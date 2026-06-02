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Мясной рай или культурный шок: что ждет туристов за столом в Улан-Баторе

Туризм

Улан-Батор сбросил пыльный имидж кочевого форпоста и превратился в бурлящий гастрономический котел. Город заполнили азиатские торговые сети и концептуальные едальни, где культ мяса доведен до абсолюта. Здесь современные хипстермаркеты соседствуют со стихийными мясными лавками в багажниках авто, а традиционная монгольская кухня мутирует под влиянием корейских трендов.

05.2016. Вид на Улан-Батор с Зайсана - panoramio
Фото: creativecommons.org by Tohuchar, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
05.2016. Вид на Улан-Батор с Зайсана - panoramio

Ритейл и уличный хаос

Цивилизованная торговля в монгольской столице окончательно победила пыльные развалы. Город оккупировали сети GS25 и Cu — корейские и местные "магазины у дома", где молодежь охотится за азиатскими десертами. Полки забиты импортом из России и Китая, хотя местные производители держат оборону: монгольская тушенка, соки "Гоё" и локальный шоколад давно стали знаками качества.

"Монгольский рынок крайне специфичен. Потребитель привык к натуральным продуктам, поэтому российские товары здесь котируются высоко, но корейский ритейл задает темп, который заставляет местные сети быстро эволюционировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Стихийный бизнес прячется во дворах. Пока супермаркеты продают упакованные овощи, араты торгуют свежим мясом прямо с машин. Полиция закрывает глаза на подобные точки в глубине кварталов.

Здесь не найти кумыса или сушеного творога (ааруула) — за ними все еще нужно ехать на центральные рынки, но дикоросы и лечебные травы с северных гор продаются на каждом углу. Это крайне важно для тех, кто планирует правильно отдохнуть и набраться сил за счет натуральных продуктов.

Мясной диктат и чайные шкварки

Общепит Улан-Батора перестал быть экзотикой для выживания. Количество ресторанов на душу населения сопоставимо с Санкт-Петербургом. Самые востребованные места — "цайны-газары".

Это простые едальни, где подают хошууры (чебуреки) и монгольские позы — плотные пельмени без традиционного отверстия сверху, удерживающие внутри весь сок.

Блюдо/Напиток Особенности
Бууз (Позы) Закрытые мясные конверты, рубленый жир.
Монгольский чай Соль, молоко, масло, шкварки. Фактически — суп.

Мясо в ресторанах Улан-Батора не просто основной ингредиент, это база бытия. Чаще всего его варят огромными кусками в пресной воде. Монголы почти не солят еду в процессе готовки.

Соль они получают из чая, который больше похож на калорийную похлебку с маслом и топленым жиром. Такой рацион позволяет кочевникам выживать в суровом климате, но для неподготовленного туриста это может стать испытанием, как аномальная жара для европейца.

"Локальная кухня Монголии — это гимн протеину. Туристам стоит начинать с сетевых мест вроде "Хаан-Бууз", где уровень остроты и жирности адаптирован для городского жителя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Корейский след и "МонДональдс"

Второе место по популярности занимает корейская кухня. Традицию завезли гастарбайтеры, возвращающиеся из Сеула. Заведения варьируются от крошечных забегаловок до огромных ресторанов вроде "Yuna", где порции рассчитаны на компанию из пяти человек. Для тех, кто привык к высокому качеству сервиса, такие места станут открытием.

Американского фастфуда в классическом понимании в Монголии мало. Долгое время здесь процветал "МонДональдс" с его фирменным "Чингизбургером", пока юристы корпорации не прихлопнули бренд. Китайская еда представлена скромнее, чем в России.

Монгольскому вкусу ближе плов или сытное карри, чем изыски кантонской кухни. При этом найти привычный шницель или русскую кухню можно, но такие места теряются на фоне ярких азиатских вывесок.

"Улан-Батор сегодня — это безопасный и комфортный город для гурмана. Здесь нет проблем с выбором, а ценники остаются доступными даже в премиальном сегменте", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Путешествие в Монголию сегодня напоминает поиск скрытых сокровищ, когда за фасадом из бетона и стекла скрываются древние кулинарные традиции. Это похоже на то, как туристы ищут артефакты в Карелии или исследуют древние стены под боком у мегаполиса.

Монголия остается открытой, пока другие страны, как например Сербия, меняют визовую политику, а такие направления как Саудовская Аравия только начинают принимать массового туриста.

Ответы на популярные вопросы о еде в Улан-Баторе

Правда ли, что в Монголии едят очень острое мясо?

Нет, традиционная монгольская кухня практически не использует специи и соль. Острота появляется только в корейских или китайских ресторанах, которых в городе в избытке.

Можно ли найти в Улан-Баторе привычный европейский фастфуд?

Прямых международных сетей вроде McDonald's нет, но их успешно замещают корейские сети и качественные локальные бургерные.

Безопасно ли покупать мясо с машин во дворах?

Для местных жителей это норма, но туристам без опыта выбора парного мяса лучше питаться в сетевых заведениях или супермаркетах.

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Экспертная проверка: аналитик Илья Роденко, эксперт Роман Беляков, специалист Мария Костина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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