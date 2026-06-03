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Пхукет меняет правила игры для туристов: что нужно знать о посещении удаленных бухт острова

Туризм

Пхукет лихорадит: легендарная бухта Нуи, долгое время служившая убежищем для тех, кто бежал от толп Патонга, подпала под каток тотальной зачистки. Власти острова жестко зачистили береговую линию от нелегальных построек, превратив уютный спот в пустынный кусок суши без шезлонгов и холодного кокоса под рукой. Пока на побережье идет снос построек, путешественники в экстренном порядке перекраивают маршруты в поисках новых "секретных" точек, где сервис еще не принесли в жертву экологии.

Пхукет
Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пхукет

Альтернативные локации: где на Пхукете искать тишину

Когда одна дверь закрывается, открываются десятки других, спрятанных за густыми джунглями и крутыми серпантинами. Таиланд умеет удивлять тех, кто готов сойти с протоптанных троп и открыть новые маршруты через нетуристические зоны.

Список пляжей-дублеров возглавляет Банана Бич - крошечный лоскут белоснежного песка, который прячется между Банг Тао и Най Тоном. Здесь "дикость" природы все еще сочетается с минимальным набором удобств.

"Туристы часто забывают, что отдых на полудиких пляжах требует подготовки. Если на Нуи раньше все было под рукой, то на Банана Бич или Януи лучше брать свой инвентарь. Это плата за отсутствие толп и кристальную воду", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для фанатов маски и трубки лучшим выбором станет Ао Сейн. Этот пляж, затаившийся за популярным Най Харном, напоминает каменный сад под водой. Прозрачность здесь сохраняется даже тогда, когда соседние бухты начинает мутить прибой.

Если же цель — идеальный кадр для соцсетей, стоит пробиваться к Лаем Синг. Бухта зажата между скал, и добраться туда проще всего на лодке, что автоматически отсекает 90% ленивых отдыхающих.

Локация Главная фишка
Януи Эпицентр каякинга и виды на мыс Промтхеп
Най Янг Хвойная тень национального парка и спот для наблюдения за самолетами
Панва Атмосфера старого острова и лучшие закаты в районе Раваи

Инструкция по выживанию: как найти свой рай

Поиск уединения на Пхукете — это всегда логистический квест. Чтобы увидеть скрытые жемчужины Таиланда, забудьте про тук-туки. Личный транспорт — байк или автомобиль — дает свободу маневра. Однако за руль стоит садиться только при наличии опыта и документов, иначе рандеву с инспекторами быстро опустошит ваш бюджет на отпуск.

"Сейчас на дорогах Пхукета усилен контроль. Полиция активно проверяет международные права и наличие шлемов. Нарушителей ждет не вежливая улыбка, а жесткий штраф, так что лучше не рисковать и соблюдать правила", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по туристической безопасности Роман Ларин.

Время — ваш главный союзник. Все "секретные" места перестают быть таковыми к полудню. Выезжать нужно на рассвете, когда летний сезон на Пхукете дарит прохладу и мягкий свет для съемок. Кроме того, важно помнить про коварство природы: мощный муссонный циклон может превратить лазурную бухту в опасную ловушку с обратными течениями за считанные часы.

"Красные флаги на пляжах — это не рекомендация, а приказ выйти из воды. У диких берегов нет спасателей, поэтому оценивайте риски здраво. Один порыв ветра — и спокойная вода превращается в шторм", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Не забывайте про экипировку. Поход к бухте Лаем Синг или скрытым спотам в районе Най Янга потребует закрытой обуви. Сланцы — кратчайший путь к травмам на скользких камнях и ветках. И главное правило: всё, что вы принесли с собой (пластик, банки, окурки), должно уехать с вами. Острова едва справляются с нагрузкой, и этика туриста здесь — вопрос выживания экосистемы.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Пхукета

Можно ли сейчас попасть в бухту Нуи?

Доступ к самому берегу официально не закрыт, но вся инфраструктура (качели, кафе, туалеты) демонтирована. Теперь это просто дикий берег.

Нужны ли международные права для аренды байка?

Да, наличие МВУ категории "А" обязательно. С 2024 года полиция в Таиланде работает по ужесточенным протоколам, и отсутствие нужной категории ведет к крупному штрафу.

Безопасно ли купаться на диких пляжах в низкий сезон?

С июня по октябрь на западном побережье Пхукета часто возникают сильные течения. На необорудованных пляжах купание в этот период крайне рискованно.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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Пхукет меняет правила игры для туристов: что нужно знать о посещении удаленных бухт острова
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