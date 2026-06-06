Древние колокольни торчат из воды: аномальные красоты вдоль М-10 заставили туристов нажать на тормоз

Забудьте про монотонный гул шин на "платнике". Трасса М-10 и её окрестности — это портал в мир, где колокольни растут прямо из воды, а в печи томится кисель из овса. Если вы летите из Москвы в Питер, притормозите. В паре десятков километров от бетонного полотна сохранились места, которые пахнут дымом бани "по-черному", сосновой хвоей и настоящей историей без глянца.

Фото: commons.wikimedia.org by Kate Mikheeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крепость Старая Ладога

Тверская область: путь карельских старообрядцев и малиновые берега

Калязин — это русская Атлантида. Николаевская колокольня здесь не просто памятник, а укор прогрессу, затопившему старый город ради водохранилища. В 2021 году её почистили, укрепили, и теперь она торчит из воды как маяк для тех, кто ищет смыслы за пределами ТРЦ. Хотите больше жизни — рулите в Осташков. Город-рыбак на Селигере спроектирован по императорским лекалам, но дышит озерной сыростью и тишиной монастырских стен Ниловой пустыни.

Бежецк — стальной характер в малиновой обертке. Екатерина II обожала местные ягоды, а Иоанн Кронштадтский сравнивал город с Суздалем. Здесь до сих пор стоят купеческие дома Неворотиных, украшенные резьбой такой тонкости, что современные инструменты пасуют. Если проголодались — ищите овсищенский джур в поселке Овсище. Это запеченный кисель, который художники-передвижники ели перед тем, как писать свои шедевры.

"Внутренние маршруты сейчас выигрывают за счет аутентичности. Туристу надоели отели-коробки, он хочет попробовать региональную кухню, вроде бежецкой ватрушки, и увидеть настоящую провинцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов экзотики есть деревня Стан. Это центр Тверской Карелии. Здесь живут потомки тех, кто бежал от шведов сотни лет назад. В Стане можно не только съесть пирог "сканчи", но и узнать про духа Кегри. А в 47 км от трассы вы найдете Покровскую церковь 1777 года — деревянный космос, собранный без единого гвоздя в те времена, когда Америка только подписывала декларацию независимости.

Локация Расстояние от М-10 Овсище (кисель джур) 33 км Стан (карельская культура) 47 км Старая Русса (курорт) 80 км Старая Ладога (крепость) 119 км

Новгородчина: имперские дачи и соленые грязи

Старая Русса — это место силы Достоевского. Здесь он писал "Братьев Карамазовых", вдыхая запах минеральных источников. Город стоит на соли, и грязи тут лечебные — покруче мертвоморских. Если устали от руля, замажьтесь ими в местном санатории, а потом идите в дом-музей писателя. Там время застыло в девятнадцатом веке.

Чуть дальше, в Коростыни, берег озера Ильмень превращается в обрыв. Здесь Александр I строил путевой дворец. Архитектор Стасов сделал проект, который до сих пор выглядит как декорация к имперскому кино. Это место тишины: только шум ветра с озера и осознание, что именно здесь закончилась вольница Новгородской республики.

"Качество сервиса в малых городах растет. Появились гостевые дома в Старой Руссе и Карелии, которые конкурируют с сетевыми отелями по уровню комфорта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по отельному сервису Елена Гумина.

Организация такого трипа требует подготовки. Вместо того чтобы искать доступный азиатский отдых, проще исследовать берег Ильменя. Это дешевле, ближе и точно безопаснее, чем многие заграничные авантюры.

Карелия и Ленобласть: от колыбели Рюрика до живых памятников

Кинерма — деревня, которой полтысячи лет. Дома здесь стоят кругом, смотрят окнами в священную рощу. Это не декорация, здесь живут люди. Тут пекут "калитки" — карельские пирожки, за которыми охотятся гурманы со всей страны. Главный аттракцион — баня "по-черному". После неё вы поймете, почему карелы считали этот процесс сакральным очищением души.

Старая Ладога — точка сборки русской государственности. Здесь Рюрик поставил первую крепость. С Олегова кургана открывается вид на Волхов, от которого захватывает дух. Это суровое, мужское место. Бетон, кирпич и дерево здесь срослись в единый монолит. А для тех, кто ищет уединения, есть деревня Родионово. Там Георгиевская церковь 1493 года стоит у озера. Это не музей, а живой храм, который видел Ивана Грозного и Петра Первого.

"Гастрономический туризм — главный драйвер для малых поселений. Туристы едут за специфическими вкусами: за карельскими калитками или рыбой из Чеполшевского озера", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Путешествие по этим точкам — это сочетание дикой природы и древней архитектуры. Трасса М-10 лишь нить, на которую нанизаны эти жемчужины. Сверните с неё - и вы увидите страну, о которой молчат навигаторы. Источник издание АТОР.

Ответы на популярные вопросы о поездках по трассе М-10

Как лучше планировать маршрут, чтобы успеть всё посмотреть?

Не пытайтесь объехать 10 точек за день. Разделите маршрут: выделите один день на Тверской кластер (Калязин, Бежецк) и еще один — на Новгородчину и Карелию. Лучше забронировать ночевку в Осташкове или Старой Руссе.

Нужна ли специальная подготовка для поездки в деревни?

Большинство дорог к указанным пунктам асфальтированы, но в карельской Кинерме или районе Стана могут встретиться грейдированные участки. Проверьте подвеску и запаску перед выездом.

Где пробовать лучшую кухню на маршруте?

В Бежецке ищите ватрушки с малиной, в Овсище спрашивайте овсяный кисель джур, а в Карелии — калитки. Это локальные фишки, которые редко встречаются за пределами районов.

Безопасно ли самостоятельно добираться до удаленных храмов?

Вполне. Главное — учитывать погоду. В сильные дожди до Родионово или Стана доехать сложнее. Всегда имейте при себе офлайн-карты, потому что связь в "медвежьих углах" пропадает.

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