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Вместо пятизвездочных отелей — кошачий приют: в Греции зовут на необычную перезагрузку

Туризм

Сменить дедлайны на шум Эгейского моря и мурчание сотен кошек — реальный план на 2027 год. Приют Syros Cats ищет волонтеров, готовых обменять пять часов работы в день на домик у греческой бухты. Рассказываем, как устроен этот пушистый марафон и к какому быту нужно быть готовым.

Сирос, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирос, Греция

Правила выживания: коты, метлы и график

В приюте нужно кормить ораву пушистых эгоистов, чистить их территорию и, самое сложное, социализировать "одичалых". Те тереться об ноги сразу не будут — сначала придется заслужить доверие.

Работа занимает 25 часов в неделю. Вы заступаете на смену, отрабатываете свои пять часов, а дальше — Сирос в вашем распоряжении. Можно искать дикие пляжи с водой как в кино или залипать в местных кафе.

"Такой формат — идеальный способ перезагрузиться для тех, кто устал от классического отдыха. Вы не просто турист, вы часть острова. Но помните: это физический труд, а не фотосессия для соцсетей", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Минимальный срок заезда — один месяц. Меньше смысла нет: животные только привыкнут к вашим рукам, а вам уже пора паковать чемоданы. Это отличный шанс устроить себе длинный трип, особенно если вы знаете, как выбрать отель для стыковочных рейсов или транзитных остановок в крупных хабах.

Кого ждут на острове: ценз и физподготовка

Сирос не для неженок. Организация Syros Cats ищет людей от 25 лет и старше. Можно ехать в одиночку или парой (идеально, если вы оба любите кошек).

Главное требование — самостоятельность. Вам не будут вытирать нос и показывать, как держать швабру. Нужно уметь организовать свой быт и не падать в обморок от необходимости помыть десяток кошачьих мисок. Если раньше вы работали ветеринаром или помогали приютам — это жирный плюс в карму и в анкету.

Параметр Условие
Возраст 25+ лет
График 5 часов в день / 5 дней в неделю
Срок От 1 месяца
Оплата Отсутствует (волонтерство)

Важный момент: добраться до Греции сейчас — тот еще квест. Пока одни мониторят, сколько лететь до Дубая, вам придется стыковать паромы и ловить лоукостеры. Процесс подачи заявок стартует в сентябре 2026 года, так что времени подготовить документы и подтянуть английский — вагон.

Плюшки и реальность: что в тарелке и в кошельке

Денег не дадут — это волонтерство в чистом виде. Зато вы получаете отдельную спальню в общем доме для помощников, оплаченный Wi-Fi (чтобы постить котиков в режиме 24/7) и завтрак.

Все остальные изыски — за ваш счет. Сирос славится своей кухней, так что готовьтесь тратиться на местный сыр и вино в портовых лавках. Это не Шэньчжэнь, куда гики везут миллионы ради технологий, здесь валюта — ваши впечатления от заката над Кикладами.

"Семейным парам на таких проектах проще — у них уже налажена коммуникация в быту. Главное, чтобы оба участника были одинаково вовлечены в процесс, иначе конфликтов с организаторами не избежать", — добавила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Помните, что современные путешествия требуют цифровой дисциплины. Пока вы мечтаете о Греции, другие страны, например Таиланд, вводят жесткий цифровой барьер для туристов. Греция пока лояльнее, но мониторить правила въезда нужно заранее.

Ответы на популярные вопросы о волонтерстве на Сиросе

Нужно ли платить за жилье?

Нет, проживание в общем доме для волонтеров предоставляется бесплатно. У вас будет отдельная спальня.

Нужна ли специальная виза?

Для граждан РФ требуется стандартная шенгенская виза. Волонтерская деятельность в таких масштабах обычно вписывается в рамки туристического пребывания, но лучше уточнить актуальные правила на 2027 год.

Смогу ли я подрабатывать удаленно?

В доме есть Wi-Fi, а рабочий график (5 часов в день) оставляет время для фриланса. Однако помните, что уход за животными выматывает физически.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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