Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис

Российская индустрия гостеприимства с 1 июня перешла на новые рельсы. Вступили в силу два ГОСТа, охватывающие всё: от качества питьевой воды в выборе отелей до тонкостей дипломатии с иностранными туристами. Разбираемся, что изменилось для владельцев бизнеса и обычных гостей.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Зона регистрации в отеле

Единая методичка: порядок вместо хаоса

Новый ГОСТ — это не обязаловка, а свод правил для отелей, глэмпингов, санаториев и кемпингов. Документ систематизирует СанПиНы, строительные нормы и правила классификации, которые годами существовали разрозненно.

"Для добросовестного бизнеса здесь нет революций. Ценность стандарта заключается в том, что он превращает хаос постановлений в четкий чек-лист. Теперь путешественник получает прозрачный ориентир качества, если объект заявляет о соответствии ГОСТу", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Было Стало по ГОСТу Разрозненные требования и регламенты Единый систематизированный чек-лист Скрытые условия и неопределенность Полная прозрачность услуг и безопасности

Стандарт также ставит точку в вопросе подготовки кадров. Сотрудники должны уметь разрешать конфликты и оказывать помощь, а профильное образование теперь можно заменить реальным опытом работы. Это снимает кадровый голод, позволяя удерживать профессионалов "в строю" без лишней бумажной волокиты.

"Раньше требование о дипломе у администратора вызывало оторопь. Мы понимаем, что диплом и умение работать — разные вещи. Теперь опыт работы официально признан равноценным подтверждением квалификации", — пояснил туроператор Максим Ланин.

Культурный код: правила для приема гостей из-за рубежа

Второй стандарт — пилотный, рассчитанный на два года. Он дает рекомендации по коммуникации с иностранцами: от англоязычных бейджиков до цифровых систем перевода на ресепшн. Особое внимание — туристам из Китая. Им предлагают привычные атрибуты комфорта, как чай пуэр, палочки для еды и даже исключение этажей с "неудачной" цифрой 4.

"Культурные нюансы вроде неприятия числа 4 — это не прихоть, а способ убрать подсознательный дискомфорт гостя из КНР. Внимание к таким мелочам отличает сервис мирового уровня", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о стандартах в туризме

Обязаны ли все отели переходить на новые ГОСТы?

Нет, участие добровольное. Но если отель заявляет о соответствии ГОСТу в рекламе или на фасаде, он обязан соблюдать все прописанные требования.

Чем стандарт помогает обычному туристу?

Появляется гарантия предсказуемого сервиса. Даже в удаленном глэмпинге гость может ожидать исправную сигнализацию и чистоту, соответствующие государственному стандарту.

Что будет, если отель нарушит заявленный ГОСТ?

Публичное обещание соответствия становится проверяемым фактом качества. Отель должен быть готов подтвердить каждый пункт при проверках.

Как эти правила влияют на стоимость отдыха?

Стандартизация должна снизить административные издержки бизнеса, работающего по шаблону, что в теории замедляет рост цен на услуги.

Читайте также