Вьетнамский остров Фукуок с 1 июня 2026 года ввел обязательный цифровой фильтр. Теперь "изумрудный рай" станет доступен только после онлайн-регистрации.
С лета 2026 года каждый путешественник обязан отметиться на иммиграционном портале prearrival. immigration. gov. vn. Схема простая: заходите на сайт, вбиваете данные, получаете QR-код. Эту "цифровую метку" инспекторы потребуют на въезде. Хорошая новость — анкета Pre-arrival Information (PAI) переведена на русский язык. Свои данные нужно заполнить за 72 часа до прибытия на остров.
Пока отдых в июне пугает многих россиян очередями и сложностями, Вьетнам пытается сделать процесс максимально технологичным.
Фукуок — это квинтэссенция Юго-Восточной Азии. Здесь запах жареных креветок мешается с ароматом жемчужных плантаций. Белоснежный песок и пологий вход в воду делают остров идеальной точкой для тех, кому нужны бирюзовая вода и дикие пляжи без лишнего пафоса. Остров активно конкурирует с другими направлениями, предлагая сервис, который часто обходит российские ГОСТы для отелей по уровню экзотики.
|Параметр
|Детали для туриста
|Срок регистрации
|За 72 часа до прибытия
|Способ подтверждения
|QR-код на смартфоне или распечатка
|Локация
|Остров Фукуок (Вьетнам)
"Вьетнам сейчас — прямой конкурент Таиланда. Новая система PAI поможет избежать столпотворений. Однако туристам стоит быть внимательнее: без кода на рейс могут просто не пустить", — предупредил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Учитывая, что внутренний туризм в РФ сейчас на пике и цены кусаются, многие смотрят в сторону Азии. Но не стоит забывать о безопасности — даже на таких райских островах случаются инциденты, как и на Мальдивах, где воруют вещи прямо из-под носа у расслабленных гостей.
"Главное при заполнении анкеты — точность паспортных данных. Малейшая опечатка — и на границе начнутся проблемы. Советую делать скриншот QR-кода сразу, чтобы не зависеть от Wi-Fi в аэропорту", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
Официально достаточно кода на экране телефона, но лучше иметь распечатку на случай разрядки гаджета или сбоя системы.
Правила предписывают делать это за 72 часа. Попытка оформить PAI на месте может вызвать задержки и вопросы у пограничников.
На данный момент заполнение данных на иммиграционном портале является бесплатной процедурой для всех категорий туристов.
Форма PAI заполняется на каждого путешественника индивидуально, включая несовершеннолетних детей с собственными загранпаспортами.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.