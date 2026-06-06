Белоснежные скалы теперь пустуют: в Турции признали катастрофический обвал спроса в заповеднике

Белоснежные террасы Памуккале стремительно пустеют. Главный туристический магнит Турции столкнулся с рекордным оттоком посетителей — с начала 2026 года заповедник недосчитался почти 89 тысяч человек. Основной удар пришелся на организованные группы: автобусные туры в "Хлопковый замок" фактически потерпели крах. Пока чиновники винят логистику, опытные путешественники уверены — всему виной жадность отельеров и непомерные цены на билеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Памуккале

Изнанка турецкой статистики: куда уходят группы

Памуккале и античный Иераполис теряют лоск. Председатель Ассоциации отельеров Денизли Гази Мурат Шен обнародовал цифры, которые ставят крест на оптимистичных отчетах. Общий поток туристов просел на 12,5%, но в сегменте групповых экскурсий ситуация близка к катастрофе. Число иностранцев, приехавших на автобусах от агентств, рухнуло на 27,7% — это почти 88 600 "исчезнувших" кошельков.

Бизнес годами эксплуатировал природную уникальность локации, не вкладываясь в сервис. Теперь пузырь лопнул. Пока известный международный оператор массово закрывает гостиницы на других направлениях из-за кризиса, турецкие власти пытаются спасти сезон, требуя от Turkish Airlines увеличить количество рейсов в аэропорт Чардак. Однако эксперты считают, что дело не в самолетах, а в ценовой политике.

"Обвал спроса — это прямой результат превращения Памуккале в 'аттракцион для богатых'. Когда входной билет привязывают к евро и взвинчивают цену в несколько раз, туристы из отелей 'все включено' просто выбирают пляж вместо изнурительной и дорогой поездки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Актуальный прайс: сколько стоит вход в 2026 году

Министерство культуры и туризма Турции перевело оплату в твердую валюту. Для самостоятельного путешественника это серьезный удар по бюджету, если не знать, за что платишь. Вход на территорию комплекса теперь стоит 30 евро. Это единый билет, включающий травертины, древний город и музей.

Услуга / Объект Стоимость в 2026 году (евро) Единый вход (Памуккале + Иераполис) 30 € (~3100 руб.) Купание в бассейне Клеопатры 20 € (~2100 руб.) Шкафчик для вещей 5 € (~520 руб.)

Отдельный капкан для кошелька — Бассейн Клеопатры. Зайти на территорию и посидеть в тени можно бесплатно, но за возможность окунуться в минеральную воду среди античных колонн придется выложить еще 20 евро. На фоне того, как дикие локации Кавказа стали угрозой для традиционных курортов, турецкий демпинг кажется вопросом времени.

"Россиянам сейчас выгоднее брать машину напрокат и ехать в Денизли самим. К июлю местные отели и гиды начнут снижать цены, чтобы заполнить пустующие номера. Групповые туры — это всегда переплата в два-три раза", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Инструкция для самостоятельных: как выжать максимум

Главный секрет — Южные ворота. Навигаторы часто ведут в нижнюю часть города, откуда приходится карабкаться по скользкому известняку вверх под палящим солнцем. Заезжайте сверху. Так вы начнете прогулку с осмотра амфитеатра и некрополя Иераполиса, а спускаться к террасам будете уже в тени, когда толпы экскурсантов только начнут прибывать.

Выезжать из Антальи или Кемера нужно не позже пяти утра. Дорога через Коркутели занимает около 3,5 часов. Помните, что к полудню травертины превращаются в раскаленную сковороду, которая режет глаза белизной. Пока дикие бухты Пхукета закрывают для отдыхающих, в Памуккале доступ остается свободным, но требует жесткого тайминга.

"Планируя маршрут на авто, учитывайте, что российские карты в кассах не принимают. Запаситесь наличными лирами или евро. И не забудьте про солнцезащитные очки — без них на травертинах можно заработать ожог сетчатки за полчаса", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о посещении Памуккале

Нужно ли покупать билет заранее онлайн?

В 2026 году при самостоятельном посещении в ранние часы (с 08:00 до 09:00) очередей в кассах Южных ворот практически нет. Онлайн-покупка возможна, но она не дает значительных преимуществ при входе.

Есть ли льготы для детей?

Дети до 8 лет проходят бесплатно. Обязательно возьмите с собой оригинал или четкую копию загранпаспорта ребенка для предъявления на контроле.

Где лучше пообедать, чтобы не переплачивать?

Категорически игнорируйте заведения прямо у подножия горы. Лучше проехать 10-15 минут в сторону центра Денизли. Там в аутентичных локантах можно попробовать знаменитый кебаб из тандыра в три раза дешевле.

Работает ли музейная карта в Памуккале?

Да, карта Museum Pass Turkey стоимостью 165 евро включает вход в Памуккале и Иераполис. Она окупается, если вы планируете посетить хотя бы три крупных объекта (например, Эфес и комплекс в Сельчуке) в течение двух недель.

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