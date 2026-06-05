Таиланд официально сворачивает программу бюджетного гостеприимства. Местные власти запустили стратегию "5 Economy", которая ставит во главу угла извлечение максимальной прибыли из каждого прилетающего гостя. Традиционные представления о доступном азиатском отдыхе уходят в прошлое, уступая место агрессивной финансовой модели, ориентированной на состоятельный сегмент путешественников.
Туристическое управление Таиланда переформатирует расходы. Бюджеты, которые могли пойти на уборку пляжей или обновление инфраструктуры, перенаправляют на организацию раскрученных фестивалей и мероприятий. Власти сознательно уходят от модели "дешевых сувениров" к формату, где турист вынужден покупать билеты на концерты и шоу. Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков в статье для портала "Турпром" предупредил, что стоимость проживания в отелях в период проведения знаковых событий будет расти кратно.
"Туроператоры уже фиксируют рост цен на размещение в даты проведения музыкальных и культурных фестивалей. Индустрия становится заложником событийного маркетинга", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Стратегия "Night Economy" подразумевает вовлечение в ночной оборот не только развлекательных заведений, но и музеев, рынков и кинотеатров. Власти планируют перевести всю инфраструктуру на круглосуточный режим, что неминуемо приведет к введению специфических тарифов. Увеличение времени работы сервисов по факту станет инструментом для удержания туриста в зоне активных трат.
|Параметр
|Новая стратегия
|Фокус экономики
|Массовые платные события
|Ценообразование
|Динамическое, с наценкой ночью
Переход на тотальный безналичный расчет станет наиболее критичным барьером для российских путешественников. План ведомства предусматривает оснащение терминалами даже самых мелких уличных торговцев. В условиях ограничений на работу отечественных банковских карт, подобные правила посещения курортов делают комфортное пребывание практически невозможным для самостоятельных туристов из России, лишая их доступа к базовым услугам на местах.
"Ситуация с платежами превращает отдых в квест. Без возможности оплатить товары и услуги привычными методами, туристы из России сталкиваются с серьезным логистическим тупиком", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.
Ориентируйтесь на заведения вне туристических центров и избегайте бронирования жилья во время дат проведения крупных фестивалей.
Речь идет об официальной стратегии монетизации мероприятий на побережье, а не о введении входной платы на сами пляжи.
Власти стремятся к прозрачности финансовых потоков и минимизации наличного оборота в туристических зонах.
Путешественники все чаще выбирают бюджетный отдых на море в российских регионах, где инфраструктура активно развивается.
"Россияне склонны к адаптации, но такие жесткие меры требуют от нас поиска более предсказуемых направлений с понятной финансовой инфраструктурой", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по подбору туров Анастасия Крылова.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.