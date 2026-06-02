Бирюзовая вода, дикие пляжи и тишина: секретные места для идеального отпуска в России

Забудьте про позолоченные ценники и 12-часовые перелеты в тропики. Белоснежный песок и вода цвета мятного ликера находятся под боком. Это территории контрастов: здесь соленые морские брызги смешиваются с запахом полыни, а дикая свобода палаточного лагеря выигрывает у душных лобби пятизвездочных отелей. Пока одни ищут дикие пляжи Черноморского побережья, другие уже открыли для себя локации, которые по качеству "картинки" не уступают заграничным архипелагам.

Фото: Pravda.ru by Илья Роденко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на море

Оленевка и Беляус: Крымская экзотика

Западный Крым — это край экстремалов и романтиков. Поселок Оленевка встречает Караджинской бухтой: дно из светлого ракушечника превращает воду в неоновую синь. Здесь нет пафоса, зато море больше не роскошь для избранных.

Рядом тянется коса Беляус — узкая нитка суши между морем и заливом Донузлав. Инфраструктура тут — это ваш костер и складное кресло. Везите провизию с собой, ставьте палатку и засыпайте под шум прибоя. Это место для тех, кто хочет сбежать от цивилизации, где отпуск в Крыму удивляет ценами на жилье.

"На Беляусе вы платите не за сервис, а за горизонт. Это идеальная точка для автономного отдыха, но помните про пресную воду — берите с запасом, источников на самой косе нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Куршская коса: Сила Балтики

Калининград — это не только янтарь, но и гигантский песчаный вал Куршской косы. Почти сто километров дюн, где хвойный лес вплотную подходит к холодной воде.

Тренды меняются, и сегодня многие туристы меняют Черное море на Алтай и Балтику ради этого сурового скандинавского вайба. Песок здесь настолько мелкий, что скрипит под ногами, а воздух пахнет смолой и солью. Даже в пик сезона легко найти место, где в радиусе километра не будет ни души.

Локация Главная фишка Оленевка (Крым) Ярко-бирюзовая вода и дайвинг Куршская коса (Калининград) Высокие дюны и сосновые леса Должанская коса (Азов) Безопасное мелководье и серфинг

"В отелях на Куршской косе бронь разлетается за полгода. Если хотите сэкономить, ищите жилье в Зеленоградске и берите напрокат велосипеды — так вы увидите больше", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Должанская коса: Тепло для своих

Если бюджет поджимает, а везти детей на море нужно, Должанка — спасение. Азовское море прогревается быстрее любого другого. Коса разрезает воду на две части: с одной стороны — волны для активных, с другой — зеркальная гладь.

Здесь не нужно тратить состояния, ведь многие туристы ищут альтернативу загрязненным зонам и выбирают чистый ракушечник Азова. Жилье доступное, входы в воду пологие, а вместо пафосных ресторанов — свежие овощи с местных рынков.

"Должанская коса — мекка для семейного отдыха. Тут нет глубоких ям, вода парная, а базы отдыха предлагают бюджетные домики прямо у кромки прибоя", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Дорога и деньги: Цифры против мифов

Логистика простая. В Крым идут поезда, билеты в купе стартуют от 7 тысяч рублей. Если планируете Сочи, помните, что навигация расширяется: скоро заработает скоростная морская трасса между Сочи и Сухумом.

В Калининград летим самолетом — рейсы из Москвы и Питера регулярные. Несмотря на то что горящие туры могут стать буквальными из-за геополитики, спрос на эти "русские тропики" только растет. Сравните сами: 200 тысяч за Мальдивы или 30-50 тысяч за десять дней свободы и соленого ветра на наших косах.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за вход на дикие пляжи?

Нет, на Оленевке, Беляусе и Должанке доступ к воде бесплатный. На Куршской косе взимается экологический сбор за въезд в национальный парк.

Можно ли добраться до этих мест без машины?

В Оленевку и на Должанку ходят автобусы из крупных узлов (Симферополь, Ейск). На Куршскую косу из Калининграда и Зеленоградска регулярно курсируют маршрутки и рейсовые автобусы.

Есть ли на пляжах спасатели и медики?

На диких участках Беляуса и Должанки инфраструктуры нет. На Оленевке и в центральных поселках Куршской косы муниципальные пляжи оборудованы всем необходимым.

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