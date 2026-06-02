Вам тут рады, но есть нюанс: почему россияне на Мальдивах стали объектом преступных преследований

Мальдивские острова, привыкшие принимать элиту со всего света, внезапно стали территорией риска для российских путешественников. Золотые пляжи и виллы на воде всё чаще становятся декорациями для краж, а местный персонал перестал стесняться в методах работы с туристами.
Российские туристы остаются единственной группой отдыхающих, массово использующей бумажные деньги. Пока весь остальной мир перешел на цифровые счета, привычка наших соотечественников возить с собой внушительные пачки купюр делает их идеальной добычей для нечистого на руку персонала, рассказал в беседе с "360" директор туристической компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
"Основная проблема кроется в контрасте уровней жизни. Когда работник отеля видит, как гость достает пачку валюты, у него возникает соблазн легкого обогащения, — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по туризму Антон Громов."
Риск ограбления возрастает пропорционально пренебрежению правилами безопасности. Оставлять деньги в сейфе отеля перестало быть гарантией их сохранности. Если вы планируете выбор идеального отеля, ориентируйтесь не на звездный рейтинг, а на отзывы о работе службы безопасности конкретного курорта.
Ситуация на островах дошла до того, что пострадавшие россияне сталкиваются с агрессией со стороны сотрудников отелей вместо помощи. В нескольких недавних инцидентах персонал не только проигнорировал кражи, но и глумился над гостями, требуя при этом оплатить придуманные штрафы и неустойки.
|Характеристика
|Оценка ситуации
|Финансовые риски
|Высокие (из-за использования наличных)
|Качество реакции отеля
|Формально-агрессивное поведение персонала
"Схема проста: турист боится скандала и не хочет вызывать полицию из-за отпуска, а персонал отеля этим цинично пользуется, выставляя его виноватым в пропаже вещей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Ольга Волкова.
Используйте банковские карты или электронные кошельки. Если необходима наличка — храните её в скрытом сейфе или носите с собой в поясной сумке, не оставляя валюту в номерах.
Немедленно требуйте вызова полиции и составления официального протокола (Police Report). Без этого документа получение страховки невозможно.
Нет, высокий статус отеля не гарантирует честность штата. Всегда запрашивайте информацию о наличии камер наблюдения в коридорах и доступа к сейфам.
Из-за отсутствия доступа к международной банковской сети наши соотечественники вынуждены брать крупные суммы наличными, что делает их заметной мишенью для недобросовестных работников.
"Туристы часто забывают, что отдых — это не только море, но и соблюдение базовых правил цифровой гигиены и финансовой осторожности в чужой стране", — добавил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
