Для россиян может появиться новый безвизовый маршрут: поехать туда решатся только самые смелые

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Туризм

Вопрос введения безвизового режима между Россией и Ираном носит скорее демонстративный характер и подчеркивает дружественный статус отношений между странами, однако текущая обстановка в регионе делает данное направление малопривлекательным для массового отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Чога-Зенбиль, Иран
Фото: commons.wikimedia.org by Darafsh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чога-Зенбиль, Иран

Ранее посол Ирана Казем Джалали заявлял, что Тегеран активно выступает за запуск безвизового режима с Россией. Помимо упрощения правил въезда, стороны прорабатывают вопросы перехода на расчеты в национальных валютах, что должно укрепить экономическое взаимодействие двух государств.

Несмотря на дипломатические инициативы, эксперт скептически оценивает потенциальный турпоток в Иран в ближайшем будущем. По словам Дехтярь, ключевым фактором остается безопасность, которая в условиях боевых действий в стране не может быть гарантирована.

"Введение безвизового режима — это, безусловно, положительный шаг. Однако сейчас туристы туда не поедут — этот маршрут неактуален. Проблема в том, что в стране продолжаются боевые действия, и она не может гарантировать безопасный прием российских туристов. Оказание туристических услуг в таких условиях небезопасно", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что каждый путешественник должен самостоятельно оценивать риски. Всю необходимую информацию о странах, не рекомендованных к посещению, можно найти в открытых источниках, включая порталы профильных ведомств и страховые стратегии для работы в зонах нестабильности. Также стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию, изучая рекомендации Роспотребнадзора по профилактике эндемичных заболеваний. В условиях глобальных изменений правила посещения безвизовых государств могут дополняться медицинскими протоколами.

"Здесь очень много нюансов. Но еще раз повторю: согласно закону об основах туристской деятельности в Российской Федерации, ответственность за собственную безопасность несет сам турист — за выбор путешествия, его организацию, за то, куда и зачем он едет", — пояснила эксперт.

Важно помнить, что актуальный перечень доступных направлений постоянно меняется, поэтому проверка данных о безопасности в конкретном регионе перед поездкой становится обязательным этапом подготовки. При выборе маршрута стоит обращать внимание не только на формальности, но и на общие правовые риски для отдыхающих

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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