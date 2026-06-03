Роковая ошибка в документе: кто заплатил калининградке за испорченных отдых на море

Лишняя буква в паспорте — это не просто опечатка, а билет в зал судебных заседаний вместо египетского пляжа. Жительница Калининграда планировала погреться на солнце с сыном, но застряла на пограничном контроле из-за "Серегеевны". Пограничники развернули туристку, аннулировали документ и отправили несостоявшуюся путешественницу домой. Теперь за брак в графе "отчество" расплачивается МВД.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Усталость после перелёта

Как опечатка стала дорогой

История началась стандартно: чемоданы собраны, тур оплачен, впереди Красное море. Но суровая реальность ждала у окошка пограничника. Выяснилось, что при выдаче загранпаспорта сотрудники областного управления МВД допустили ошибку. Вместо "Сергеевна" в документе значилось "Серегеевна". Лишняя "е" превратила владелицу паспорта в нарушительницу режима пересечения границы.

"Такие случаи — кошмар любого туриста. Сейчас контроль стал жестче, а любая неточность в транслитерации или личных данных ведет к изъятию паспорта прямо на стойке регистрации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Женщине отказали в праве на выезд, а сам документ конфисковали как недействительный. Отпуск сгорел, а деньги за путевку и билеты растворились в воздухе. Истица не стала мириться с несправедливостью и обратилась в суд, требуя возместить убытки и компенсировать моральный вред. Пока одни ищут альтернативы и смотрят, как Хаммамет пахнет жасмином, калининградка восстанавливала справедливость в судебных коридорах.

МВД держит ответ за ошибки

Ленинградский районный суд Калининграда встал на сторону пострадавшей. Вина ведомства была очевидна: паспорт изготавливали государственные структуры, и именно они обязаны гарантировать точность данных. В итоге с МВД взыскали более 258 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость тура и судебные издержки. Даже если вы предпочитаете отдых в Касимове, риски с документами остаются актуальными для любого выезда за пределы региона.

Причина отказа Последствия Опечатка в ФИО Аннуляция паспорта и запрет выезда Ошибка в дате рождения Конфискация документа пограничниками

Внимание на границе: биометрия и контроль

Мир стремительно переходит на цифровые рельсы. Например, сейчас в аэропортах Турции внедрена система тотального контроля, которая считывает биометрию за секунды. Любое несовпадение данных в базе и в бумажном носителе — это красный свет. Аналогичные меры по усилению биометрического контроля в аэропортах внедряются повсеместно.

"Мы всегда инструктируем клиентов проверять каждую букву после получения загранпаспорта. Особенно это касается редких имен или сложных отчеств. Ошибка в одной букве — это гарантированный срыв поездки", — предупредил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто опасается сложностей с заграничными вояжами, всегда остается внутренний туризм. Здесь требования к документам мягче, а новые ГОСТы в отелях России постепенно подтягивают уровень сервиса. Тем не менее, если вы мечтаете о море, проверьте свой паспорт прямо сейчас — не превратилась ли ваша фамилия в повод для судебного иска.

Ответы на популярные вопросы о документах

Что делать, если в новом паспорте обнаружена опечатка?

Необходимо немедленно обратиться в орган МВД, выдавший документ. Если ошибка допущена по вине ведомства, новый паспорт должны изготовить бесплатно в кратчайшие сроки.

Могут ли выпустить за границу с одной неверной буквой?

Нет, действующий регламент пограничной службы РФ требует полного соответствия данных паспорта и личности. Любая ошибка делает документ недействительным.

Как взыскать деньги за сорванный тур?

Нужно получить на границе акт об изъятии паспорта или уведомление об отказе в выезде, после чего подавать претензию в МВД и, при отказе, обращаться в суд.

Где проверять правильность транслитерации?

Существуют официальные правила транслитерации имен и фамилий для загранпаспортов РФ. Сверьте данные с предыдущим загранпаспортом или актуальными таблицами МВД.

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