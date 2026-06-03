Из кей-попа в культурный феномен: как россияне открывают новые горизонты в Южной Корее

Южная Корея превратилась из "нишевого" направления для фанатов кей-попа в полноценный мировой хаб. С начала 2026 года страна приняла 6,77 миллиона иностранных гостей — цифры бьют исторические рекорды. Российские путешественники активно встраиваются в этот поток, осваивая маршруты, выходящие далеко за рамки классического шопинг-туризма.
С января по апрель 2026 года турпоток в Корею вырос на 21% относительно прошлого года. Основной объем визитов приходится на Китай и Японию. Россия демонстрирует устойчивую динамику: общее число поездок за четыре месяца достигло 75 480, что на 9,4% выше прошлогодних показателей. По итогам 2025 года наши соотечественники совершили более 224 тысяч визитов, опережая по темпам многие европейские страны.
"Россияне перестали воспринимать страну исключительно через призму поп-культуры. Сейчас мы видим устойчивый спрос на глубокое погружение в локальную культуру, включая гастрономию и даже литературные туры. Это эволюция ожиданий потребителя, требующая от нас гибкости в формировании турпродукта", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Путешествие сегодня строится на стыковочных рейсах. Основные пересадочные пункты — Китай, Узбекистан и Арабские Эмираты. Билет из Москвы в Сеул и обратно на июньские даты стартует от 43,7 тысячи рублей при условии наличия багажа. Такая логистика требует тщательного планирования, однако турфирмы уже адаптировали процессы бронирования под запросы клиентов, желающих совместить в одной поездке сразу несколько целей.
|Параметр
|Характеристика
|Минимальная цена билета
|От 43,7 тыс. руб.
|Тип перевозки
|Стыковочная
|Сезонный хит
|Осень (танпхун)
Специалисты фиксируют глубину бронирования, достигающую весны 2027 года. Особый интерес вызывает сезон "танпхун" — осенние туры на период красных кленов. Стоимость такой поездки на двоих на восемь дней сейчас составляет порядка 380 тысяч рублей.
Оздоровительные программы и чекапы стали отдельной нишей. Высокое качество услуг при стоимости, сопоставимой с доступными альтернативами, привлекает аудиторию, нацеленную на результат.
"Мы фиксируем высокий уровень удовлетворенности, достигающий почти 93%. Россияне активно используют программы ускоренной полной диагностики, которые укладываются в один рабочий день. Это экономит время и позволяет сразу переходить к профилактике", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Средний срок медицинского путешествия составляет около 13 дней. Россияне чаще всего выбирают дерматологию и эндокринологические направления.
"Важно понимать, что это работа не только с эстетикой, но и с глубокой диагностикой организма. Корея предлагает технологическую базу, которая зачастую превосходит региональные аналоги в Европе, что и конвертируется в такой ажиотажный спрос", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Спектр огромен: от классических экскурсий и шопинга до специализированных K-бьюти туров, хайкинга, велосипедных маршрутов и "литературных" путешествий по книжным местам.
Да, прямых рейсов нет. Оптимальные варианты долета с одной пересадкой предлагают авиакомпании через Китай, Узбекистан или страны Персидского залива.
Стандартные программы комплексной диагностики здоровья занимают от 4 до 6 часов, что делает их удобными даже для коротких поездок.
Да, сезон "танпхун" крайне популярен. Активное бронирование на эти даты идет уже сейчас, причем горизонт планирования у многих путешественников растягивается на следующий год.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.