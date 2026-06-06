Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста

Россия — это не только бесконечные километры дорог, но и фантастическое световое шоу, которое природа крутит дважды в сутки. От зеркальной глади соляных пустынь до арктического побережья, где солнце буквально отказывается уходить на покой. Чтобы поймать тот самый кадр, когда небо взрывается розовым, золотым или багровым, иногда нужно променять мягкую постель на спальник или термос с крепким кофе на обрыве скалы.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Закат, горы, солнце

Где встретить рассвет: 5 легендарных точек

Ранний подъем окупается сполна, когда лучи прошивают утренний туман. В Калининградской области на Куршской косе свет падает на дюны так, будто их отлили из золота. Лучшие точки — поселки Лесной и Рыбачий. Если сил хватит на марш-бросок, забирайтесь на высоту Эфа. Там Балтика встречается с небом в режиме реального времени. Это отличный повод сэкономить на заграничных поездках и увидеть чудо мирового масштаба дома.

"На Куршской косе важно учитывать направление ветра: песок на дюнах постоянно движется, и утренняя дымка может либо создать идеальный мягкий свет, либо полностью закрыть обзор за пару минут", — предупредил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов суровой эстетики есть Якутия. Ленские столбы в рассветные часы напоминают декорации к фэнтези. Двухсотметровые каменные иглы выплывают из тумана над Леной. В это время тени ложатся так резко, что скалы кажутся живыми существами. А на Кавказе, на плато Канжол, рассвет работает как прожектор: солнце встает за спиной и бьет прямой наводкой по снегам Эльбруса, окрашивая вулкан в ядовито-розовый цвет.

Крымская гора Ай-Петри предлагает другой аттракцион — "море" из облаков. Вы стоите на вершине, а весь мир внизу залит белой ватой. Иногда здесь ловят "призрак Брокена" — огромную тень наблюдателя в радужном кольце. Завершает список озеро Эльтон в Волгоградской области. Это гигантское зеркало. Слой рапы (соляного раствора) стирает линию горизонта, и на рассвете вы идете буквально по облакам.

Где проводить солнце: лучшие закатные локации

Нижний Новгород официально застолбил за собой статус столицы закатов. География города работает на визуал: исторический центр на Дятловых горах развернут к слиянию Волги и Оки. Огромный речной амфитеатр позволяет смотреть, как солнце медленно тонет в воде. Набережная Федоровского и Чкаловская лестница — главные трибуны для этого шоу. Планируя такой трип, стоит заранее узнать, как работают платежные системы, чтобы не остаться без брони отеля в пик сезона.

"Нижний Новгород — лидер по количеству ясных вечеров среди городов-миллионников, поэтому вероятность увидеть 'тот самый' малиновый закат здесь выше 80%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Петербург же берет архитектурной эстетикой. Розовое небо над Невой, силуэты разводных мостов и золотой шпиль Петропавловки — классика, которую лучше смотреть с воды. На Красной Поляне в Сочи закат другой — вертикальный. Солнце уходит за хребет Аибга, подсвечивая лиловым пики гор. На высоте 2200 метров облака часто лежат ниже вас, создавая ощущение полной изоляции от цивилизации. Это почти как скрытые турецкие курорты, только с кавказским размахом.

За Полярным кругом, в Териберке, понятие "закат" растяжимо. Летом солнце лишь касается кромки Баренцева моря и тут же начинает подъем. Переход из багряных сумерек в рассветное золото длится часами. А в Переславле-Залесском на Плещеевом озере закаты медитативные. Плоские берега и круглая форма озера создают честный, широкий горизонт без лишних деталей.

"В отелях Красной Поляны на высоте часто предлагают вечерние пикники на смотровых площадках — это лучший способ увидеть игру света на Кавказском хребте без толпы туристов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Сравнение условий для съемок

Локация Главная фишка Озеро Эльтон Зеркальный эффект и кристаллы соли Териберка Бесконечный закат-рассвет полярным днем Нижний Новгород Панорама слияния двух великих рек Ай-Петри Вид на Ялту сквозь облака

Ответы на популярные вопросы о локациях

Когда лучше ехать на озеро Эльтон?

Идеальное время — май и июнь. В этот период уровень воды создает тот самый зеркальный эффект, а жара еще не выжгла все живое вокруг.

Как добраться на плато Канжол?

Мимо Эльбруса дороги нет — только на подготовленном внедорожнике. Путь занимает несколько часов по грунтовке, но вид на вулкан стоит каждой кочки.

Нужно ли разрешение для посещения Ленских столбов?

Да, это национальный парк. Потребуется входной билет и трансфер на лодке или теплоходе из Якутска.

Где в Питере лучшая точка для фото заката без толпы?

Попробуйте набережную у "Лахта Центра" или малые каналы Крестовского острова — там меньше людей, чем на Дворцовой.

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