Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Колючий слизень из СССР: почему этот морепродукт теперь стоит целое состояние
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи
Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"
Получили письмо счастья без фото? Вот почему его нужно игнорировать до проверки
Климат России диктует свои правила: возвращение природной палитры изменило рынок дизайна

Вам тут рады, но есть нюанс: почему россияне на Мальдивах стали объектом преступных преследований

Туризм

Мальдивские острова, привыкшие принимать элиту со всего света, внезапно стали территорией риска для российских путешественников. Золотые пляжи и виллы на воде всё чаще становятся декорациями для краж, а местный персонал перестал стесняться в методах работы с туристами.

Мальдивы
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Мальдивы

Почему наличные делают туриста мишенью

Российские туристы остаются единственной группой отдыхающих, массово использующей бумажные деньги. Пока весь остальной мир перешел на цифровые счета, привычка наших соотечественников возить с собой внушительные пачки купюр делает их идеальной добычей для нечистого на руку персонала, рассказал в беседе с "360" директор туристической компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

"Основная проблема кроется в контрасте уровней жизни. Когда работник отеля видит, как гость достает пачку валюты, у него возникает соблазн легкого обогащения, — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по туризму Антон Громов."

Риск ограбления возрастает пропорционально пренебрежению правилами безопасности. Оставлять деньги в сейфе отеля перестало быть гарантией их сохранности. Если вы планируете выбор идеального отеля, ориентируйтесь не на звездный рейтинг, а на отзывы о работе службы безопасности конкретного курорта.

Сервис как инструмент давления

Ситуация на островах дошла до того, что пострадавшие россияне сталкиваются с агрессией со стороны сотрудников отелей вместо помощи. В нескольких недавних инцидентах персонал не только проигнорировал кражи, но и глумился над гостями, требуя при этом оплатить придуманные штрафы и неустойки.

Характеристика Оценка ситуации
Финансовые риски Высокие (из-за использования наличных)
Качество реакции отеля Формально-агрессивное поведение персонала

Для понимания того, как меняются подходы к гостям в других регионах, можно рассмотреть, как биометрическая система контроля становится нормой в крупных авиахабах, исключая человеческий фактор из процедур обслуживания.

"Схема проста: турист боится скандала и не хочет вызывать полицию из-за отпуска, а персонал отеля этим цинично пользуется, выставляя его виноватым в пропаже вещей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на отдыхе

Где лучше хранить ценности?

Используйте банковские карты или электронные кошельки. Если необходима наличка — храните её в скрытом сейфе или носите с собой в поясной сумке, не оставляя валюту в номерах.

Что делать, если вас обокрали в отеле?

Немедленно требуйте вызова полиции и составления официального протокола (Police Report). Без этого документа получение страховки невозможно.

Помогают ли отзывы о "звездности" отеля при выборе защиты?

Нет, высокий статус отеля не гарантирует честность штата. Всегда запрашивайте информацию о наличии камер наблюдения в коридорах и доступа к сейфам.

Почему именно россияне стали целью?

Из-за отсутствия доступа к международной банковской сети наши соотечественники вынуждены брать крупные суммы наличными, что делает их заметной мишенью для недобросовестных работников.

"Туристы часто забывают, что отдых — это не только море, но и соблюдение базовых правил цифровой гигиены и финансовой осторожности в чужой стране", — добавил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи
Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"
Получили письмо счастья без фото? Вот почему его нужно игнорировать до проверки
Климат России диктует свои правила: возвращение природной палитры изменило рынок дизайна
Сигнал подаёт само небо: как геофизики РАН оценивают риски для инфраструктуры по северному сиянию
RAV4 за 3,7 млн: вы зря переплачиваете, китайский брат оказался надежнее
Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.