Влажный воздух Хаммамета пахнет жасмином и солью. Тунис, долгое время находившийся в тени переполненных пляжей Антальи, совершает камбэк. Пока соседние курорты задыхаются от цен и толп, здесь, на севере Африки, время словно замирает. Это не просто пляжный отдых, а коктейль из французского шарма, арабской суеты и античных руин, который снова стал доступен российскому путешественнику благодаря прямым рейсам и отсутствию визовых барьеров.
Интерес к направлению, обвалившийся на 70% после пандемии, начал восстанавливаться. Главный тормоз — отсутствие прямой перевозки — остался в прошлом. Сейчас Тунис становится популярнее Европы именно из-за стабильного авиасообщения.
Из Москвы и Санкт-Петербурга запущены чартерные программы, которые превращают многочасовые скитания с пересадками в комфортный четырехчасовой прыжок к Средиземному морю. Для тех, кто привык считать деньги, остаются варианты с транзитом, но прямой рейс — это "золотой стандарт" текущего сезона.
"Тунис долго недооценивали, но возвращение прямых рейсов вывело его в топ. Это отличная альтернатива перегретой Турции, где цены уже давно не соответствуют качеству", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Бюрократия убивает спонтанность, но Тунис играет по другим правилам. Россиянам виза не нужна. Достаточно действующего загранпаспорта и подтвержденной брони жилья, чтобы законно наслаждаться солнцем до 90 дней. Это делает страну идеальной гаванью для тех, кто решает "лечу завтра". В отличие от шенгенских квестов, здесь процедура пересечения границы занимает считанные минуты. Безвизовый режим остается мощнейшим магнитом для турпотока.
|Параметр
|Условия для РФ
|Виза
|Не требуется (до 90 дней)
|Документы
|Загранпаспорт, ваучер на отель
|Перелет
|Прямые чартеры и регулярные рейсы
"Спрос на Тунис растет из-за простоты оформления. Люди устали от ожиданий в визовых центрах. Тунис — это про свободу передвижения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Июнь в Тунисе — это время идеальных контрастов. Воздух еще не превратился в раскаленную духовку, застыв на комфортных +28°C. Морская вода бодрит на севере (+20°C) и мягко обволакивает на юге у острова Джерба (+26°C). Огромный плюс начала лета — отсутствие медуз, которые часто докучают туристам в августе.
Для тех, кто ищет тотальную перезагрузку, открыты талассо-центры Хаммамета. Грязевые обертывания и хаммам здесь возведены в культ.
Если пляжный релакс надоест, всегда можно отправиться за экзотикой. Пока другие переплачивают за сервис в Эмиратах, стоит рассмотреть туры в Тунис или Марокко как доступный способ увидеть Африку с человеческим лицом. Местный сервис хоть и уступает люксовым отелям ОАЭ в лоске, выигрывает за счет душевности и отсутствия навязчивости.
Местные жители видят в российских туристах не просто кошельки на ножках, а желанных гостей. В отелях и лавках Суса или Монастира часто слышна русская речь. Страна активно инвестирует в безопасность и качество отельного сервиса, стараясь перехватить аудиторию у тех, кто привык к формату "все включено". Тунисская талассотерапия и деликатный подход персонала создают атмосферу, которой часто не хватает массовым направлениям.
"Сервис в Тунисе стал заметно чище и быстрее. Отельеры понимают, что за избалованного туриста нужно бороться делом, а не просто обещаниями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Официально — нет, но учитывая специфику местной еды и жару, полис обязателен для вашего спокойствия.
Лучше всего брать доллары или евро. Менять их на тунисские динары нужно в банках или при отелях. Вывозить местную валюту из страны запрещено законом.
В туристических зонах абсолютно спокойно. Но в любом людном месте следите за карманами — мелкое воровство на рынках встречается везде.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.