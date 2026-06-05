Не остаться на отдыхе с пустыми карманами: власти РФ добиваются расширения работы карт "Мир" в Азии

Карты "Мир" в странах Юго-Восточной Азии остаются одним из самых чувствительных вопросов для российских туристов. Сейчас власти и деловые круги обсуждают запуск и расширение их работы в тех направлениях, где поток отдыхающих из России особенно заметен. Но до полной и стабильной поддержки платежей везде дело еще не дошло.

Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карта "Мир"

Почему для запуска карт "Мир" выбрали популярные направления

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, в первую очередь речь идет о странах, куда чаще всего едут российские туристы. В списке обсуждаемых направлений названы Таиланд, Сингапур и Малайзия. Именно там, по его оценке, переговоры идут в первую очередь, сообщает ТАСС.

Катырин подчеркнул, что говорить о завершении процесса пока рано, но сам диалог уже идет. Для туристов это означает простую вещь: даже при наличии карты "Мир" лучше заранее проверять, где и в каком объеме она работает. Иначе поездка может упереться в банальную оплату отеля, магазина или снятие наличных.

"В первую очередь обсуждают те, куда идет туристический поток. Это Таиланд, Сингапур, Малайзия. Сказать, что мы уже на финише, преждевременно. Но, по крайней мере, разговор такой идет", — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Как работают карты сейчас и где остаются ограничения

Сейчас в ряде стран карты "Мир" уже принимают, но их возможности часто урезаны. Где-то по ним можно только снять наличные. Где-то — расплатиться лишь в отдельных магазинах. Полноценного режима, при котором карта работает без оглядки на ограничения, пока нет.

Для путешественника это значит, что одной карты может не хватить. Перед вылетом лучше подготовить запасной вариант оплаты и проверить, какие банкоматы и торговые точки принимают нужную систему. Это особенно важно в поездках, где бытовые расходы идут каждый день, а наличные могут понадобиться сразу по прилете.

Если маршрут проходит через популярные курорты Таиланда, туристам стоит заранее уточнить правила приема карт у отеля и у принимающей стороны. В таких поездках ошибка с оплатой часто бьет не по бюджету, а по плану всего дня.

"В ряде стран карты "Мир" обслуживаются, но имеют ограниченный функционал: по ним разрешены только определенные операции. Например, снятие наличных или прием платежей в определенных магазинах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Что туристу проверить перед поездкой

Перед поездкой в Таиланд, Сингапур или Малайзию стоит не только взять карту "Мир", но и заранее уточнить у банка, где она работает за границей. Полезно проверить лимиты на снятие наличных, комиссии и список партнерских банкоматов. Это сэкономит время и убережет от лишних расходов.

Еще один практичный шаг — держать при себе часть денег в доступной форме. Туристу лучше не рассчитывать только на одну карту, если маршрут включает несколько городов или пересадки. В поездке это избавляет от ситуации, когда нужный платеж нельзя провести именно в тот момент, когда он нужен больше всего.

В вопросах пересадок и оплаты расходов на месте полезно заранее сверить маршрут с материалами о прямых рейсах и логистике поездок. Чем точнее собран план, тем меньше шансов попасть в неприятную паузу между прилетом и заселением.

"Туристу лучше иметь не один, а несколько способов оплаты. Если карта работает только в части точек, запасной вариант спасает от лишних проблем на месте", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Брать в поездку только карту "Мир" Держать запасной способ оплаты и немного наличных Не проверять, где карта принимается Уточнить список банкоматов, магазинов и отелей заранее Рассчитывать на полный функционал в любой стране Понимать, что где-то доступны только отдельные операции Оставлять вопросы оплаты на день прилета Проверить условия банка и принимающей стороны до выезда

Коротко: карта "Мир" уже обсуждается для популярных азиатских направлений, но пока ее работа в ряде стран остается частичной. Туристам лучше заранее готовить запасные варианты оплаты.

Ответы на популярные вопросы о картах "Мир" в поездках

Как понять, будет ли карта "Мир" работать в конкретной стране?

Перед поездкой нужно уточнить это у банка и у принимающей стороны. В некоторых странах карта работает лишь частично, поэтому лучше проверить не только страну, но и конкретные точки оплаты.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?

Главная ошибка — ехать только с одной картой и не иметь запасного варианта. Вторая частая проблема — рассчитывать на оплату везде без ограничений.

Что лучше выбрать: наличные или карту?

Для спокойной поездки разумно сочетать оба варианта. Карта удобна там, где ее принимают, а наличные помогают закрыть повседневные расходы, если терминал не сработал.

Как обезопасить отдых и избежать проблем с оплатой?

Нужно заранее узнать лимиты, комиссии и список точек, где карта принимается. Чем раньше проверены правила, тем меньше шансов столкнуться с отказом в оплате на месте.