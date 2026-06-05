Турция, за которую не стыдно: скрытый от глаз рай, где время навсегда остановилось

Забудьте про шумные пляжи и браслеты "всё включено". Есть Турция, где в воздухе пахнет Грецией, а каждый поворот ведет к невероятному виду. Каш — это побег от массовой суеты в место, где по-настоящему начинаешь дышать. Узнайте, как организовать идеальное путешествие туда, где захочется остаться навсегда.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курортный город ночью

Логистика и планирование бюджета

Путь к уединенному побережью обычно начинается в крупных авиаузлах. Удобнее всего добираться через Анталью или Даламан. Разница в расстоянии небольшая: от Антальи до Каша около 200 километров, от Даламана — порядка 150. Если планировать маршрут заранее, можно найти билеты из Москвы в пределах 11 000 рублей, а внутренние перелеты по стране стоят сравнительно дешево.

"Каш радикально отличается от Антальи или Кемера отсутствием огромных гостиничных комплексов. Здесь преобладают бутик-отели и апартаменты, что диктует совсем иной стиль отдыха — более камерный и осознанный", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Опытные путешественники часто делают остановку в Стамбуле на пару дней. Это позволяет переключиться на местный ритм жизни перед поездкой к морю. Проживание в районе Таксим обойдется примерно в 7000 рублей за двоих. Такие организационные варианты помогают сделать поездку насыщеннее без серьезного удара по кошельку.

Пляжи Патары и дух свободы

По пути к Кашу стоит задержаться в небольшой деревне около Патары. Здесь нет пятизвездочного лоска, зато по утрам слышны петухи, а на завтрак подают домашнюю еду. Ночь в местном отеле может стоить всего 2400 рублей. Патара известна своими дикими многокилометровыми пляжами, где природа сохранила первозданный вид. Добраться до них проще всего на арендованном байке или машине.

Тот самый секрет Каша заключается в его архитектуре и ландшафте, которые практически полностью копируют греческие островные поселения. Город не приспособлен для тех, кто привык проводить весь день на территории отеля. Сюда едут за общением в маленьких кафе, прогулками по узким улочкам и самостоятельными открытиями. Такая поездка — это всегда выбор в пользу личного комфорта, а не навязанного решения со стороны туроператора.

Где остановиться в Каше

Для жилья лучше всего выбирать район Чукурбаг, откуда открываются лучшие панорамы на море. Если бюджет позволяет, можно рассмотреть сетевые отели, где цена за сутки составляет около 15 000 рублей. Более экономный путь — апартаменты на окраине города. Пять дней проживания в таком месте стоят около 23 000 рублей. Важный нюанс: завтраки в апартаментах часто не входят в стоимость, их заказывают отдельно или готовят самостоятельно из местных продуктов.

"При выборе жилья в Каше обязательно уточняйте наличие террасы или балкона. В этом городе вечерние посиделки с видом на закат — обязательная часть культурной программы. Без этого вы потеряете половину очарования места", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Тонкости аренды транспорта

Машину разумнее бронировать сразу в аэропорту Антальи. Сутки аренды через местные сервисы стоят около 3000 рублей, а за неделю набегает порядка 20 000 рублей. Российские водительские удостоверения принимаются без проблем. Лишний процесс оформления международных прав не требуется, достаточно обычного пластика. Бензин обойдется примерно в 7000 рублей на активную неделю поездок по окрестностям.

Ошибка туриста Совет и результат Поиск отелей "все включено" Выбирайте апартаменты — это дает свободу передвижения и выбор лучших кафе Заказ такси из аэропорта Арендуйте машину — такси стоит до 150 долларов, а авто за неделю окупится мобильностью Проживание только в центре Селитесь в Чукурбаге — получите тишину и лучшие панорамные виды на порт

Сезон в этом регионе длится с мая по октябрь. Однако Каш хорош и в межсезонье: отсутствие жары позволяет гулять дольше. Любой непредвиденный материал или отзыв о поездке в этот уголок подтверждает одно — сюда возвращаются ради ощущения свободы, которого часто не хватает на массовых курортах.

Ответы на популярные вопросы о поездке в Каш

Когда лучше всего ехать в этот регион?

Бархатный сезон с конца августа до начала октября наиболее комфортен. Море прогрето, а основной поток отдыхающих уже схлынул.

Нужны ли специальные права для аренды машины?

Для оформления договора достаточно действующих российских прав. Крупные компании могут попросить кредитную карту для залога.

Есть ли в Каше русскоязычный сервис?

Город больше ориентирован на европейских туристов и самих турок. Для базового общения хватит минимального английского языка.

Подойдет ли отдых для семей с маленькими детьми?

В самом городе много крутых лестниц и подъемов, что может быть неудобно с коляской. Для спокойного семейного отдыха лучше выбирать окрестности Патары.