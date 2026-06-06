Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Настоящий живой звук и бешеная мощь: 10 легендарных V8, которые до сих пор ищут для тюнинга
Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери
Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении
Мир в шоке от северного парадокса: уникальная система спасения хищников в Швеции дала смертельную трещину
Правдивые цифры на тонометре: как одна ошибка портит ваш результат и пугает напрасно
Минное поле в автосалонах: эти машины избавят владельцев от бесконечного поиска запчастей
Мир перестал осторожничать: в Ленобласть хлынул капитал из самых неожиданных регионов планеты

Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста

Туризм » Регионы » Россия

Россия — это не только бесконечные километры дорог, но и фантастическое световое шоу, которое природа крутит дважды в сутки. От зеркальной глади соляных пустынь до арктического побережья, где солнце буквально отказывается уходить на покой. Чтобы поймать тот самый кадр, когда небо взрывается розовым, золотым или багровым, иногда нужно променять мягкую постель на спальник или термос с крепким кофе на обрыве скалы.

Закат, горы, солнце
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Закат, горы, солнце

Где встретить рассвет: 5 легендарных точек

Ранний подъем окупается сполна, когда лучи прошивают утренний туман. В Калининградской области на Куршской косе свет падает на дюны так, будто их отлили из золота. Лучшие точки — поселки Лесной и Рыбачий. Если сил хватит на марш-бросок, забирайтесь на высоту Эфа. Там Балтика встречается с небом в режиме реального времени. Это отличный повод сэкономить на заграничных поездках и увидеть чудо мирового масштаба дома.

"На Куршской косе важно учитывать направление ветра: песок на дюнах постоянно движется, и утренняя дымка может либо создать идеальный мягкий свет, либо полностью закрыть обзор за пару минут", — предупредил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов суровой эстетики есть Якутия. Ленские столбы в рассветные часы напоминают декорации к фэнтези. Двухсотметровые каменные иглы выплывают из тумана над Леной. В это время тени ложатся так резко, что скалы кажутся живыми существами. А на Кавказе, на плато Канжол, рассвет работает как прожектор: солнце встает за спиной и бьет прямой наводкой по снегам Эльбруса, окрашивая вулкан в ядовито-розовый цвет.

Крымская гора Ай-Петри предлагает другой аттракцион — "море" из облаков. Вы стоите на вершине, а весь мир внизу залит белой ватой. Иногда здесь ловят "призрак Брокена" — огромную тень наблюдателя в радужном кольце. Завершает список озеро Эльтон в Волгоградской области. Это гигантское зеркало. Слой рапы (соляного раствора) стирает линию горизонта, и на рассвете вы идете буквально по облакам.

Где проводить солнце: лучшие закатные локации

Нижний Новгород официально застолбил за собой статус столицы закатов. География города работает на визуал: исторический центр на Дятловых горах развернут к слиянию Волги и Оки. Огромный речной амфитеатр позволяет смотреть, как солнце медленно тонет в воде. Набережная Федоровского и Чкаловская лестница — главные трибуны для этого шоу. Планируя такой трип, стоит заранее узнать, как работают платежные системы, чтобы не остаться без брони отеля в пик сезона.

"Нижний Новгород — лидер по количеству ясных вечеров среди городов-миллионников, поэтому вероятность увидеть 'тот самый' малиновый закат здесь выше 80%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Петербург же берет архитектурной эстетикой. Розовое небо над Невой, силуэты разводных мостов и золотой шпиль Петропавловки — классика, которую лучше смотреть с воды. На Красной Поляне в Сочи закат другой — вертикальный. Солнце уходит за хребет Аибга, подсвечивая лиловым пики гор. На высоте 2200 метров облака часто лежат ниже вас, создавая ощущение полной изоляции от цивилизации. Это почти как скрытые турецкие курорты, только с кавказским размахом.

За Полярным кругом, в Териберке, понятие "закат" растяжимо. Летом солнце лишь касается кромки Баренцева моря и тут же начинает подъем. Переход из багряных сумерек в рассветное золото длится часами. А в Переславле-Залесском на Плещеевом озере закаты медитативные. Плоские берега и круглая форма озера создают честный, широкий горизонт без лишних деталей.

"В отелях Красной Поляны на высоте часто предлагают вечерние пикники на смотровых площадках — это лучший способ увидеть игру света на Кавказском хребте без толпы туристов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Сравнение условий для съемок

Локация Главная фишка
Озеро Эльтон Зеркальный эффект и кристаллы соли
Териберка Бесконечный закат-рассвет полярным днем
Нижний Новгород Панорама слияния двух великих рек
Ай-Петри Вид на Ялту сквозь облака

Ответы на популярные вопросы о локациях

Когда лучше ехать на озеро Эльтон?

Идеальное время — май и июнь. В этот период уровень воды создает тот самый зеркальный эффект, а жара еще не выжгла все живое вокруг.

Как добраться на плато Канжол?

Мимо Эльбруса дороги нет — только на подготовленном внедорожнике. Путь занимает несколько часов по грунтовке, но вид на вулкан стоит каждой кочки.

Нужно ли разрешение для посещения Ленских столбов?

Да, это национальный парк. Потребуется входной билет и трансфер на лодке или теплоходе из Якутска.

Где в Питере лучшая точка для фото заката без толпы?

Попробуйте набережную у "Лахта Центра" или малые каналы Крестовского острова — там меньше людей, чем на Дворцовой.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Садоводство, цветоводство
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Искал кроссовер на годы и без капризных роботов: отобрал 15 машин, которые переиграют любого
Авто
Искал кроссовер на годы и без капризных роботов: отобрал 15 машин, которые переиграют любого
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери
Небо взорвалось розовым и золотым: Россия скрывала эти фантастические места от массового туриста
Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении
Мир в шоке от северного парадокса: уникальная система спасения хищников в Швеции дала смертельную трещину
Правдивые цифры на тонометре: как одна ошибка портит ваш результат и пугает напрасно
Минное поле в автосалонах: эти машины избавят владельцев от бесконечного поиска запчастей
Мир перестал осторожничать: в Ленобласть хлынул капитал из самых неожиданных регионов планеты
Забудьте про стыковки в Дохе: Москву и белоснежные пляжи Индийского океана свяжут без пауз
25 лет любви зрителей и ноль наград: почему Анна Фэрис винит "Очень страшное кино" в провале драматической карьеры
Семейные узы треснули навсегда: Наталья Штурм признала поражение в многолетней борьбе за сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.