Из кей-попа в культурный феномен: как россияне открывают новые горизонты в Южной Корее

Южная Корея превратилась из "нишевого" направления для фанатов кей-попа в полноценный мировой хаб. С начала 2026 года страна приняла 6,77 миллиона иностранных гостей — цифры бьют исторические рекорды. Российские путешественники активно встраиваются в этот поток, осваивая маршруты, выходящие далеко за рамки классического шопинг-туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaehyuk Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Центральный парк Сонгдо и башня Поско

Рост турпотока и смена приоритетов

С января по апрель 2026 года турпоток в Корею вырос на 21% относительно прошлого года. Основной объем визитов приходится на Китай и Японию. Россия демонстрирует устойчивую динамику: общее число поездок за четыре месяца достигло 75 480, что на 9,4% выше прошлогодних показателей. По итогам 2025 года наши соотечественники совершили более 224 тысяч визитов, опережая по темпам многие европейские страны.

"Россияне перестали воспринимать страну исключительно через призму поп-культуры. Сейчас мы видим устойчивый спрос на глубокое погружение в локальную культуру, включая гастрономию и даже литературные туры. Это эволюция ожиданий потребителя, требующая от нас гибкости в формировании турпродукта", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Логистические узлы и бюджеты

Путешествие сегодня строится на стыковочных рейсах. Основные пересадочные пункты — Китай, Узбекистан и Арабские Эмираты. Билет из Москвы в Сеул и обратно на июньские даты стартует от 43,7 тысячи рублей при условии наличия багажа. Такая логистика требует тщательного планирования, однако турфирмы уже адаптировали процессы бронирования под запросы клиентов, желающих совместить в одной поездке сразу несколько целей.

Параметр Характеристика Минимальная цена билета От 43,7 тыс. руб. Тип перевозки Стыковочная Сезонный хит Осень (танпхун)

Специалисты фиксируют глубину бронирования, достигающую весны 2027 года. Особый интерес вызывает сезон "танпхун" — осенние туры на период красных кленов. Стоимость такой поездки на двоих на восемь дней сейчас составляет порядка 380 тысяч рублей.

Медицинский туризм как драйвер рынка

Оздоровительные программы и чекапы стали отдельной нишей. Высокое качество услуг при стоимости, сопоставимой с доступными альтернативами, привлекает аудиторию, нацеленную на результат.

"Мы фиксируем высокий уровень удовлетворенности, достигающий почти 93%. Россияне активно используют программы ускоренной полной диагностики, которые укладываются в один рабочий день. Это экономит время и позволяет сразу переходить к профилактике", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Средний срок медицинского путешествия составляет около 13 дней. Россияне чаще всего выбирают дерматологию и эндокринологические направления.

"Важно понимать, что это работа не только с эстетикой, но и с глубокой диагностикой организма. Корея предлагает технологическую базу, которая зачастую превосходит региональные аналоги в Европе, что и конвертируется в такой ажиотажный спрос", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Южной Корее

Какие виды туров наиболее востребованы у россиян?

Спектр огромен: от классических экскурсий и шопинга до специализированных K-бьюти туров, хайкинга, велосипедных маршрутов и "литературных" путешествий по книжным местам.

Нужен ли сложный перелет для поездки в 2026 году?

Да, прямых рейсов нет. Оптимальные варианты долета с одной пересадкой предлагают авиакомпании через Китай, Узбекистан или страны Персидского залива.

Сколько времени нужно на базовый медицинский чекап?

Стандартные программы комплексной диагностики здоровья занимают от 4 до 6 часов, что делает их удобными даже для коротких поездок.

Стоит ли бронировать путевки на осень заранее?

Да, сезон "танпхун" крайне популярен. Активное бронирование на эти даты идет уже сейчас, причем горизонт планирования у многих путешественников растягивается на следующий год.

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