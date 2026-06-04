Забудьте про Дубай и Доху: новый авиамаршрут избавил премиум-туристов от лишних хлопот

Сейшелы официально сдались под натиском российского десанта. С начала года архипелаг принял более 20 тысяч наших путешественников, что поставило Россию на первую строчку в топе иностранных рынков. Количество ттуристов настолько увеличилось, что авиаперевозчики переходят к прямым рейсам, которые свяжут Москву и Маэ без утомительных стыковок.

Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain Сейшельские острова

Прямой эфир над океаном: детали маршрута

Старт полетной программы намечен на 8 июля. Самолеты будут вылетать из "Шереметьево" дважды в неделю. Это не просто транспортный маневр, а стратегический ответ на гигантский спрос. Пока одни выбирают отдых на Кавказе или штурмуют отели Сочи, охотники за люксовым "баунти" ждали беспосадочный перелет.

"Интерес к Сейшелам сейчас зашкаливает. Прямой рейс упрощает жизнь для семейных туристов и премиум-сегмента, которым не нужно будет тратить по 5-6 часов на пересадки в Дубае или Дохе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Раньше на острова добирались транзитом, но прямой рейс — это другой уровень логистики. Особенно когда речь идет о перелете длительностью почти 10 часов. Теперь Сейшелы становятся так же доступны, как и отдых на Пхукете, но с налетом элитарности и без толп на каждом квадратном метре.

Бизнес-класс и комфорт на борту А350

На маршрут будет работать широкофюзеляжный Airbus A350. Это современный лайнер с тремя классами обслуживания. Внутри — классический эконом, улучшенный комфорт и полноценный бизнес.

Параметр Детали рейса Тип судна Airbus A350 (3 класса) Частота 2 раза в неделю Точка старта Москва (Шереметьево) Мин. цена (RT) от 76 000 руб. (без багажа)

Рыночные расклады и цены

Стоимость билетов начинается с 76 тысяч рублей в обе стороны. Это цена за эконом без багажа. За чемоданы и комфорт придется доплатить, но на фоне дефицита направлений ценник выглядит адекватным. Сейшелы сейчас активно конкурируют в сознании россиян с Южной Кореей и Вьетнамом, где ввели цифровую регистрацию.

"Сейшелы — это не только океан, но и безопасность. В отличие от некоторых азиатских курортов, тут нет проблем с агрессивной фауной или инфекциями, хотя безопасность на пляже всегда должна быть в приоритете", — отметила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Россияне распробовали острова: чистейшая вода, гранитные валуны и нет большого наплыва туристов. Это стабильный, предсказуемый люкс, который не планирует закрываться или вводить санкции против наших граждан.

Ответы на популярные вопросы о Сейшелах

Нужна ли виза на Сейшелы для граждан России?

Нет, для туристических поездок сроком до 30 дней виза не требуется. Достаточно загранпаспорта, обратных билетов и подтверждения бронирования отеля.

Какая валюта ходит на островах?

Официальная валюта — сейшельская рупия. Однако в отелях и дайвинг-центрах охотно принимают евро и доллары, а также карты некоторых платежных систем.

Когда лучше лететь, чтобы не попасть в сезон дождей?

Идеальное время — с мая по октябрь. В эти месяцы дуют прохладные бризы, влажность ниже, а небо ясное. С ноября по март становится жарче и дождливее.

Какой остров выбрать для первого раза?

Маэ — самый крупный, здесь столица и инфраструктура. Праслин славится своими пальмами Коко-де-мер, а Ла-Диг — теми самыми "инстаграмными" пляжами с валунами.

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