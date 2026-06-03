Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живой флаг размером с полпарка: зачем Москве понадобились 360 тысяч бегоний и агератумов
Идеальное начало лета: топ курортов с оптимальным соотношением цены и качества
Урожай без перегрева и болезней: парник, который можно собрать всего за два часа
Обычная банка стала главным трендом сада: дешевое решение выглядит на миллион
Беговая дорожка отменяется: японский секрет лёгкого похудения без одышки
США прогнули волю Венесуэлы: экспорт нефти вырос до семилетнего максимума
Школьники списали на ОГЭ: нижегородские девятиклассники лишились шанса на пересдачу
Ущерб от триммера: как взыскать потери с коммунальных служб
Ягодицы стали плоской зоной: семиминутный алгоритм активации полностью меняет привычный силуэт

Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров

Туризм

Сочи — главный курорт страны, привыкший к ажиотажу и заоблачным чекам, внезапно начал демпинговать. Отельеры замерли в ожидании: на календаре начало лета, а в базах бронирования зияют пустоты. Продано всего 25-30% номерного фонда. Это не просто тревожный звонок — это полноценный набат для туристического рынка.

Сочи, море
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Сочи, море

Ценопад в Красной Поляне и у моря

В мае ценники в сочинских отелях уже просели на 15%. Рынок лихорадит: владельцы гостиниц пытаются "запрыгнуть в последний вагон" и продают номера со скидкой. Те, кто планировал бюджетный отпуск на море, сейчас потирают руки. В то время как отпуск в России подорожает в большинстве регионов, Сочи идет против течения.

"Отели сейчас борются за каждого гостя. Прошлые рекорды расслабили рынок, и теперь приходится экстренно пересматривать прайсы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Ситуация с загрузкой в 30% — это катастрофа для экономики крупных отелей. Даже несмотря на новые госты для отелей России, сервис часто не поспевает за аппетитами бизнеса. Люди стали разборчивее: они больше не готовы платить "миллионы" просто за вид на кипарисы.

Почему пустуют шезлонги

Причин у этого "ценового затишья" несколько. Во-первых, природа подкинула неприятный сюрприз — начало июня выдалось прохладным. Когда вода в море бодрит сильнее, чем утренний эспрессо, желающих платить за пляжный отдых становится в разы меньше. Во-вторых, внутри Краснодарского края выросла конкуренция. Геленджик и Анапа активно оттягивают на себя тех, кто ищет внутренний туризм без сочинского пафоса.

Параметр сезона Текущая ситуация в Сочи
Загрузка номеров Крайне низкая (всего 25-30%)
Динамика цен Падение на 15% в мае, прогноз -5% по году
Конкуренты Анапа, Геленджик, Крым, Карелия

"Многие туристы, напуганные прошлогодними ценами, в этом году выбрают другие направления, например, отели Карелии. Сочи перестал быть монополистом на летний отдых, и теперь рынку приходится подстраиваться", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Не стоит забывать и о бюрократии. Часто отдых срывается из-за нелепых случайностей: ошибка в загранпаспорте может стоить поездки не только за рубеж, но и испортить нервы на внутренних стыковках при проверке документов.

Прогнозы и скидочные ловушки

По прогнозам АТОР, средний ценник на размещение в Сочи упадет минимум на 5% относительно прошлого года. Отельеры вынуждены "резать косты" и придумывать акциии. Но будьте бдительны: иногда за фантастической скидкой скрывается стройка под окнами или отсутствие воды в бассейне.

"Мы видим, что спрос смещается в сторону частного сектора и апартаментов. Гостиницы с их жесткими правилами проигрывают гибкости малого бизнеса. Сейчас идеальное время, чтобы выторговать себе люкс по цене стандарта", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Для тех, кто ищет совсем другие впечатления, всегда есть экзотика. Пока в Сочи спорят о ценах, кто-то изучает цены в Монголии или пакует чемоданы в Африку.

Ответы на популярные вопросы о Сочи

Почему в Сочи так резко упали цены?

Сыграл комплекс факторов: низкий процент раннего бронирования (заселено только 30% номеров), активная конкуренция со стороны других курортов и нетипично холодный старт сезона.

Стоит ли ждать еще большего снижения цен в июле?

Маловероятно. Июль и август — пиковые месяцы. Как только море прогреется, спрос подскочит, и отельеры постараются отыграть весенние убытки.

Где именно в Сочи дешевле всего отдыхать сейчас?

Наибольшие дисконты наблюдаются в горном кластере (Красная Поляна) и в гостевых домах частного сектора, которые сильнее всего зависят от оперативной наличности.

Как не наткнуться на мошенников при поиске дешевого жилья?

Используйте только проверенные сервисы бронирования, проверяйте отзывы и не ведитесь на подозрительно низкие цены в мессенджерах от "хозяев" без документов.

Читайте также

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Мир. Новости мира
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Последние материалы
Школьники списали на ОГЭ: нижегородские девятиклассники лишились шанса на пересдачу
Ущерб от триммера: как взыскать потери с коммунальных служб
Ягодицы стали плоской зоной: семиминутный алгоритм активации полностью меняет привычный силуэт
Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров
Атомы перестали подчиняться законам природы: ученые запустили процесс с непредсказуемым финалом
Терпение Польши окончательно лопнуло: Зеленский спровоцировал принятие карательных мер
Пернатые калечат друг друга: добавление одного растения в кормушки прекратит кровавую бойню
Ваш сад будет полыхать красками до осени: 5 однолетников для прямого посева в открытый грунт
Кошки-липучки существуют: эксперты назвали самые преданные породы для жизни в семье
Пока одни ищут что надеть, другие уже готовы: 5 вещей станут главной базой сезона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.