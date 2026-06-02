Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис

Российская индустрия гостеприимства с 1 июня перешла на новые рельсы. Вступили в силу два ГОСТа, охватывающие всё: от качества питьевой воды в выборе отелей до тонкостей дипломатии с иностранными туристами. Разбираемся, что изменилось для владельцев бизнеса и обычных гостей.
Новый ГОСТ — это не обязаловка, а свод правил для отелей, глэмпингов, санаториев и кемпингов. Документ систематизирует СанПиНы, строительные нормы и правила классификации, которые годами существовали разрозненно.
"Для добросовестного бизнеса здесь нет революций. Ценность стандарта заключается в том, что он превращает хаос постановлений в четкий чек-лист. Теперь путешественник получает прозрачный ориентир качества, если объект заявляет о соответствии ГОСТу", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
|Было
|Стало по ГОСТу
|Разрозненные требования и регламенты
|Единый систематизированный чек-лист
|Скрытые условия и неопределенность
|Полная прозрачность услуг и безопасности
Стандарт также ставит точку в вопросе подготовки кадров. Сотрудники должны уметь разрешать конфликты и оказывать помощь, а профильное образование теперь можно заменить реальным опытом работы. Это снимает кадровый голод, позволяя удерживать профессионалов "в строю" без лишней бумажной волокиты.
"Раньше требование о дипломе у администратора вызывало оторопь. Мы понимаем, что диплом и умение работать — разные вещи. Теперь опыт работы официально признан равноценным подтверждением квалификации", — пояснил туроператор Максим Ланин.
Второй стандарт — пилотный, рассчитанный на два года. Он дает рекомендации по коммуникации с иностранцами: от англоязычных бейджиков до цифровых систем перевода на ресепшн. Особое внимание — туристам из Китая. Им предлагают привычные атрибуты комфорта, как чай пуэр, палочки для еды и даже исключение этажей с "неудачной" цифрой 4.
"Культурные нюансы вроде неприятия числа 4 — это не прихоть, а способ убрать подсознательный дискомфорт гостя из КНР. Внимание к таким мелочам отличает сервис мирового уровня", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.
Нет, участие добровольное. Но если отель заявляет о соответствии ГОСТу в рекламе или на фасаде, он обязан соблюдать все прописанные требования.
Появляется гарантия предсказуемого сервиса. Даже в удаленном глэмпинге гость может ожидать исправную сигнализацию и чистоту, соответствующие государственному стандарту.
Публичное обещание соответствия становится проверяемым фактом качества. Отель должен быть готов подтвердить каждый пункт при проверках.
Стандартизация должна снизить административные издержки бизнеса, работающего по шаблону, что в теории замедляет рост цен на услуги.
