Слишком экзотический трофей: в аэропорту Иркутска выявили груз, на который сбежались смотреть все

В иркутском аэропорту таможенники пресекли нестандартную попытку незаконного провоза экзотических "сувениров". Рентгеновский сканер в багаже пассажира, следовавшего из Китая, высветил предметы, которые не оставили сомнений в их биологическом происхождении.

Фото: commons.wikimedia.org by derivative work: Escarlati (talk)Lions_on_rock.jpg: William Warby from London, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Львы

Что нашли в чемодане иностранца

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска при досмотре багажа 47-летнего гражданина, прилетевшего из Пекина, обратили внимание на подозрительное содержимое ручной клади. Система просвечивания зафиксировала отчетливые силуэты когтей крупного хищника. Как выяснили эксперты, пять обнаруженных объектов являются фрагментами лап льва.

"Перевозка дериватов диких животных — это всегда зона повышенного риска для туриста. Даже если предмет выглядит как безобидный сувенир, при отсутствии разрешений CITES он автоматически становится контрабандой", — объяснила специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Почему за "подарки" наказывают по закону

Пассажир настаивает на своей невиновности: по его словам, когти были получены в качестве дружеского презента. Он не предполагал, что такие трофеи требуют обязательной декларации и наличия пакета разрешительных бумаг. Незнание международного законодательства в этом случае не снимает ответственности с владельца биоматериалов.

Характеристика Статус груза Классификация Дериваты (части животных) Требование Обязательное декларирование и сертификация

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы подпадают под действие международной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Любое перемещение подобных объектов через государственную границу требует строгого документального контроля.

"На границе не делают скидок на дружеские подарки. Если это часть животного, включенного в охранные списки, отсутствие сертификата ведет к неизбежным штрафам и конфискации, даже если человек просто вез сувенир для коллекции", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Последствия для пассажира

В отношении иностранца возбуждены дела об административных правонарушениях. Когти льва как предмет контрабанды изъяты. Теперь нарушителю предстоит оплатить штраф, размер которого будет определен судом. Подобные инциденты часто случаются, когда туристы пренебрегают международными правилами, предпочитая тщательной подготовке к поездке спонтанные покупки.

"Таможенные правила в отношении редких видов животных унифицированы. Избежать неприятностей можно лишь путем предварительного запроса в консульствах или у перевозчиков. Если вещь стоит дорого, лучше не рисковать, изучая новые правила контроля на популярных направлениях", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о провозе трофеев

Нужно ли декларировать сувениры из костей или когтей животных?

Да, любые части животных, даже обработанные, часто требуют декларирования. Без специального разрешения CITES их ввоз или вывоз запрещен.

Где проверить, разрешен ли провоз конкретного сувенира?

Список видов животных, охраняемых конвенцией CITES, доступен на официальных ресурсах таможенных служб и профильных министерств.

Что будет, если не задекларировать запрещенный предмет самостоятельно?

Это классифицируется как попытка сокрытия контрабанды. Предметы конфискуют, а владельца оштрафуют.

Поможет ли справка от продавца, что сувенир — подделка?

Таможенная экспертиза всё равно проведет проверку. Лучше не доверять устным заверениям уличных торговцев.

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