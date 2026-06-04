Сейшелы официально сдались под натиском российского десанта. С начала года архипелаг принял более 20 тысяч наших путешественников, что поставило Россию на первую строчку в топе иностранных рынков. Количество ттуристов настолько увеличилось, что авиаперевозчики переходят к прямым рейсам, которые свяжут Москву и Маэ без утомительных стыковок.
Старт полетной программы намечен на 8 июля. Самолеты будут вылетать из "Шереметьево" дважды в неделю. Это не просто транспортный маневр, а стратегический ответ на гигантский спрос. Пока одни выбирают отдых на Кавказе или штурмуют отели Сочи, охотники за люксовым "баунти" ждали беспосадочный перелет.
"Интерес к Сейшелам сейчас зашкаливает. Прямой рейс упрощает жизнь для семейных туристов и премиум-сегмента, которым не нужно будет тратить по 5-6 часов на пересадки в Дубае или Дохе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Раньше на острова добирались транзитом, но прямой рейс — это другой уровень логистики. Особенно когда речь идет о перелете длительностью почти 10 часов. Теперь Сейшелы становятся так же доступны, как и отдых на Пхукете, но с налетом элитарности и без толп на каждом квадратном метре.
На маршрут будет работать широкофюзеляжный Airbus A350. Это современный лайнер с тремя классами обслуживания. Внутри — классический эконом, улучшенный комфорт и полноценный бизнес.
|Параметр
|Детали рейса
|Тип судна
|Airbus A350 (3 класса)
|Частота
|2 раза в неделю
|Точка старта
|Москва (Шереметьево)
|Мин. цена (RT)
|от 76 000 руб. (без багажа)
Стоимость билетов начинается с 76 тысяч рублей в обе стороны. Это цена за эконом без багажа. За чемоданы и комфорт придется доплатить, но на фоне дефицита направлений ценник выглядит адекватным. Сейшелы сейчас активно конкурируют в сознании россиян с Южной Кореей и Вьетнамом, где ввели цифровую регистрацию.
"Сейшелы — это не только океан, но и безопасность. В отличие от некоторых азиатских курортов, тут нет проблем с агрессивной фауной или инфекциями, хотя безопасность на пляже всегда должна быть в приоритете", — отметила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Россияне распробовали острова: чистейшая вода, гранитные валуны и нет большого наплыва туристов. Это стабильный, предсказуемый люкс, который не планирует закрываться или вводить санкции против наших граждан.
Нет, для туристических поездок сроком до 30 дней виза не требуется. Достаточно загранпаспорта, обратных билетов и подтверждения бронирования отеля.
Официальная валюта — сейшельская рупия. Однако в отелях и дайвинг-центрах охотно принимают евро и доллары, а также карты некоторых платежных систем.
Идеальное время — с мая по октябрь. В эти месяцы дуют прохладные бризы, влажность ниже, а небо ясное. С ноября по март становится жарче и дождливее.
Маэ — самый крупный, здесь столица и инфраструктура. Праслин славится своими пальмами Коко-де-мер, а Ла-Диг — теми самыми "инстаграмными" пляжами с валунами.
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