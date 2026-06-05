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Природа объявила туристам войну: греческий остров пошел на крайние меры безопасности

Туризм » Путешествия

Греческий остров Закинф выставил блокпосты на пути к своей главной фотозоне. Знаменитый пляж Навайо, где из белого песка торчит ржавый остов судна контрабандистов, официально закрыт для людей до 31 октября 2026 года. Причина прозаична и пугающа одновременно — бухту обложили нестабильные скалы, готовые в любой момент рухнуть на головы любителей селфи.

Флаг Греции
Фото: commons.wikimedia.org by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Греции

Камнепад вместо сервиса: почему закрыли бухту

Власти Греции решили не испытывать судьбу после того, как один из путешественников попал под раздачу камней и получил тяжелые травмы. Геологи вынесли вердикт: порода дышит, риск новых оползней зашкаливает. Пляж фактически превратился в ловушку, окруженную отвесными стенами, которые рассыпаются от морского ветра и эрозии.

"Безопасность посетителей является нашим безусловным приоритетом. Учитывая угрозу схода грунта, мы вынуждены ограничить доступ к пляжу до конца сезона, чтобы избежать трагических последствий", — подчеркнули представители местных властей.

Ситуация напоминает другие мировые курорты, где природные риски заставляют чиновников закручивать гайки. Пока одни направления вводят жесткие экологические правила на пляжах, Греция выбирает тактику полного локдауна конкретных локаций. Попасть на берег по морю легально невозможно — лодкам запрещено даже приближаться к кромке воды для высадки десанта из отдыхающих.

Только вид сверху: как теперь смотреть Навайо

Морские прогулки на Закинфе теперь превратились в экскурсии "посмотрите, но не трогайте". Капитаны катеров держат дистанцию, а туристам остается щелкать затворами камер с борта, не касаясь ногами знаменитого песка. Единственный способ рассмотреть "корабль-призрак" поближе — подняться на смотровую площадку над обрывом. Но и там стоит держать ухо востро: хаос на греческих дорогах и тропах иногда ничем не уступает тому, с чем сталкиваются туристы в экзотической Африке.

"Такие запреты — это всегда удар по кошельку частных гидов, но физическая безопасность важнее. Мы рекомендуем туристам заранее проверять статус бухты, так как штрафы за попытку пробраться на берег "дикарем" могут перекрыть стоимость всего отпуска", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Формат посещения Статус на 2026 год
Высадка на пляж с катера Строго запрещено до 31 октября
Осмотр со смотровой площадки Разрешено (возможны очереди)
Купание в бухте с лодки Ограничено дистанцией безопасности

Безопасность или штрафы: советы туристам

Греция становится всё более жесткой в вопросах контроля. Если раньше на многие нарушения закрывали глаза, то теперь полиция и береговая охрана работают в режиме нулевой терпимости. Это общий тренд: даже привычный бюджетный отдых в Азии сегодня обрастает фильтрами и правилами, отсекающими неподготовленных гостей. На Закинфе попытка доплыть до берега вплавь может закончиться не только встречей с падающим камнем, но и крупным штрафом.

"В зонах с активными геологическими процессами страховка часто не покрывает риски, если турист сознательно нарушил запрет властей. Рисковать жизнью ради кадра — сомнительная инвестиция", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Планируя маршрут, учитывайте, что Греция — не единственный регион, где природа диктует условия. Пока мировые курорты закрываются на профилактику, российские направления вроде пляжей Приморья активно перетягивают на себя трафик, предлагая дикую природу без визовых и санкционных барьеров.

Можно ли подплыть к пляжу Навайо на частной лодке?

Подплыть для осмотра — можно, но высадка на берег запрещена для всех плавсредств. Береговая охрана патрулирует акваторию и пресекает любые попытки десантирования.

Когда откроют доступ к "кораблю контрабандистов"?

Текущий запрет действует до 31 октября 2026 года. Решение о продлении или снятии ограничений будет принято после новых геологических экспертиз перед следующим сезоном.

Безопасно ли находиться на смотровой площадке сверху?

Да, смотровая площадка оборудована в зоне, которая признана стабильной. Однако туристам настоятельно рекомендуют не заходить за ограждения ради эффектных ракурсов.

Вернут ли деньги за экскурсию, если катер не причалил к берегу?

Как правило, нет. Туроператоры заранее предупреждают об изменениях в программе. В большинстве случаев формат меняется на "панорамный круиз", что юридически считается выполненной услугой.

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Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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