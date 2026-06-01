Границы на замке: Сербия готовится к необратимому шагу ради членства в европейской семье

Вероятность отмены безвизового режима для граждан России в Сербии напрямую коррелирует с евроинтеграционными намерениями Белграда.

Район Земун в Белграде
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanbuki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эксперты отрасли отмечают, что пока страна сохраняет текущий статус, радикальных перемен в правилах въезда ждать не стоит. При этом балканское направление продолжает набирать популярность у путешественников, превращаясь в один из немногих доступных европейских хабов.

Европейские стандарты и визовая политика

Обсуждение возможного пересмотра миграционных правил в сербском парламенте вызвано необходимостью синхронизации национального законодательства с нормами Евросоюза.

Если власти страны примут окончательное решение о вхождении в шенгенскую зону, им придется следовать единому регламенту ЕС, который подразумевает визовый барьер для россиян. Аналогичные процессы ранее затронули Болгарию и развиваются в Черногории, сообщается на сайте издания MoneyTimes.

"Если Сербия будет стремиться войти в шенгенскую зон, для этого им придется привести свое законодательство к единым правилам ЕС, мы это наблюдали на процессе в Болгарии. Сейчас этот процесс завершается в Черногории. Здесь исключительно отношения Сербии и Евросоюза будут диктовать правила", — отметил Артур Мурадян.

Длительность процедур и мнение экспертов

Опыт других государств показывает, что интеграция в общеевропейскую визовую систему занимает годы, а не месяцы. Например, Кипру потребовалось около десятилетия для подготовки к Шенгену.

В ближайшей перспективе панические настроения излишни, так как спрос на отдых в регионе остается стабильным, особенно на фоне того, что многие безвизовые страны для россиян становятся единственной альтернативой сложным шенгенским маршрутам.

"Несмотря на политический контекст, Сербия крайне заинтересована в сохранении туристического потока из России, который обеспечивает существенную долю доходов горнолыжных курортов", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о визовом режиме Сербии

Нужна ли сейчас виза в Сербию для граждан РФ?

Нет, на данный момент между странами действует безвизовый режим, позволяющий находиться в Сербии до 30 дней без оформления специальных разрешений.

Как скоро могут ввести визы для россиян?

Официальные сроки не установлены. Эксперты полагают, что процесс гармонизации законов с требованиями ЕС может занять от одного года до нескольких лет.

Как ситуация в Сербии соотносится с опытом других стран Балкан?

Сербия идет по пути Болгарии и Хорватии, которые ввели визы именно в рамках подготовки к полному вступлению в шенгенское пространство и ЕС.

Выгодно ли Сербии отменять безвизовый режим?

С экономической точки зрения — нет, так как это снизит турпоток. Однако политическое решение о вступлении в Евросоюз потребует от руководства страны поставить миграционные правила в приоритет перед выгодой от туризма.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
