Прощай, свободный въезд: популярный тропический остров Вьетнама закрылся цифровым барьером

Вьетнамский остров Фукуок с 1 июня 2026 года ввел обязательный цифровой фильтр. Теперь "изумрудный рай" станет доступен только после онлайн-регистрации.

Фото: ru.wikipedia.org by [//commons.wikimedia.org/wiki/User:Trantuonglam Trantuonglam] is licensed under free for commercial use Фукуок

Цифровая граница: анкета PAI

С лета 2026 года каждый путешественник обязан отметиться на иммиграционном портале prearrival. immigration. gov. vn. Схема простая: заходите на сайт, вбиваете данные, получаете QR-код. Эту "цифровую метку" инспекторы потребуют на въезде. Хорошая новость — анкета Pre-arrival Information (PAI) переведена на русский язык. Свои данные нужно заполнить за 72 часа до прибытия на остров.

Пока отдых в июне пугает многих россиян очередями и сложностями, Вьетнам пытается сделать процесс максимально технологичным.

Вайб Фукуока: зачем ехать

Фукуок — это квинтэссенция Юго-Восточной Азии. Здесь запах жареных креветок мешается с ароматом жемчужных плантаций. Белоснежный песок и пологий вход в воду делают остров идеальной точкой для тех, кому нужны бирюзовая вода и дикие пляжи без лишнего пафоса. Остров активно конкурирует с другими направлениями, предлагая сервис, который часто обходит российские ГОСТы для отелей по уровню экзотики.

Параметр Детали для туриста Срок регистрации За 72 часа до прибытия Способ подтверждения QR-код на смартфоне или распечатка Локация Остров Фукуок (Вьетнам)

"Вьетнам сейчас — прямой конкурент Таиланда. Новая система PAI поможет избежать столпотворений. Однако туристам стоит быть внимательнее: без кода на рейс могут просто не пустить", — предупредил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Учитывая, что внутренний туризм в РФ сейчас на пике и цены кусаются, многие смотрят в сторону Азии. Но не стоит забывать о безопасности — даже на таких райских островах случаются инциденты, как и на Мальдивах, где воруют вещи прямо из-под носа у расслабленных гостей.

"Главное при заполнении анкеты — точность паспортных данных. Малейшая опечатка — и на границе начнутся проблемы. Советую делать скриншот QR-кода сразу, чтобы не зависеть от Wi-Fi в аэропорту", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о поездке на Фукуок

Нужна ли бумажная копия QR-кода?

Официально достаточно кода на экране телефона, но лучше иметь распечатку на случай разрядки гаджета или сбоя системы.

Можно ли заполнить анкету по прилете в аэропорту?

Правила предписывают делать это за 72 часа. Попытка оформить PAI на месте может вызвать задержки и вопросы у пограничников.

Регистрация платная?

На данный момент заполнение данных на иммиграционном портале является бесплатной процедурой для всех категорий туристов.

С какого возраста нужно заполнять анкету на ребенка?

Форма PAI заполняется на каждого путешественника индивидуально, включая несовершеннолетних детей с собственными загранпаспортами.

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