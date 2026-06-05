Отдых в Танзании оказался не для слабонервных: туристы столкнулись с тем, о чем молчат путеводители

Живописные маршруты Танзании зачастую оказываются испытанием для неподготовленных путешественников, сталкивающихся с полным отсутствием привычного сервиса. О рисках, с которыми сталкиваются российские туристы в экзотических странах, изданию Pravda.Ru рассказала Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Фото: commons.wikimedia.org by Nina R from Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нунгви, Занзибар

Эксперт подчеркнула, что выбор направления для отпуска требует трезвой оценки целей и готовности к инфраструктурным сюрпризам. О том, почему новые африканские маршруты диктуют иные правила выживания и активного отдыха, стоит знать заранее.

"Люди поехали в Танзанию. Дороги там ужасные, просто ужасающие. Туристы проживали в отеле вдвоем. Через два часа после того, как они легли спать, отключился свет, а следом — кондиционеры и вода. Они спустились вниз, задали вопросы, покричали — но никого не было. В отеле, где живут всего два туриста, персонал отсутствовал", — отметила Дехтярь.

Перебои с коммуникациями в местных гостиницах нередко становятся нормой, даже несмотря на наличие генераторов. Случается, что техника не справляется с задачами по поддержанию комфорта. Важно помнить, что планирование сложного маршрута часто разбивается о бытовые просчеты и недостаточную подготовку к экстремальным условиям поездки.

Даже поиск базовых удобств превращается в квест, если отель не обеспечивает минимальный уровень автономности. Исследователи отмечают, что звездность отеля больше не гарантирует комфорт в странах с неразвитой сферой гостеприимства, поэтому к выбору жилья стоит подходить крайне внимательно.

"Туристы отправились в ближайший ресторан, чтобы посидеть внутри, сходить в туалет и умыться — воды в номере не было, кондиционеры не работали. В итоге они провели в ресторане около двух часов, затем вернулись в отель. К тому моменту свет включился — почти у всех гостиниц есть свои генераторы. Но и они могут не включиться", — рассказала специалист.

По словам эксперта, если турист стремится не просто лежать у моря, а изучать страну, нужно отдавать себе отчет в особенностях местной логистики. Поездка по регионам, где инфраструктура находится на начальном этапе формирования, требует серьезного психологического настроя. Очевидно, что мировые достопримечательности скрывают опасности, о которых редко пишут в красочных путеводителях.

"Если есть желание выбрать эксклюзивный тур, нужно тщательно продумать, куда ехать и какова цель поездки. Если турист предпочитает активный способ передвижения, а не пассивный отдых на пляже у воды с солнечными лучами, стоит десять раз подумать, прежде чем сделать окончательный выбор. Экзотика требует осознанного подхода", — добавила Дехтярь.

Специалист напомнила, что согласно действующему российскому законодательству об основах туристской деятельности, полную ответственность за выбор путешествия, его организацию и личную безопасность несет непосредственно сам турист.

Читайте также