер денежных взысканий напрямую зависит от статуса места и серьезности нарушения. В столице Италии минимальный штраф за перекус у фонтана Треви или на Испанской лестнице начинается от €250, но может достигать и более внушительных сумм, если турист оставил после себя мусор или разлил напитки на мрамор. Муниципальная полиция активно патрулирует такие зоны, выписывая квитанции на месте.

Во Франции санкции пока мягче, но муниципальные власти получили право ограничивать доступ к определенным участкам пляжей для тех, кто приносит с собой крупногабаритные сумки-холодильники и организует массовые обеды вне кафе. Это вынуждает отдыхающих либо пользоваться услугами прибрежных ресторанов, либо уходить вглубь жилых кварталов в поисках скверов, где прием пищи разрешен официально.

"Безопасность и порядок на курортах сегодня становятся приоритетом. Штрафы — это крайняя мера, чтобы предотвратить превращение памятников ЮНЕСКО в мусорные свалки. Туристам стоит учитывать эти расходы как скрытые риски и проявлять бдительность при выборе места для отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему власти вводят жесткие меры

Основная причина ограничений — критическое накопление мусора. Остатки упаковки, пластиковые стаканы и еда привлекают грызунов и птиц, что портит облик древних городов. Кроме того, скопление людей, обедающих прямо на тротуарах, создает серьезные логистические трудности: проходы сужаются, что мешает движению пешеходов и работе экстренных служб.

Для тех, кто предпочитает бюджетный отдых, такие правила создают дополнительные сложности. Тем, кто привык экономить на питании, приходится искать специальные площадки для пикников, которые зачастую расположены вдали от главных достопримечательностей. Эксперты прогнозируют, что список запретных зон будет только расширяться.

"Сейчас мы наблюдаем трансформацию туристического рынка: города стремятся к качественному туризму вместо массового. Даже те, кто ищет доступное размещение, должны быть готовы к тому, что правила пребывания в общественных местах станут строже повсеместно", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Привычка туриста Рекомендация и результат Перекус на ступенях памятников Ищите знаки запрета (No eating); помогает избежать штрафа до €500. Обед на пляже с собой Уточните правила конкретного муниципалитета; сохраняет чистоту песка и ваши деньги. Выброс мусора в обычные урны Используйте контейнеры для раздельного сбора; предотвращает санкции за нарушение эко-норм.

Ответы на популярные вопросы о правилах на курортах

Как узнать, разрешено ли есть в конкретном месте?

В большинстве туристических зон установлены специальные таблички с перечеркнутым изображением еды и напитков. Если вы находитесь в историческом центре, лучше исходить из того, что перекус на скамейках или бордюрах может быть запрещен.

Распространяется ли запрет на обычную питьевую воду?

Как правило, пить воду из бутылок разрешено везде, особенно в жаркий сезон. Ограничения чаще касаются сладких газированных напитков, алкоголя и еды, которая оставляет крошки или пятна.

Где можно перекусить, чтобы не нарушать закон?

Ищите городские парки, скверы, оборудованные фуд-корты или специально выделенные зоны для пикников (Picnic Area), которые обозначены на туристических картах.

Что делать, если полиция уже выписывает штраф?

Не пытайтесь спорить или предлагать деньги на месте — это усугубит ситуацию. Попросите официальную квитанцию и уточните сроки оплаты. Своевременное погашение штрафа иногда позволяет получить скидку.

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