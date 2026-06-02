Российские путешественники меняют привычные маршруты. Вместо заезженных пляжных локаций туристы выбирают регионы, которые раньше оставались в тени гигантов индустрии. Спрос на нестандартные направления этой весной подскочил почти в полтора раза, вынуждая отельеров и туроператоров адаптироваться к новому профилю гостя.
Весенние данные исследования сервиса планирования поездок OneTwoTrip и ВТБ фиксируют смену тренда. Интерес к Самарской области вырос на 45,9 процента. Показатели ХМАО прибавили 45,7 процента, а Удмуртия — 44 процента. В число фаворитов по скорости набора спроса вошли также Оренбургская, Астраханская и Ульяновская области. Исследования сервиса OneTwoTrip и ВТБ, материал опубликовала "Лента.ру".
"Туристы ищут новые эмоции и аутентичность, которую не встретишь в пакетных турах. Внутренний рынок стал гибче, а региональный гастрономический туризм превратился в сильный драйвер для экономики малых городов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Санкт-Петербург удерживает первенство, сохраняя 15,6 процента от общего числа отельных бронирований. На втором месте обосновался Краснодарский край с 11,9 процента. Татарстан потеснил Московскую область, заняв третью строчку рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Свердловская область.
|Регион
|Доля в бронированиях
|Санкт-Петербург
|15,6%
|Краснодарский край
|11,9%
Средняя цена проживания за ночь весной зафиксирована на отметке в 7,7 тысячи рублей. Как показывает практика, выбор гостиниц без опоры на маркетинговые рейтинги позволяет найти более выгодные условия для размещения.
"Рост стоимости проживания диктует спрос. Туристы стали внимательнее относиться к качеству услуг, поэтому регионы, инвестирующие в комфорт отелей, закономерно получают приток гостей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Туристы перенасытились однотипным пляжным отдыхом и стремятся к познавательным поездкам с уникальной культурой и природой.
Чаще всего удаленность компенсируется доступными ценами на отели, так как поток менее плотный, чем на крупных курортах.
Цены напрямую зависят от загрузки отелей и сезонности, поэтому планировать бюджет для поездок в некурортные зоны лучше заранее.
Рекомендуется читать свежие отзывы на независимых платформах и проверять наличие базовых удобств напрямую у администрации объекта.
"Клиент стал экспертнее. Он не хочет переплачивать за бренд, он хочет качественный сервис, поэтому мы наблюдаем активный интерес к объектам, где ставка сделана на детали и уникальный продукт", — сообщила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.