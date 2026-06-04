Хитрость на восточном базаре: турецкие отельеры признали неизбежный крах зимних расценок

Турецкий туристический бизнес продолжает придерживаться стратегии "восточного базара", завышая стоимость отдыха в ожидании реакции рынка.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что анонсированные скидки являются лишь сезонной корректировкой изначально раздутых тарифов.

Путешественники, выбирающие отдых в июне, все чаще сталкиваются с тем, что реальные цены начинают снижаться только при отсутствии спроса.

Тактика турецких отельеров и реакция рынка

Схема работы турецких курортов остается неизменной на протяжении последних пяти лет. В зимний период цены на летние путевки искусственно завышаются, после чего владельцы гостиниц анализируют готовность россиян платить по таким ставкам.

Если объемы продаж не соответствуют ожиданиям, стоимость туров начинает падать ближе ко второй половине мая или началу июня. Как подчеркивает MoneyTimes.Ru, такое поведение рынка не связано с экономией на сервисе или продуктах питания.

"Они каждый год зимой повышают цены нам на лето. Потом видят, что российский рынок по этим ценам не покупает и начинают резко, примерно во второй половине мая, в начале июня снижать цены. Это история уже последние лет пять", — объяснил Алексан Мкртчян.

Прогнозы экспертов на летний сезон

Российские туристы в 2024 году демонстрируют прагматичный подход и отказываются переплачивать за привычные направления. В результате отельерам приходится возвращаться к рыночным реалиям, чтобы избежать простоя номеров.

При этом даже после снижения стоимости пребывания условия проживания и уровень обслуживания остаются на прежнем уровне. Для многих альтернативой дорожающей загранице стали проверенные места в Анталье, где качество сервиса оправдывает затраты.

"Многие отельеры намеренно закладывают в зимние прайсы возможность для маневра, проверяя платежеспособность аудитории. Турция остается лидером выездного туризма, но конкуренция с другими направлениями заставляет их действовать гибче", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Турции

Почему путевки в Турцию стоят так дорого зимой?

Это часть маркетинговой стратегии отельеров: они устанавливают максимально высокую планку, чтобы оценить спрос, и позже предлагают скидки, создавая эффект выгодной сделки.

Снизится ли качество сервиса из-за скидок?

Эксперты уверяют, что дисконт не влияет на инфраструктуру отелей или питание, так как турецкая сторона дорожит своей репутацией и стандартами "все включено".

Когда выгоднее всего покупать тур на лето?

Наиболее реалистичные предложения обычно появляются во второй половине мая или начале июня, когда становится понятен фактический уровень загрузки гостиниц.

Будут ли цены расти в разгар сезона?

Несмотря на тактику "базара", в пиковые даты июля и августа стоимость отдыха традиционно достигает максимума из-за высокого спроса со стороны туристов из разных стран.

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Полная запись программы с Алексаном Мкртчяном доступна на видеоканале Правда ТВ по ссылке.