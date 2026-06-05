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Пляжный рай превратился в зону контроля: новые правила в Анталье заставят страдать

Туризм » Путешествия

Анталья закручивает гайки курильщикам. Турецкая Ривьера готовится к климатическому саммиту ООН (COP31) и начинает масштабную чистку побережий. С сегодняшнего дня пепельницы исчезают с четырех легендарных пляжей: Лара, Белек, Чамьюва и Бич-Парк теперь — зоны, свободные от табачного дыма. Это не просто локальный запрет, а начало большой охоты на окурки, которые годами душили морскую экосистему Средиземноморья.

Анталья
Фото: flickr.com by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анталья

Курс на "Голубое Средиземноморье"

Влажный воздух Антальи больше не будет отдавать дешевым табаком. Губернатор запустил инициативу по спасению побережий от пассивного курения и гор мусора. Окурки — это пластиковый яд, который волны смывают в море, отравляя рыбу и черепах. Теперь на песке Лары и элитного Белека зажженная сигарета станет билетом к штрафу. Власти хотят создать стерильную среду для детей, чтобы те не играли среди фильтров и пепла.

"Окурки составляют до 40% всего пляжного мусора. Они не разлагаются десятилетиями, выделяя тяжелые металлы прямо в воду, где плавают туристы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Для тех, кто не может прожить без никотина и часа, турецкие власти оставляют лазейку. На пляжах смонтируют специальные закрытые кабины. Интервал между ними составит не менее 200 метров. То есть курильщикам придется буквально совершить марш-бросок по жаре, чтобы удовлетворить привычку. Нарушителей будут выявлять патрули, а границы "чистых зон" вблизи больниц и вузов расширят до 20 метров от входов.

Жесткий дедлайн: табачный апокалипсис 2040

Анталья — это только полигон. Министерство здравоохранения Турции готовит законопроект, который превратит всю страну в выжженную (точнее, потушенную) землю для табачных компаний. Цель радикальная: запретить продажу сигарет в стране полностью с 1 января 2040 года. Безопасность туристов в Анталье теперь касается и чистоты легких. Список запретных мест скоро пополнится стадионами, парками и даже территориями вокруг мечетей.

Локация Новые правила курения
Пляжи Лара, Белек, Бич-Парк Полный запрет на песке, курение только в кабинах
Университеты и клиники Зона отчуждения увеличена до 20 метров от зданий
Детские площадки и спортзоны Бескомпромиссная "красная линия" — курить нельзя

"Туристы часто выбирают отели, не глядя на экологические правила региона. Но в 2026 году именно экологическая повестка станет диктовать цены на отдых", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Турция не изобретает велосипед, она догоняет Европу. Франция уже зачистила берега Ниццы, а Испания и Италия ежегодно увеличивают число бездымных побережий. Австралия и вовсе считается ветераном этой борьбы — там за дымящую сигарету у воды можно получить штраф, сопоставимый со стоимостью недели отдыха. Учитывая, что цены на отели в Турции продолжают расти, новые штрафы могут стать серьезным ударом по бюджету путешественника.

"Для семейных путешественников это огромный плюс. Никто не хочет, чтобы его ребенок строил куличики из смеси песка и окурков", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Важно помнить, что инфраструктура Антальи сейчас перегружена, а климатические изменения превращают курорты в зону экстремальной жары. В таких условиях риск пожаров от брошенного окурка возрастает в разы. Поэтому запрет — это не только про этику, но и про выживание региона.

Ответы на популярные вопросы о запрете курения в Турции

Где именно запрещено курить в Анталье в 2026 году?

В первую очередь под запрет попали пляжи Лара, Белек, Чамьюва и Бич-Парк. Также нельзя курить на детских и спортивных площадках, территориях школ и вблизи религиозных объектов.

Можно ли курить на балконе отеля или в номере?

Правила зависят от политики конкретного отеля, однако общая тенденция в Турции движется к полному запрету курения внутри гостиничных комплексов, за исключением открытых террас.

Будут ли штрафовать иностранных туристов?

Закон един для всех. Полиция и береговая охрана имеют право выписать штраф любому нарушителю, независимо от его гражданства.

Где разрешено курить на "бездымных" пляжах?

Только в специально оборудованных кабинах для курения. Они расположены на расстоянии не менее 200 метров друг от друга за пределами основной зоны отдыха.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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