Карибская мечта окончательно лопнула: исход мега-корпорации превратил курорты в пустые общежития

Остров Свободы накрыло идеальным штормом. Крупнейший иностранный инвестор в кубинский турсектор, канадская Blue Diamond Resorts, свернул удочки. Итог — 62 отеля под замком. Бренды Royalton, Memories и Starfish стерты с туристической карты острова. Куба, которая годами выезжала на канадских деньгах и туристах, осталась один на один со своими дырявыми сетями и пустыми баками.

Фото: commons.wikimedia.org by Хорхе Ройан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаги Кубы на транспорте

Падение гиганта: почему ушли канадцы

Blue Diamond Resorts — это не просто вывеска, это был хребет местной индустрии. Варадеро, Кайо-Коко, Гавана — везде стояли их флагманы. Уход компании означает, что "all inclusive" по международным стандартам закончился. Вместе с брендами испарились отлаженные цепочки поставок еды, доступ к глобальным системам бронирования и управления. Кубинские госслужбы теперь пытаются перехватить штурвал, но ресурсов у них — кот наплакал.

"Это катастрофа для рынка. Когда страну покидает оператор такого уровня, за ним рушится вся инфраструктура доверия. Отели без международного менеджмента быстро превратятся в общежития с неработающим кондиционером", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Причина побега проста — на острове банально нет электричества и бензина. В отелях гаснет свет, в бассейнах тухнет вода, потому что насосы нечем крутить. Канадцы поняли: продавать "люкс" там, где гость рискует застрять в лифте или обедать при свечах из-за блэкаута, — прямая дорога к судебным искам и репутационной смерти.

Кризис сервиса и пустые терминалы

Авиакомпании Air Canada, WestJet и Air Transat уже вычеркнули Кубу из полетных планов на ближайшие месяцы. Турист просто не может долететь до пляжа. Те, кто все же решается на экзотику, сталкиваются с тем, что сервис "просел" ниже плинтуса. Это напоминает ситуацию, когда инфраструктурные ограничения вынуждают бизнес переходить на суррогатные решения.

Проблема Последствия для туриста Уход Blue Diamond Потеря мировых стандартов сервиса и систем бронирования Дефицит топлива Перебои с трансферами и внутренними перелетами Блэкауты Отключение кондиционеров и кухонного оборудования в отелях

"Мы видим системный развал. Турпоток в первом квартале 2026 года рухнул вдвое. Без западных инвестиций Куба рискует превратиться в зону 'дикого' туризма, где за комфорт придется бороться", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Статистика и прогнозы: цифры на дне

Официальные данные — холодный душ. Всего 298 тысяч иностранцев за квартал. Для сравнения: раньше эти цифры были в разы выше. Пока одни направления переживают настоящий бум, Куба уходит в крутое пике. Главный редактор Турпрома Александр Гордиец резюмирует: это не просто временные трудности, а смерть массового туризма в том виде, к которому все привыкли.

"Если гостиница лишается управления иностранной сети, качество еды и чистота номеров падают за неделю. Кубинские госструктуры не умеют работать в условиях жесткой экономии ресурсов так, чтобы гость этого не заметил", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ситуация патовая. Без топлива нет авиации, без инвестиций нет сервиса, без туристов нет денег на топливо и инвестиции. Замкнутый круг Карибского бассейна. Путешественникам сейчас стоит дважды подумать, прежде чем менять надежные варианты на кубинскую лотерею, где призом может стать неделя без света в душном номере. Лучше вовремя сменить маршрут, чем разгребать последствия испорченного отпуска.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Можно ли сейчас лететь на Кубу самостоятельно?

Технически — да, но логистика превратилась в квест. Прямых рейсов от ключевых перевозчиков нет, а внутренний транспорт лихорадит из-за нехватки горючего.

Что будет с забронированными отелями Blue Diamond?

Они переходят под госуправление. Бронирования могут быть аннулированы или перенесены в условия "нового кубинского сервиса", который вряд ли вас обрадует.

Есть ли альтернатива кубинскому "все включено"?

Рынок переориентируется на Доминикану и Мексику, где инфраструктура стабильна, а операторы не спешат закрывать двери перед туристами.

Безопасно ли сейчас находиться на острове?

Криминальная обстановка накаляется на фоне экономического упадка. Отсутствие уличного освещения в городах из-за экономии энергии добавляет рисков для прогулок.

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