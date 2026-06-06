Забудьте про Стамбул и Москву: две крупные российские локации вошли в летнее расписание

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Туризм

Забудьте про утомительные стыковки в Стамбуле или многочасовые заезды на авто. "Аэрофлот" выкатывает прямой телепорт в Минск сразу из двух российских городов. Это не просто расширение карты полетов, а настоящий подарок для тех, кто соскучился по запаху свежих драников и мощеным улочкам Верхнего города.

Крыло самолета в небе
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крыло самолета в небе

Расписание и старт полетов: когда паковать чемоданы

Первыми флаг белорусской столицы увидят жители Чебоксар. Стартуем 29 июня. Рейсы — дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Идеальный вариант, чтобы рвануть на длинные выходные или полноценный отпуск без лишней чехарды с пересадками.

"Запуск прямых рейсов из регионов — это всегда мощный рывок для локального туризма. Жителям Поволжья теперь не нужно тратить 12-15 часов на дорогу через Москву", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Нижний Новгород подключается к авиамарафону чуть позже — с 5 июля. Зато интенсивность здесь выше: трижды в неделю. Вторник, пятница и воскресенье — классический набор для деловых поездок и спонтанного туризма.

Город вылета Частота рейсов
Чебоксары 2 раза в неделю (пн, чт)
Нижний Новгород 3 раза в неделю (вт, пт, вс)

Бизнес или эконом: на чем полетим в столицу Беларуси

На линии выходят проверенные "рабочие лошадки" Airbus A320. Никаких компромиссов: полноценная двухклассная компоновка. Хотите — летите с максимальным комфортом в бизнесе, хотите — выбирайте проверенный эконом. В "Аэрофлоте" уверены: спрос будет стабильным и со стороны бизнесменов, и со стороны любителей аутентичной кухни.

"Для региональных аэропортов такие рейсы — это статус. А320 — комфортная машина для короткого перелета, пассажиры даже не успеют досмотреть фильм", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кому Минска мало, напоминаем: из Москвы самолеты национального перевозчика продолжают курсировать в режиме "аэроэкспресса" — 6 раз в сутки. Связь между столицами превращается в плотный воздушный мост, где время ожидания минимально.

"Минск давно перестал быть просто транзитным узлом. Сейчас это центр гастротуризма и качественной медицины, который россияне распробовали окончательно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о рейсах в Минск

Нужна ли виза в Беларусь для россиян?

Нет, достаточно внутреннего российского паспорта. Детей до 14 лет можно везти по свидетельству о рождении (с отметкой о гражданстве).

Работают ли карты "Мир" в Минске?

Да, карты платежной системы "Мир" принимаются практически повсеместно — от торговых центров до маленьких кафе.

Сколько лететь до Минска из Нижнего Новгорода?

Среднее время в пути составит около 1 часа 40 минут, что быстрее, чем поездка на электричке до соседнего райцентра.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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