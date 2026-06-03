Сочи — главный курорт страны, привыкший к ажиотажу и заоблачным чекам, внезапно начал демпинговать. Отельеры замерли в ожидании: на календаре начало лета, а в базах бронирования зияют пустоты. Продано всего 25-30% номерного фонда. Это не просто тревожный звонок — это полноценный набат для туристического рынка.
В мае ценники в сочинских отелях уже просели на 15%. Рынок лихорадит: владельцы гостиниц пытаются "запрыгнуть в последний вагон" и продают номера со скидкой. Те, кто планировал бюджетный отпуск на море, сейчас потирают руки. В то время как отпуск в России подорожает в большинстве регионов, Сочи идет против течения.
"Отели сейчас борются за каждого гостя. Прошлые рекорды расслабили рынок, и теперь приходится экстренно пересматривать прайсы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
Ситуация с загрузкой в 30% — это катастрофа для экономики крупных отелей. Даже несмотря на новые госты для отелей России, сервис часто не поспевает за аппетитами бизнеса. Люди стали разборчивее: они больше не готовы платить "миллионы" просто за вид на кипарисы.
Причин у этого "ценового затишья" несколько. Во-первых, природа подкинула неприятный сюрприз — начало июня выдалось прохладным. Когда вода в море бодрит сильнее, чем утренний эспрессо, желающих платить за пляжный отдых становится в разы меньше. Во-вторых, внутри Краснодарского края выросла конкуренция. Геленджик и Анапа активно оттягивают на себя тех, кто ищет внутренний туризм без сочинского пафоса.
|Параметр сезона
|Текущая ситуация в Сочи
|Загрузка номеров
|Крайне низкая (всего 25-30%)
|Динамика цен
|Падение на 15% в мае, прогноз -5% по году
|Конкуренты
|Анапа, Геленджик, Крым, Карелия
"Многие туристы, напуганные прошлогодними ценами, в этом году выбрают другие направления, например, отели Карелии. Сочи перестал быть монополистом на летний отдых, и теперь рынку приходится подстраиваться", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Не стоит забывать и о бюрократии. Часто отдых срывается из-за нелепых случайностей: ошибка в загранпаспорте может стоить поездки не только за рубеж, но и испортить нервы на внутренних стыковках при проверке документов.
По прогнозам АТОР, средний ценник на размещение в Сочи упадет минимум на 5% относительно прошлого года. Отельеры вынуждены "резать косты" и придумывать акциии. Но будьте бдительны: иногда за фантастической скидкой скрывается стройка под окнами или отсутствие воды в бассейне.
"Мы видим, что спрос смещается в сторону частного сектора и апартаментов. Гостиницы с их жесткими правилами проигрывают гибкости малого бизнеса. Сейчас идеальное время, чтобы выторговать себе люкс по цене стандарта", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Для тех, кто ищет совсем другие впечатления, всегда есть экзотика. Пока в Сочи спорят о ценах, кто-то изучает цены в Монголии или пакует чемоданы в Африку.
Сыграл комплекс факторов: низкий процент раннего бронирования (заселено только 30% номеров), активная конкуренция со стороны других курортов и нетипично холодный старт сезона.
Маловероятно. Июль и август — пиковые месяцы. Как только море прогреется, спрос подскочит, и отельеры постараются отыграть весенние убытки.
Наибольшие дисконты наблюдаются в горном кластере (Красная Поляна) и в гостевых домах частного сектора, которые сильнее всего зависят от оперативной наличности.
Используйте только проверенные сервисы бронирования, проверяйте отзывы и не ведитесь на подозрительно низкие цены в мессенджерах от "хозяев" без документов.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.