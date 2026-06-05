Для россиян может появиться новый безвизовый маршрут: поехать туда решатся только самые смелые

Вопрос введения безвизового режима между Россией и Ираном носит скорее демонстративный характер и подчеркивает дружественный статус отношений между странами, однако текущая обстановка в регионе делает данное направление малопривлекательным для массового отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.
Ранее посол Ирана Казем Джалали заявлял, что Тегеран активно выступает за запуск безвизового режима с Россией. Помимо упрощения правил въезда, стороны прорабатывают вопросы перехода на расчеты в национальных валютах, что должно укрепить экономическое взаимодействие двух государств.
Несмотря на дипломатические инициативы, эксперт скептически оценивает потенциальный турпоток в Иран в ближайшем будущем. По словам Дехтярь, ключевым фактором остается безопасность, которая в условиях боевых действий в стране не может быть гарантирована.
"Введение безвизового режима — это, безусловно, положительный шаг. Однако сейчас туристы туда не поедут — этот маршрут неактуален. Проблема в том, что в стране продолжаются боевые действия, и она не может гарантировать безопасный прием российских туристов. Оказание туристических услуг в таких условиях небезопасно", — отметила она.
Специалист подчеркнула, что каждый путешественник должен самостоятельно оценивать риски. Всю необходимую информацию о странах, не рекомендованных к посещению, можно найти в открытых источниках, включая порталы профильных ведомств и страховые стратегии для работы в зонах нестабильности. Также стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию, изучая рекомендации Роспотребнадзора по профилактике эндемичных заболеваний. В условиях глобальных изменений правила посещения безвизовых государств могут дополняться медицинскими протоколами.
"Здесь очень много нюансов. Но еще раз повторю: согласно закону об основах туристской деятельности в Российской Федерации, ответственность за собственную безопасность несет сам турист — за выбор путешествия, его организацию, за то, куда и зачем он едет", — пояснила эксперт.
Важно помнить, что актуальный перечень доступных направлений постоянно меняется, поэтому проверка данных о безопасности в конкретном регионе перед поездкой становится обязательным этапом подготовки. При выборе маршрута стоит обращать внимание не только на формальности, но и на общие правовые риски для отдыхающих.
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