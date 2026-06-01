Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер

Таиланд выкатывает цифровой ковровую дорожку для тех, кто устал от бумажной волокиты в аэропортах. Иммиграционная служба Королевства запустила приложение THIM для iOS и Android. Главная фишка — электронная карта прибытия TDAC, без которой теперь в страну не пустят.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Аргенберг, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кох Кут, Таиланд

Цифровая эволюция: от анкеты к супераппу

Бангкок решил превратить миграционный хаос в отлаженный механизм. Пока THIM — это пропускной пункт в кармане, позволяющий заранее оформить документы для пересечения границы. Но амбиции властей шире: они делают из приложения "суперапп". В планах — интеграция всех сервисов для иностранцев, чтобы превратить жизнь в тропиках в комфортный отпуск в Азии, а не в беготню по кабинетам.

"Это попытка стандартизировать поток. Таиланд перенимает опыт соседей, внедряя цифровые фильтры на входе, чтобы сократить очереди и усилить контроль", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Система должна работать как часы: заполнил данные, получил QR-код, прошел контроль. Это напоминает биометрический коридор, где технологии заменяют человеческий фактор. Однако туристам стоит помнить: цифра не отменяет бдительности. Безопасность в Таиланде остается темой острой, и любые сбои в приложении могут стать поводом для лишних вопросов со стороны местных офицеров.

Зачем туристам новое приложение

Основная задача THIM на данном этапе — генерация карты TDAC. Это цифровой аналог старой бумажной "иммиграшки". Раньше их раздавали стюардессы, теперь всё в облаке. Для тех, кто планирует отдых в июне или в разгар высокого сезона, это сэкономит минимум 20-30 минут на границе.

Функция Текущий статус Оформление TDAC Доступно для всех туристов Запись в ведомства В разработке (для экспатов) Продление виз Планируется в обновлении Учет 90 дней Ожидается интеграция

"Любое новое приложение — это риск на старте. Туристам лучше иметь скриншоты подтверждений, так как системы в Юго-Восточной Азии могут 'падать' в самый неподходящий момент", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Бюрократия в смартфоне: планы на экспатов

Для тех, кто осел в стране улыбок надолго, THIM обещает стать спасательным кругом. Запись на прием в иммиграционный офис через смартфон избавит от необходимости занимать очередь в пять утра. Это критически важно, учитывая права туриста и постоянное ужесточение контроля за нелегальными работниками.

Интересно, что Таиланд идет по пути создания закрытой экосистемы. Это не просто сервис для виз, а попытка составить цифровой портрет каждого гостя. В будущем через апп можно будет даже сообщать о смене места жительства (уведомление TM30). Это звучит удобно, пока вы не сталкиваетесь с местной спецификой штрафов и проверок.

"Цифровизация миграционных процессов — тренд глобальный. Но в Таиланде это всегда сопряжено с новыми правилами игры, за которыми нужно следить ежедневно", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Пока приложение обкатывают на въездных картах, стоит помнить о таможенных правилах. Цифровая анкета не избавит от досмотра чемоданов, где сувениры штрафы могут вызвать реальные. Наслаждайтесь прогрессом, но держите паспорт ближе к телу, а смартфон — заряженным.

Ответы на популярные вопросы о THIM

Заменяет ли приложение THIM визу?

Нет, приложение служит только для оформления карты прибытия TDAC и планирования визитов. Саму визу — туристическую или рабочую — нужно получать отдельно.

Где скачать приложение?

Программа официально доступна в App Store для iPhone и Google Play для Android. Ищите по названию THIM от Royal Thai Immigration Bureau.

Нужно ли платить за использование THIM?

На данный момент приложение полностью бесплатное. Опасайтесь сайтов-клонов, которые могут требовать "сервисный сбор" за регистрацию данных.

Можно ли оформить TDAC по прилете?

Рекомендуется делать это заранее, до вылета. В аэропортах Таиланда могут быть терминалы для регистрации, но их наличие не гарантировано во всех точках въезда.

