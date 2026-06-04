Кроссовки в тундре не нужны: как отдохнуть в Заполярье, чтобы отпуск не превратился в мучение

Мурманская область с началом тепла превращается в магнит для любителей активного отдыха. Северная природа предлагает контрасты: от обжитых парков до диких скал Баренцева моря. Чтобы поездка не превратилась в борьбу за выживание, важно трезво оценивать свои силы и погоду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Teriberka

Куда уехать из города: обзор локаций

Север не прощает легкомыслия, но отдает энергию тем, кто готов к переходу в внутренний туризм. Мурманск предлагает варианты разной сложности.

"Выбор маршрута всегда зависит от подготовки группы. Для легкой прогулки подойдет инфраструктура вокруг озер, а для многодневных экспедиций — горные хребты", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Локация Особенности Озеро Семёновское Городская зона, прокат лодок, парки. Хибины Центр региона, горные походы, лыжные трассы.

Териберка остается точкой притяжения после съемок крупных кинопроектов. Там открыт выход к Баренцеву морю. Однако дорога до поселка — слабое звено. Снежные заносы зимой или в межсезонье часто изолируют населенный пункт на несколько суток.

Экипировка и безопасность в Заполярье

"Туристы часто пренебрегают обувью. Болотистые участки тундры моментально убивают обычные кроссовки, превращая поход в мучение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Комплект снаряжения требует точности инженера. Непромокаемые слои одежды, GPS-трекеры, запас воды и провианта — обязательная база. Дикая природа здесь сохраняет свою автономность, включая встречу с хищниками. Специальные звуковые отпугиватели для медведей — весомый аргумент в споре за территорию на удаленных тропах. Летом же главными противниками становятся кровососущие насекомые, против которых помогают только мощные репелленты и плотная экипировка.

"Безопасность начинается с логистики. Оставлять еду возле стоянок — верный способ привлечь диких животных к лагерю, чего делать стоит категорически", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о поездках по Северу

Можно ли ехать с семьей?

Да, но маршруты в Хибинах или окрестностях Мурманска нужно подбирать щадящие, с учетом погодных условий и подготовки детей.

Как гарантированно увидеть китов?

В Териберке работают морские операторы. Однако результат зависит от активности животных и состояния моря, гарантий успеха не дает никто.

Чем отличаются Апатиты и Кировск?

Эти города — основные хабы для Хибин. Кировск ближе к горным перевалам, Апатиты — более крупный транспортный узел.

Нужна ли регистрация группы?

Для сложных горных маршрутов в удаленных районах регистрация в МЧС обязательна. Это спасет жизнь в экстренной ситуации.

Читайте также