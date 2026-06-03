Смертельная ошибка отдыхающих: что скрывают необорудованные берега и опасная вода

Выбор необорудованных береговых линий для летнего досуга несет прямую угрозу жизни из-за отсутствия санитарных проверок и профессиональных спасательных постов. Безопасность на воде требует строгого соблюдения регламентов, однако многие пренебрегают ими ради уединения.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дикий пляж с песчаным берегом

Специалисты подчеркивают, что планирование летнего отпуска должно обязательно включать поиск официальных пляжей, где риски сведены к минимуму.

Скрытые ловушки "дикого" берега

Главная опасность стихийных мест отдыха — непредсказуемое состояние дна и химический состав воды. В отличие от легальных зон, где акваторию чистят водолазы, а пробы регулярно проверяет Роспотребнадзор, "забытые" пляжи могут скрывать арматуру, глубокие ямы и опасные бактерии.

Высокий риск травматизма и инфекций делает такое купание лотереей, исход которой часто оказывается трагичным.

"Почему опасно купаться в необорудованных местах? Не обследовано дно. В официальных пляжах перед началом купального сезона специальные лицензированные организации обследуют, подписывают акт обследования водоема. Берутся пробы воды, соответствует ли вода в этом водоеме требованиям Санэпиднадзора для купания людей. Если все это совпадает, тогда дается разрешение на открытие места для купания", — отметил Алексей Малов.

На помощь в экстренной ситуации в глухих местах рассчитывать сложно, так как службы спасения ориентированы на мониторинг разрешенных локаций. Даже если у вас под рукой исправная связь, медикам или спасателям потребуется значительно больше времени на дорогу к неочевидной точке.

Опытные путешественники выбирают бюджетные морские направления, где создана базовая инфраструктура безопасности, отмечает NewsInfo.

Человеческий фактор и правила выживания

Основными причинами трагедий эксперты называют употребление алкоголя и отсутствие присмотра за детьми. На официальных объектах за порядком следят сотрудники ЧОП и полиция, пресекающие опасные действия отдыхающих.

Важно сохранять бдительность, не перегреваться на солнце и учитывать коварство течений, способных унести в открытое море даже подготовленного пловца. Иногда даже ошибка в официальном документе при поездке за рубеж становится меньшей проблемой, чем игнорирование знаков "Купание запрещено".

"Любая попытка сэкономить время или найти 'дикое' место для отдыха может обернуться трагедией, если пренебречь элементарным жилетом или зайти в воду в нетрезвом состоянии. Безопасность — это всегда персональная ответственность пловца, а не только работа береговых служб", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

При использовании лодок или гидроциклов необходимо предварительно проверять целостность оборудования и не допускать лихачества.

Риски увеличиваются в разы, если отдыхающие медлят с вызовом экстренных служб при пропаже человека из виду. На легальных курортах эти процессы автоматизированы и отлажены, что дает реальный шанс на спасение в критический момент.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Чем опасна вода на диких пляжах?

Она не проходит санитарный контроль, что грозит заражением острыми кишечными инфекциями, гепатитом и паразитарными заболеваниями.

Почему на официальных пляжах безопаснее?

Дно водоема предварительно очищено водолазами от мусора, острых камней и коряг, а на берегу постоянно дежурят квалифицированные спасатели.

Что делать, если человек начал тонуть в необорудованном месте?

Необходимо немедленно вызвать службу 112, четко указать ориентиры и попытаться бросить тонущему подручные плавучие средства, не подвергая свою жизнь риску.

Как алкоголь влияет на безопасность купания?

Спиртное нарушает координацию движений, притупляет чувство опасности и может вызвать спазм сосудов при резком погружении в прохладную воду.

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