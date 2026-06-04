Маленький монстр в траве у водоема: привычное движение рукой приводит к тяжелым ожогам

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На пляжах Ростовской области зафиксировано появление ядовитых жуков-томкатов, известных в науке как представители рода Paederus. Эти насекомые, внешне напоминающие крупных муравьев, предпочитают селиться у кромки воды и во влажных поймах рек.

Насекомое томкат
Фото: commons.wikimedia by Альвесгаспар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Насекомое томкат

Несмотря на миниатюрный размер до одного сантиметра, жуки несут серьезную угрозу для отдыхающих из-за содержания в организме мощного токсина педерина. Любителям проводить отпуск на природе, планируя гастрономический туризм или обычный отдых у воды, следует быть предельно внимательными.

Ареал обитания и природа опасности

Энтомолог Роман Хряпин в интервью сайту aif.ru пояснил, что томкаты являются привычными обитателями российских регионов, а не только тропических зон. Насекомые распространены практически по всей стране, за исключением районов Крайнего Севера, и часто встречаются даже в Московской области.

Биолог подчеркнул, что жук не кусает человека целенаправленно — яд выделяется и проникает в кожу только в том случае, если насекомое раздавить или сильно прижать к телу.

"Контакт с токсином Paederus вызывает специфический дерматит, который часто путают с герпесом или химическим ожогом из-за появления пузырей и нагноений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

При попадании яда на кожу специалисты рекомендуют незамедлительно промыть пораженное место холодной водой с мылом и использовать антисептики.

Для снятия зуда и острого воспаления подойдут антигистаминные мази, однако при масштабных высыпаниях или системных симптомах вроде лихорадки и тошноты необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение. Если вы решили посетить южные регионы, например, изучая набережную Геленджика, помните, что влажная среда — идеальное место для этих насекомых.

Меры предосторожности и лечение

Важно помнить, что томкаты активны в теплое время года и их привлекает яркий искусственный свет в ночное время. Чтобы избежать неприятной встречи, рекомендуется использовать москитные сетки и не смахивать резко насекомых, оказавшихся на коже, а осторожно сдувать их.

Если избежать укуса не удалось и состояние не улучшается в течение пары дней, самолечение может быть опасным. Хряпин отметил, что ранее эксперты уже фиксировали активность других опасных видов, связанных с климатическими изменениями в средней полосе.

Ответы на популярные вопросы о жуках-томкатах

Как отличить томката от обычного муравья?

Томкат имеет более вытянутое тело с чередующимися ярко-оранжевыми и черными (или синеватыми) сегментами, что служит предупреждающим сигналом в природе.

Правда ли, что жук может укусить?

Нет, эти насекомые не кусаются и не жалят. Угрозу представляет только их гемолимфа, содержащая яд, которая выходит наружу при повреждении тела жука.

Что делать, если яд попал в глаза?

Необходимо немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды и в кратчайшие сроки показаться офтальмологу, так как токсин может вызвать повреждение слизистой.

Где именно в России чаще всего встречаются эти жуки?

Наибольшая концентрация наблюдается вдоль берегов рек и озер в южных регионах, Поволжье и центральной части России, включая Подмосковье.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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