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Паттайя против Пхукета: вскрываем правду, почему 90% туристов выбирают не тот курорт

Туризм

Пхукет или Паттайя? Выбор между главными курортами Таиланда — это не только вопрос предпочтений, но и грамотный расчет бюджета и погоды. Разбираемся, где летом море чище, цены ниже, а инфраструктура удобнее, чтобы ваш отпуск не превратился в битву за выживание в джунглях или пустую трату денег.

Пхукет
Фото: www.flickr.com by Mark Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пхукет

Климатические капризы: где суше

Погода в летние месяцы распределяется неравномерно. Паттайя, укрытая в Сиамском заливе, считается более стабильной — ливни здесь проходят быстро и чаще по ночам. Пхукет открыт всем ветрам Андаманского моря, поэтому тропические осадки могут затянуться на пару часов, превращая дороги в реки. Однако именно на острове воздух кажется чище из-за постоянной циркуляции морских масс, в то время как материковый курорт порой страдает от плотного смога и высокой влажности без намека на прохладу.

"В летний период море на Пхукете ведет себя агрессивно. Если в Паттайе залив остается спокойным, то на островных пляжах поднимаются высокие волны. Это критично для тех, кто не умеет уверенно держаться на воде или планирует отдых с детьми", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Пляжная география и безопасность

Береговая линия Паттайи удобна для прогулок, но вода здесь редко бывает прозрачной. За лазурными волнами приходится уезжать на соседние острова, тратя время на паромы. На Пхукете ситуация иная: даже популярные бухты вроде Ката или Карон визуально выигрывают, но летом они становятся опасными из-за подводных течений. Спасатели выставляют красные флаги, игнорировать которые — большая ошибка. Для спокойного плавания в этот период лучше выбирать закрытые локации вроде Панвы, где море надежно спрятано от штормов.

Такой основательный вариант отдыха требует внимательности к деталям на месте.

Критерий Паттайя Пхукет
Море Спокойное, заиленное Чистое, сильные волны
Цены Доступные во всех сферах Выше среднего, наценки на транспорт
Транспорт Дешевые тук-туки по 10-20 бат Дорогое такси, нужен байк

Досуг: от храмов до ночных рынков

Паттайя — это огромный мегаполис у кромки воды. Здесь жизнь не замирает ни на секунду: торговые центры, зоопарки и огромные парки развлечений находятся под рукой. Отсюда проще добраться до столицы, чтобы увидеть историческое величие королевских дворцов. Пхукет же сохраняет островную размеренность. Главное здесь — природа: смотровые площадки на скалах, прогулки к гигантскому Будде и морские вылазки к необитаемым скалам. Это правильное решение для тех, кто хочет сбежать от городской суеты в зелень джунглей.

"В Паттайе турист получает всё и сразу: от Храма Истины до крупнейших аквапарков Азии. Это город-конструктор, где каждый день можно менять декорации. На Пхукете же отдых более центричный, завязанный на конкретной бухте и эстетике тропиков", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Семейный формат: комфорт или драйв

Тот самый секрет успешного отдыха с детьми кроется в выборе локации. Пхукет предлагает более респектабельную среду с чистым песком и отелями, ориентированными на комфорт. В районах Банг Тао или Лаян тишина гарантирована. Паттайя может показаться слишком шумной и грязной для прогулок с коляской, зато для школьников здесь настоящий рай с дельфинариями и контактными зоопарками. Если же хочется чего-то совсем иного, стоит рассмотреть отечественный материал по схожей теме.

Финансовый вопрос и логистика

Паттайя традиционно бюджетнее: еда в макашницах и местных кафе стоит копейки, а транспортная сеть позволяет перемещаться по городу за символические деньги. Пхукет считается элитным направлением, где ценник в ресторанах и на такси ощутимо бьет по карману. Однако летом островные отели раздают туристам щедрые скидки, что уравнивает шансы обоих курортов. Немаловажно учитывать и процесс подготовки документов и правил поведения, которые в Азии сейчас становятся строже.

"На Пхукет лететь проще — туда есть прямые рейсы из многих городов. До Паттайи придется добираться из Бангкока на автобусе или такси, что после долгого перелета радует далеко не каждого туриста", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Таиланде

Где море чище летом?

Визуально Пхукет выигрывает — вода прозрачная, песок светлый. Однако из-за штормов купание часто запрещено. В Паттайе вода мутная из-за примеси песка и глины, но волн практически нет.

Где дешевле питаться?

В Паттайе средний чек в уличном кафе будет ниже на 20-30%. Фрукты на материке также стоят дешевле, так как их не нужно везти через мосты на остров.

Как лучше перемещаться на Пхукете?

Без аренды байка или использования мобильных приложений агрегаторов такси отдых станет золотым. Общественный транспорт на острове развит слабо и привязан к расписанию.

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Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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