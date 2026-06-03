Хаммамет пахнет жасмином: возвращение легендарного курорта обнулило спрос на Анталью

Влажный воздух Хаммамета пахнет жасмином и солью. Тунис, долгое время находившийся в тени переполненных пляжей Антальи, совершает камбэк. Пока соседние курорты задыхаются от цен и толп, здесь, на севере Африки, время словно замирает. Это не просто пляжный отдых, а коктейль из французского шарма, арабской суеты и античных руин, который снова стал доступен российскому путешественнику благодаря прямым рейсам и отсутствию визовых барьеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Bedis ElAcheche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тунис

Чартерная перезагрузка и логистика

Интерес к направлению, обвалившийся на 70% после пандемии, начал восстанавливаться. Главный тормоз — отсутствие прямой перевозки — остался в прошлом. Сейчас Тунис становится популярнее Европы именно из-за стабильного авиасообщения.

Из Москвы и Санкт-Петербурга запущены чартерные программы, которые превращают многочасовые скитания с пересадками в комфортный четырехчасовой прыжок к Средиземному морю. Для тех, кто привык считать деньги, остаются варианты с транзитом, но прямой рейс — это "золотой стандарт" текущего сезона.

"Тунис долго недооценивали, но возвращение прямых рейсов вывело его в топ. Это отличная альтернатива перегретой Турции, где цены уже давно не соответствуют качеству", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Без виз и лишних бумаг

Бюрократия убивает спонтанность, но Тунис играет по другим правилам. Россиянам виза не нужна. Достаточно действующего загранпаспорта и подтвержденной брони жилья, чтобы законно наслаждаться солнцем до 90 дней. Это делает страну идеальной гаванью для тех, кто решает "лечу завтра". В отличие от шенгенских квестов, здесь процедура пересечения границы занимает считанные минуты. Безвизовый режим остается мощнейшим магнитом для турпотока.

Параметр Условия для РФ Виза Не требуется (до 90 дней) Документы Загранпаспорт, ваучер на отель Перелет Прямые чартеры и регулярные рейсы

"Спрос на Тунис растет из-за простоты оформления. Люди устали от ожиданий в визовых центрах. Тунис — это про свободу передвижения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Июньский драйв: море и талассо

Июнь в Тунисе — это время идеальных контрастов. Воздух еще не превратился в раскаленную духовку, застыв на комфортных +28°C. Морская вода бодрит на севере (+20°C) и мягко обволакивает на юге у острова Джерба (+26°C). Огромный плюс начала лета — отсутствие медуз, которые часто докучают туристам в августе.

Для тех, кто ищет тотальную перезагрузку, открыты талассо-центры Хаммамета. Грязевые обертывания и хаммам здесь возведены в культ.

Если пляжный релакс надоест, всегда можно отправиться за экзотикой. Пока другие переплачивают за сервис в Эмиратах, стоит рассмотреть туры в Тунис или Марокко как доступный способ увидеть Африку с человеческим лицом. Местный сервис хоть и уступает люксовым отелям ОАЭ в лоске, выигрывает за счет душевности и отсутствия навязчивости.

Восточное гостеприимство без масок

Местные жители видят в российских туристах не просто кошельки на ножках, а желанных гостей. В отелях и лавках Суса или Монастира часто слышна русская речь. Страна активно инвестирует в безопасность и качество отельного сервиса, стараясь перехватить аудиторию у тех, кто привык к формату "все включено". Тунисская талассотерапия и деликатный подход персонала создают атмосферу, которой часто не хватает массовым направлениям.

"Сервис в Тунисе стал заметно чище и быстрее. Отельеры понимают, что за избалованного туриста нужно бороться делом, а не просто обещаниями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Нужна ли страховка для поездки?

Официально — нет, но учитывая специфику местной еды и жару, полис обязателен для вашего спокойствия.

Какую валюту брать с собой?

Лучше всего брать доллары или евро. Менять их на тунисские динары нужно в банках или при отелях. Вывозить местную валюту из страны запрещено законом.

Безопасно ли за пределами отеля?

В туристических зонах абсолютно спокойно. Но в любом людном месте следите за карманами — мелкое воровство на рынках встречается везде.

Читайте также