От небоскребов до древних каньонов: новый туристический рай, который открылся для нас

Саудовская Аравия перестала быть закрытым бастионом. С 11 мая 2026 года россияне залетают в королевство без виз. До 90 дней ежегодно — гуляй, работай или гости к друзьям. Раньше этот регион казался недоступной экзотикой, но теперь ситуация круто развернулась.

Эр-Рияд: бетонная футуристика

Столица Саудовской Аравии — это полигон будущего. Пока одни обсуждают технотуризм в Китае, Эр-Рияд ставит рекорды по темпам застройки. Небоскребы здесь вырастают буквально на глазах, а деловые кварталы соревнуются с мировыми центрами финансов. Город держит баланс между технологичным хай-теком и консервативными традициями: строгий этикет здесь по-прежнему в приоритете.

"Туристы часто путают консерватизм с ограничениями, но для страны это фундамент безопасности и порядка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Джидда: от пляжей до исторического Аль-Балада

Джидда — это дыхание Красного моря. Атмосфера здесь куда мягче столичной. Город встречает набережными, современными пляжными зонами и контрастной архитектурой. Район Аль-Балад, как капсула времени, хранит старинные здания, которые сильно отличаются от стеклянных высоток.

"Джидда идеально подходит для первого знакомства: здесь стерты границы между комфортом отелей мирового класса и колоритом местных рынков", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Аль-Ула: пустыня как марс

Аль-Ула перетягивает на себя всё внимание. Каньоны, скальные образования и древние объекты — это главная точка притяжения для тех, кому надоели стандартные отельные рейтинги. Местные ландшафты часто сравнивают с марсианскими — пустота, тишина и масштаб.

Параметр Ориентировочная стоимость Перелет (туда-обратно) 45 000 — 100 000 рублей Ночь в отеле 10 000 — 18 000 рублей Ужин в ресторане 1 500 — 3 000 рублей

Ценник на пески и роскошь

Отдых в королевстве — удовольствие не из дешевых. Инфраструктура требует вложений. При этом уровень сервиса соответствует заявленным высоким стандартам. Путешественникам стоит заранее планировать бюджет, так как цены часто сопоставимы с европейскими столицами.

"Саудовская Аравия сейчас активно инвестирует в инфраструктуру, поэтому качество услуг растет опережающими темпами, что оправдывает высокие чеки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Саудовской Аравии

Нужна ли виза для короткой поездки?

Нет, с 11 мая 2026 года для граждан России действует безвизовый режим до 90 дней в год.

Безопасно ли гулять по городам?

Уровень безопасности высокий, однако важно придерживаться местных обычаев и правил приличия в одежде.

Чем заняться, кроме осмотра небоскребов?

Страна предлагает разнообразные форматы: от пляжного отдыха на Красном море до экстремальных туров по каньонам Аль-Улы.

Какой сезон лучше выбрать для визита?

Осень, зима и ранняя весна — лучшее время, когда жара в пустыне отступает, позволяя комфортно исследовать регион.

