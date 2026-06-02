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Внутренний туризм столкнулся с серьёзным вызовом: куда теперь массово стремятся россияне

Туризм

Российские путешественники меняют привычные маршруты. Вместо заезженных пляжных локаций туристы выбирают регионы, которые раньше оставались в тени гигантов индустрии. Спрос на нестандартные направления этой весной подскочил почти в полтора раза, вынуждая отельеров и туроператоров адаптироваться к новому профилю гостя.

Вид на реку, ХМАО
Фото: commons wikimedia by ugraland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вид на реку, ХМАО

Куда поехали россияне

Весенние данные исследования сервиса планирования поездок OneTwoTrip и ВТБ фиксируют смену тренда. Интерес к Самарской области вырос на 45,9 процента. Показатели ХМАО прибавили 45,7 процента, а Удмуртия — 44 процента. В число фаворитов по скорости набора спроса вошли также Оренбургская, Астраханская и Ульяновская области. Исследования сервиса OneTwoTrip и ВТБ, материал опубликовала "Лента.ру".

"Туристы ищут новые эмоции и аутентичность, которую не встретишь в пакетных турах. Внутренний рынок стал гибче, а региональный гастрономический туризм превратился в сильный драйвер для экономики малых городов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Лидеры турпотока

Санкт-Петербург удерживает первенство, сохраняя 15,6 процента от общего числа отельных бронирований. На втором месте обосновался Краснодарский край с 11,9 процента. Татарстан потеснил Московскую область, заняв третью строчку рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Свердловская область.

Регион Доля в бронированиях
Санкт-Петербург 15,6%
Краснодарский край 11,9%

Средняя цена проживания за ночь весной зафиксирована на отметке в 7,7 тысячи рублей. Как показывает практика, выбор гостиниц без опоры на маркетинговые рейтинги позволяет найти более выгодные условия для размещения.

"Рост стоимости проживания диктует спрос. Туристы стали внимательнее относиться к качеству услуг, поэтому регионы, инвестирующие в комфорт отелей, закономерно получают приток гостей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о некурортном туризме

Почему вырос интерес именно к регионам вроде Удмуртии или ХМАО?

Туристы перенасытились однотипным пляжным отдыхом и стремятся к познавательным поездкам с уникальной культурой и природой.

Влияет ли удаленность региона на цену проживания?

Чаще всего удаленность компенсируется доступными ценами на отели, так как поток менее плотный, чем на крупных курортах.

Стоит ли ожидать изменений в стоимости услуг к лету?

Цены напрямую зависят от загрузки отелей и сезонности, поэтому планировать бюджет для поездок в некурортные зоны лучше заранее.

Как лучше выбирать отели в регионах с неразвитым массовым туризмом?

Рекомендуется читать свежие отзывы на независимых платформах и проверять наличие базовых удобств напрямую у администрации объекта.

"Клиент стал экспертнее. Он не хочет переплачивать за бренд, он хочет качественный сервис, поэтому мы наблюдаем активный интерес к объектам, где ставка сделана на детали и уникальный продукт", — сообщила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, турагент Анастасия Крылова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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