Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь перестала быть приоритетом: россияне массово переключаются на бюджетный металл и слитки
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы

Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь

Туризм

Забудьте про лихорадочное рыскание по карманам в поисках паспорта. В Шереметьево наступило будущее — теперь ваше лицо и есть ваш посадочный талон. Аэрофлот запустил биометрический коридор на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Никаких бумажек, только камера, чистый софт и пара секунд на верификацию. С 1 июня жизнь пассажиров на маршруте двух столиц превратилась в технологичное кино.

Шереметьево
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шереметьево

Три шага без бумажной волокиты

Проект стартовал в терминалах Шереметьево, а на обратном пути технологию подхватывает Пулково. Система "узнает" вас на трех главных рубежах. Первый — регистрация и багаж. Второй этап — предполетный досмотр. Офицеры службы безопасности теперь сверяют данные не с фото в паспорте, а с цифровым слебом из базы. Третий — сама посадка. Гейт открывается буквально "за красивые глаза".

"Это реальный способ разгрузить терминалы в пиковые часы. Когда поток туристов на пляжи Анапы или в Питер зашкаливает, каждая секунда на счету", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто планирует отдых в июне, цифровизация станет спасением. Маршрут Москва — Санкт-Петербург всегда был "автобусным" рейсом для бизнесменов и туристов, где скорость решает все. Теперь процедура прохождения контроля сжимается до мгновения.

Как попасть в систему: инструкция для "своих"

Просто подойти к камере и улыбнуться не получится. Чтобы магия сработала, пассажир обязан заранее сдать свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это государственный сейф для цифровых портретов. Сделать это можно через банковские приложения или в МФЦ. Как только ваша личность подтверждена "цифрой", аэропортовые системы начинают видеть в вас легитимного путешественника.

Этап контроля Старый метод Биометрический метод
Регистрация Ручной ввод данных паспорта Автоматическое распознавание лица
Посадка на рейс Проверка QR-кода и бумаг Проход через автоматический турникет

"Пассажиры часто забывают документы или путают рейсы. Автоматика исключает человеческий фактор. Это почти так же важно, как вовремя оформить все правила поездки в Абхазию для семьи", — отметил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Безопасность или удобство: что перевесит

Распознавание лиц — это не только про комфорт, но и про жесткий фильтр. Обмануть систему сложнее, чем сотрудника на стойке регистрации. В то время как за границей, например в Турции, вводят штрафы за ночные прогулки по пляжам, Россия идет по пути технологического упрощения легальных процедур. Биометрия отсекает попытки пройти по чужим документам еще на старте. Даже если вы летите в отдаленные регионы или выбираете активные маршруты вместо шезлонга, цифровой паспорт привязан к вам навсегда.

"Авиакомпании стремятся минимизировать задержки. Биометрия — это идеальный инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Важно помнить: система работает только внутри страны. Если ваш путь лежит через сложные хабы, где возможен отказ в посадке из-за визовых тонкостей, паспорт все равно придется держать под рукой. Перед выездом не забудьте проверить безопасность недвижимости и отключить лишние приборы — цифровая эра не спасет от бытовых протечек.

Ответы на популярные вопросы о биометрии

Нужно ли платить за использование биометрического контроля?

Нет, услуга предоставляется бесплатно для всех пассажиров, сдавших данные в Единую биометрическую систему.

Можно ли пройти контроль по паспорту, если я не хочу сдавать биометрию?

Да, классический способ регистрации и посадки по бумажным документам остается доступным в полном объеме.

Работает ли биометрия на международных рейсах Аэрофлота?

На текущем этапе проект запущен в тестовом режиме только на линии Москва — Санкт-Петербург.

Безопасно ли хранятся мои данные в системе ЕБС?

Государственная система использует стандарты шифрования высокого уровня, исключающие доступ третьих лиц к вашим биометрическим шаблонам.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Технологии
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы
Ритуал красоты: как "разбудить" глаза, когда совсем не осталось сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.