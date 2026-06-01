Дубай стал доступнее: решение национального авиаперевозчика заставит конкурентов пойти на уступки

Москва снова на связи с Дубаем. "Аэрофлот" прервал трехмесячную паузу и возобновил регулярную полетную программу в Объединенные Арабские Эмираты. Boeing 737 в 07:27 по московскому времени взял курс на Персидский залив.

Фото: commons.wikimedia.org by Darthjipsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абу-Даби

График полетов и детали рейса

Путь до песков и небоскребов теперь занимает чуть более шести часов. Как сообщили в авиакомпании, в июне лайнеры будут курсировать между городами ежедневно. Это серьезный сигнал для рынка, изголодавшегося по стабильной логистике на топовых направлениях.

"Возобновление рейсов национального перевозчика всегда бьет по ценам конкурентов в пользу туриста. Сейчас важно следить за тем, как авиакомпании используют биометрические системы для ускорения посадки, чтобы минимизировать очереди в терминалах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Визовый режим и тонкости въезда

Дубай остается одним из самых лояльных хабов для россиян. Виза штампуется по прилете бесплатно. Однако туристам стоит помнить: Эмираты требуют внимательности как к документам, так и правилам поведения, которые здесь не менее строгие, чем цифровой барьер в Таиланде.

Параметр рейса Данные Тип воздушного судна Boeing 737 Время в небе 6 часов 03 минуты Частота вылетов Ежедневно (раз в сутки)

Многие путешественники используют Дубай как пересадочный хаб для экзотических поездок. Пока одни ищут люкс в ОАЭ, другие выбирают технотуры в Китай или уезжают работать волонтерами за бесплатное проживание в Греции.

Рынок и альтернативные направления

Рост числа зарубежных рейсов расширяет горизонты. Если Эмираты кажутся слишком жаркими, стоит присмотреться к бюджетным вариантам отдыха в июне внутри страны или в ближнем зарубежье. Тем более, что для семейных поездок упрощаются формальности: РЖД уже разрешили проезд в Абхазию без загранпаспортов для детей.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Дубае

Нужна ли виза в ОАЭ для россиян в 2024 году?

Нет, заранее оформлять визу не нужно. Она ставится бесплатно в аэропорту прибытия и действует 90 дней в течение полугода.

Какие авиакомпании, кроме "Аэрофлота", летают в Дубай?

Рейсы выполняют как российские перевозчики, так и арабские авиалинии (Emirates, flydubai). Конкуренция высокая, что помогает удерживать цены.

Можно ли вывозить ракушки или сувениры из поездки?

В ОАЭ правила мягче, чем в других странах, но всегда стоит помнить о рисках: например, вывоз камней из Египта грозит огромными штрафами.

Насколько безопасно сейчас летать за границу?

Авиасообщение с дружественными странами активно развивается. ОАЭ — один из самых безопасных и стабильных хабов для российских граждан.

Читайте также