Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь

Забудьте про лихорадочное рыскание по карманам в поисках паспорта. В Шереметьево наступило будущее — теперь ваше лицо и есть ваш посадочный талон. Аэрофлот запустил биометрический коридор на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Никаких бумажек, только камера, чистый софт и пара секунд на верификацию. С 1 июня жизнь пассажиров на маршруте двух столиц превратилась в технологичное кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Шереметьево

Три шага без бумажной волокиты

Проект стартовал в терминалах Шереметьево, а на обратном пути технологию подхватывает Пулково. Система "узнает" вас на трех главных рубежах. Первый — регистрация и багаж. Второй этап — предполетный досмотр. Офицеры службы безопасности теперь сверяют данные не с фото в паспорте, а с цифровым слебом из базы. Третий — сама посадка. Гейт открывается буквально "за красивые глаза".

"Это реальный способ разгрузить терминалы в пиковые часы. Когда поток туристов на пляжи Анапы или в Питер зашкаливает, каждая секунда на счету", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто планирует отдых в июне, цифровизация станет спасением. Маршрут Москва — Санкт-Петербург всегда был "автобусным" рейсом для бизнесменов и туристов, где скорость решает все. Теперь процедура прохождения контроля сжимается до мгновения.

Как попасть в систему: инструкция для "своих"

Просто подойти к камере и улыбнуться не получится. Чтобы магия сработала, пассажир обязан заранее сдать свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это государственный сейф для цифровых портретов. Сделать это можно через банковские приложения или в МФЦ. Как только ваша личность подтверждена "цифрой", аэропортовые системы начинают видеть в вас легитимного путешественника.

Этап контроля Старый метод Биометрический метод Регистрация Ручной ввод данных паспорта Автоматическое распознавание лица Посадка на рейс Проверка QR-кода и бумаг Проход через автоматический турникет

"Пассажиры часто забывают документы или путают рейсы. Автоматика исключает человеческий фактор. Это почти так же важно, как вовремя оформить все правила поездки в Абхазию для семьи", — отметил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Безопасность или удобство: что перевесит

Распознавание лиц — это не только про комфорт, но и про жесткий фильтр. Обмануть систему сложнее, чем сотрудника на стойке регистрации. В то время как за границей, например в Турции, вводят штрафы за ночные прогулки по пляжам, Россия идет по пути технологического упрощения легальных процедур. Биометрия отсекает попытки пройти по чужим документам еще на старте. Даже если вы летите в отдаленные регионы или выбираете активные маршруты вместо шезлонга, цифровой паспорт привязан к вам навсегда.

"Авиакомпании стремятся минимизировать задержки. Биометрия — это идеальный инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Важно помнить: система работает только внутри страны. Если ваш путь лежит через сложные хабы, где возможен отказ в посадке из-за визовых тонкостей, паспорт все равно придется держать под рукой.

Ответы на популярные вопросы о биометрии

Нужно ли платить за использование биометрического контроля?

Нет, услуга предоставляется бесплатно для всех пассажиров, сдавших данные в Единую биометрическую систему.

Можно ли пройти контроль по паспорту, если я не хочу сдавать биометрию?

Да, классический способ регистрации и посадки по бумажным документам остается доступным в полном объеме.

Работает ли биометрия на международных рейсах Аэрофлота?

На текущем этапе проект запущен в тестовом режиме только на линии Москва — Санкт-Петербург.

Безопасно ли хранятся мои данные в системе ЕБС?

Государственная система использует стандарты шифрования высокого уровня, исключающие доступ третьих лиц к вашим биометрическим шаблонам.

