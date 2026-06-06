Забыть про офисный ад навсегда: один остров решил радикально обнулить состояние своих гостей

Инвестиции в акции и крипту пасуют перед главным активом — собственной кукухой и уровнем энергии. Мальдивы перестают быть просто локацией для ленивого лежания на шезлонге. Остров Sun Siyam Iru Fushi в союзе с биохакером Региной Гимрановой запускает жесткую "прожарку" организма: с 15 по 21 июня 2026 года здесь будут учить, как не сгореть на работе и вернуть ясность ума.
Программа — это не лайтовый фитнес, а полноценный переход из дерганого городского ритма в режим осознанного управления собой. Утро в Sun Siyam Iru Fushi стартует в 08:00 с йоги под открытым небом. Пока солнце не начало плавить песок, гостей гоняют от мягкой Инь-йоги до силовых асан. Вечерний блок (17:00-18:30) посвящен нервной системе и регуляции кортизола. Вместо коктейлей на закате — соматические техники и дыхательные практики, чтобы мозг перестал генерировать тревожный шум.
"Такие программы — это долгосрочный вклад в трудоспособность. Если человек не умеет переключать режимы работы мозга, никакой пляж его не спасет. Биохакинг дает инструменты, которые работают и после возвращения в офис", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Курс рассчитан на взрослых (18+). Регина Гимранова адаптирует нагрузки: новичка не заставят сразу сворачиваться в узел. В финале — интеграционная сессия. Это "чемодан с собой": набор коротких ритуалов и техник стабилизации энергии, которые помогут не растерять мальдивский дзен в первый же понедельник в городе. Если суточная стоимость отдыха в Сочи начинает кусаться, а уровень стресса только растет, перелет на трансформирующую программу становится логичным шагом.
Для тех, кому мало коврика для йоги, работает The Spa by Thalgo. Это гигантский комплекс на 20 кабинетов. В меню 160 процедур — от древних ритуалов до гидромассажа, который выбивает зажимы из мышц лучше любого мануальщика. На острове постоянно дежурят аюрведический врач и специалисты по китайской медицине. Питание тоже перестроили: треть меню занимает растительная кухня в концепции "Plant-based bliss". Это отличная возможность попробовать гастрономический туризм в его самом здоровом проявлении.
"Качество питания и сервиса в таких турах определяет 80% успеха. Без специальной диеты и глубокой работы с телом биохакинг превращается в обычную лекцию, которая быстро забывается", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Мальдивы выкатывают серьезные офферы для России. Если бронировать с 5 июня по 15 июля 2026 года, можно срезать 40% цены на виллы. Бонусом идет бесплатный переход с трехразового питания на Premium All‑Inclusive. Это касается заездов до конца 2026 года и даже части сезона 2027. На высокий сезон (конец декабря) скидка скромнее — 25%, и за "все включено" придется доплатить отдельно.
|Период поездки
|Привилегии и скидки
|15 июня — 22 декабря 2026
|Скидка 40% на виллы + Premium All-Inclusive бесплатно
|23 декабря 2026 — 10 января 2027
|Скидка 25% на проживание (апгрейд питания не действует)
Отдельный аттракцион — трансфер. Гидросамолет — штука дорогая, но при бронировании от 7 ночей обратный билет отдадут даром. Если лететь на саму программу Гимрановой (6 ночей), скидка на обратный путь составит 50%. В современных реалиях, когда прямые авиарейсы становятся роскошью, такие бонусы помогают сбалансировать бюджет поездки. Источник издание АТОР.
"Бесплатный апгрейд питания — это экономия сотен долларов в день на островах. Для семейного бюджета это часто становится решающим фактором при выборе между качественным люксом и средним сегментом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Нет, программа адаптируется под любой уровень физической активности участника старше 18 лет.
Это расширенный пакет питания и напитков, а также доступ к определенным активностям курорта без доплат.
Необходимо забронировать проживание на срок от 7 ночей в период действия специального предложения.
Программа построена как единый цикл трансформации, но гости вольны посещать те блоки, которые им интересны.
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