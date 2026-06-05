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Конец бюджетного туризма: Таиланд внедряет правила, которые отсекут в первую очередь россиян

Туризм

Таиланд официально сворачивает программу бюджетного гостеприимства. Местные власти запустили стратегию "5 Economy", которая ставит во главу угла извлечение максимальной прибыли из каждого прилетающего гостя. Традиционные представления о доступном азиатском отдыхе уходят в прошлое, уступая место агрессивной финансовой модели, ориентированной на состоятельный сегмент путешественников.

Тайланд
Фото: Designed by Freepik by Wiroj Sidhisoradej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайланд

Ставка на массовые ивенты

Туристическое управление Таиланда переформатирует расходы. Бюджеты, которые могли пойти на уборку пляжей или обновление инфраструктуры, перенаправляют на организацию раскрученных фестивалей и мероприятий. Власти сознательно уходят от модели "дешевых сувениров" к формату, где турист вынужден покупать билеты на концерты и шоу. Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков в статье для портала "Турпром" предупредил, что стоимость проживания в отелях в период проведения знаковых событий будет расти кратно.

"Туроператоры уже фиксируют рост цен на размещение в даты проведения музыкальных и культурных фестивалей. Индустрия становится заложником событийного маркетинга", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Круглосуточный режим наценок

Стратегия "Night Economy" подразумевает вовлечение в ночной оборот не только развлекательных заведений, но и музеев, рынков и кинотеатров. Власти планируют перевести всю инфраструктуру на круглосуточный режим, что неминуемо приведет к введению специфических тарифов. Увеличение времени работы сервисов по факту станет инструментом для удержания туриста в зоне активных трат.

Параметр Новая стратегия
Фокус экономики Массовые платные события
Ценообразование Динамическое, с наценкой ночью

Ловушка цифровых платежей

Переход на тотальный безналичный расчет станет наиболее критичным барьером для российских путешественников. План ведомства предусматривает оснащение терминалами даже самых мелких уличных торговцев. В условиях ограничений на работу отечественных банковских карт, подобные правила посещения курортов делают комфортное пребывание практически невозможным для самостоятельных туристов из России, лишая их доступа к базовым услугам на местах.

"Ситуация с платежами превращает отдых в  квест. Без возможности оплатить товары и услуги привычными методами, туристы из России сталкиваются с серьезным логистическим тупиком", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы

Как избежать переплат в Таиланде в 2026 году?

Ориентируйтесь на заведения вне туристических центров и избегайте бронирования жилья во время дат проведения крупных фестивалей.

Действительно ли все пляжи станут платными?

Речь идет об официальной стратегии монетизации мероприятий на побережье, а не о введении входной платы на сами пляжи.

Почему безналичная оплата стала обязательной?

Власти стремятся к прозрачности финансовых потоков и минимизации наличного оборота в туристических зонах.

Есть ли альтернатива Таиланду для бюджетного отдыха?

Путешественники все чаще выбирают бюджетный отдых на море в российских регионах, где инфраструктура активно развивается.

"Россияне склонны к адаптации, но такие жесткие меры требуют от нас поиска более предсказуемых направлений с понятной финансовой инфраструктурой", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по подбору туров Анастасия Крылова.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по туристическому рынку Илья Роденко, специалист по подбору туров Анастасия Крылова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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