Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры

Касимов — город удивительный, он не кричит о своем величии. Он тих и скромен, а его богатая история и компактность располагает к неспешным прогулкам и экскурсиям.

Фото: Виктор Коваленко is licensed under public domain

Музеи Касимова: Не просто залы, а целые миры

С чего начать знакомство? С маршрутом по Касимову поможет определиться туристическо-информационный центр (ТИЦ) на Соборной площади.

Одна из уникальных особенностей Касимова — Музейная верста- это пешеходный маршрут (примерно 1,067 км), проходящий через центр города. Но главное даже не расстояние, а содержание: на протяжении всего пути вы буквально "натыкаетесь" на памятники, связанные с историей города и его знаменитых жителей.

Начать исследование города стоит с краеведческого музея. Он находится на Соборной площади. Касимовский краеведческий музей располагается в особняке купцов Алянчиковых, памятнике архитектуры XIX века. Дом построил касимовский архитектор‑самоучка Иван Сергеевич Гагин, чей архитектурный почерк виден во многих зданиях города.

А после обязательно стоит побывать в знаменитом музее "Русский самовар". Коллекцию собрал Михаил Петрович Силков — почётный гражданин Касимова и увлечённый коллекционер. В этом месте уютно, а самовары — от крошечного "Эгоиста" до гиганта "Дружба" — рассказывают истории русского чайного застолья.

В доме купца Зотова расположился настоящий музейный "кластер". Внутри кластера.

Музеи бабочек и стрекоз и "Бабосики" (так ласково называют монеты с бабочками). Основатель этих музейных пространств, коллекционер Игорь Скрипай, собрал уникальную коллекцию: деньги с крылатыми насекомыми со всего мира. Здесь же находится самая увесистая монета — целый килограмм серебра с изображением бабочки. Это, пожалуй, самый необычный нумизматический музей, где хочется разглядывать не номинал, а дизайн.

Касимов может похвастаться собственной версией "Ромео и Джульетты" — историей Евфимии Всеволожской, известной как "Касимовская невеста". В местных музеях посетителям с удовольствием рассказывают трогательную сагу о любви.

А чтобы прочувствовать эпоху, которая была не так уж давно, стоит заглянуть в "Квартиру из прошлого" — это музей советского быта, здесь всё можно потрогать: старенький телевизор и дисковый телефон, проигрыватель с пластинками и детские игрушки. Старшее поколение окунётся в атмосферу детства и молодости, а молодежь увидит другую эпоху, где всё такое настоящее и такое непривычное.

Мастерство и труд

О вырковском промысле мало кто слышал. Что это такое? В музее промысла рассказывают историю глиняной игрушки и посуды, которой славились окрестные касимовские деревни. Простая, на первый взгляд, черная керамика хранит тепло рук мастеров. Здесь мало смотреть — здесь обязательно нужно участвовать: мастера проводят мастер-классы: из бесформенного куска глины в руках рождается настоящий "петушок" или свистулька.

"Дом с характером" в Елатьме

Это история про то, как люди по-настоящему влюблены в своё дело. Старинный особняк в поселке Елатьма, что в 30 минутах езды от Касимова, принадлежавший купчихе и благотворительнице Марии Поповой, стоял в руинах, пока его не выкупила и отреставрировала Татьяна Алимова. Теперь это не просто музей, а жилой особняк. Здесь поскрипывает настоящий "старый" пол, в гостиной устраивают музыкальные вечера, а гостеприимная хозяйка предложит задержаться на пару дней, чтобы по‑настоящему прочувствовать неспешный ритм провинциальной жизни.

Театр и Кино

Любителям эффектных зрелищ — прямая дорога в Гусь Железный. В усадебном театре Баташевых "Орлиное гнездо" регулярно проходят театрализованные представления.

И еще В Касимове работает кинокластер "Касимов-фильм". Местная овчинно-меховая фабрика XIX века превращается в огромную съемочную площадку (где съемки дешевле Мосфильмовских!), и здесь уже снято около 37 картин. Здесь можно гулять по улочкам, которые завтра попадут на экраны страны.

Часть 2. Гастрономический гид: Сказка, Петр I и суп в горшочке

В Касимов нужно приезжать голодным. Город исторически стоит на стыке культур, и здесь фантастически смешались русские традиции и татарский колорит и это отразилось в местной кухне.

Татарская сказка

Начнем с визитной карточки — этно-кафе "Татарская сказка". Обязательно попробуйте "плов в тесте", хворост "кудря", перемячи, самый главный хит -ляваш. Здесь это десерт-тонкая, ароматная лепешка со сладкой начинкой. И мало того, хозяйка вместе с дочками проводит мастер-классы и раскрывает семейные секреты приготовления настоящего ляваша.

Сказки Андерсена и Ассамблея Петра I

Касимов умеет удивлять сюжетами. Мало кто знает, что здесь родилась переводчица Анна Ганзен — именно благодаря ей мы узнали сказки Ганса Христиана Андерсена. В городе есть её мемориальный музей, а гастрономически эту историю продолжает семейное кафе "Касимовский дворик". Там проводят театрализованные обеды по мотивам сказок. Погружение полное: официанты — в образах героев, атмосфера датского уюта, а изюминка меню -суп в хлебном горшочке.

Хотите чего-то барского? Идите в кафе "Пилигрим". Тут вам предложат посетить "Ассамблею у шута Балакирева" — интерактивное представление с меню времен Петра Первого. Попробуете блюда, которые ели сподвижники императора.

Что везти домой?

В небольшом Касимове работают целых три кондитерские фабрики, но самое интересное — локальные специалитеты:

Мещерское еловое печенье — необычный пряный вкус дремучего леса.

Пряник "Мещеряник" — тот самый уютный русский пряник.

Казы (конская колбаса) — татарский деликатес для гурманов, который можно попробовать в "Татарской сказке".

И, конечно, море вкусных конфет местного производства.

Часть 3. Где остановиться: Лес, река и тишина

Касимов прекрасен тем, что он близко от Москвы (пару часов на машине), а цены — не сошедшие с ума "столичные". Гостеприимство искреннее, а удобства — современные. Можно остановиться в городе, например, в гостинице "Касимов", а можно и за городом.

Есть три совершенно разных варианта отдыха:

Полный "offline" в лесу (но интернет, конечно, есть). Эко-парк "Шмели" — это глэмпинг со всеми удобствами, спрятанный в лесной чаще. Здесь можно побыть наедине с природой: собирать грибы, ягоды, сидеть с удочкой на берегу и дышать полной грудью. Это вариант для тех, кто устал от городского шума. Дом у воды. Поселок Сосновка расположен на берегу Оки. Гостевые дома здесь — идеальное место для старта утренних пробежек по росе и вечерних посиделок с видом на закат над рекой. Комфорт и вид. Гостевой комплекс "Жукова гора". Здесь вам не только предоставят отличный номер, но и накормят в местном ресторане. Удобно, красиво, с чувством собственного достоинства.

Уезжая из Касимова, не испытываешь разочарования от того, что не все успел. Наоборот, возникает чувство, что сюда надо вернуться, чтобы снова не спеша пройтись по улочкам, и увидеть, как преображается город…