Руки по швам и никакой расслабленности: жесткие правила этикета пошатнули порядок в Таиланде

Таиланд затеял большую стирку имиджа своей полиции. Теперь офицерам в форме запретили лишние движения: никаких рук в карманах, скрещенных на груди конечностей или расслабленного отдыха у стены. Руководство Королевской полиции считает, что такие позы выглядят агрессивно и отпугивают иностранцев. Пока силовики тренируют осанку перед зеркалом, реальность на улицах Пхукета и Паттайи остается жесткой. Красивая картинка рушится, как только турист сталкивается с системой штрафов и арендных ловушек.

Фото: openverse by Xiengyod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Таиланда

Манекены в погонах против уличного хаоса

Под запрет попали шесть жестов, которые в ведомстве сочли признаками профнепригодности. Полицейским нельзя стоять подбоченясь, держать руки за спиной или сидеть, закинув ногу на ногу. Реформа направлена на то, чтобы сделать сотрудников визуально доступными для диалога. Однако эксперты уверены: вежливость не решит глубинных проблем. Летний сезон на Пхукете показывает, что туристы чаще страдают от организованных схем вымогательства, чем от неприветливых лиц патрульных.

"Смена поз — это фасад. Важно понимать, что обычные патрульные в Таиланде часто не владеют английским, что создает стену при попытке заявить о преступлении. В конфликтных ситуациях они инстинктивно защищают 'своих' - местных бизнесменов или прокатчиков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Дорожные облавы: штрафной конвейер

Самый массовый риск — аренда байка без международных документов. Тайская дорожная полиция выставляет кордоны на развязках, игнорируя обычные российские права. За отсутствие "книжки" МВУ выпишут штраф до 1000 бат. Но бумажка об оплате не спасает на следующем повороте: другой патруль может оштрафовать за то же самое. Отпуск превращается в бесконечную дойку кошелька, если заранее не продумать планирование бюджета поездки.

Тип угрозы Последствия для туриста Отсутствие МВУ Штрафы на каждом посту, риск изъятия байка. Арендные разводы Требование оплаты "старых" царапин под угрозой ареста. Электронные сигареты Штрафы в десятки тысяч бат или тюремный срок. Конфликты с местными Полиция почти всегда принимает сторону тайцев.

Особую опасность представляют прокатчики гидроциклов и мотороллеров. Схема стара как мир: при возврате техники хозяин находит микроскопический скол и требует компенсацию, сопоставимую со стоимостью нового аппарата. Полиция, вызванная на место, часто работает в связке с бизнесом, оказывая психологическое давление на иностранца.

Дым ценой в свободу

Запрет на вейпы в Таиланде — не шутка, а уголовная статья. Патрульные наметанным глазом вычисляют "парильщиков" в толпе. Вместо профилактической беседы туриста ждет жесткий прессинг. Суммы "откупных" на месте могут достигать астрономических значений, а отказ платить ведет прямиком в камеру до выяснения обстоятельств. Тем, кто ищет более безопасный сценарий, стоит рассмотреть экскурсионные туры в Китай или другие страны с более предсказуемым законодательством.

"Безопасность туриста начинается с видеофиксации. Снимайте всё: от каждой царапины на байке до поведения полицейского. Если на вас давят, звоните 1155 — это номер Туристической полиции. Там работают люди, заточенные под помощь иностранцам, а не под сбор штрафов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Прикладная инструкция по выживанию

Чтобы не пополнить статистику жертв "арендного капкана", нужно соблюдать три правила. Первое — полная видеосъемка техники при аренде в присутствии владельца. Второе — жесткое "нет" любым испарителям. Третье — легальное МВУ, оформленное дома. Без него любая поездка на скутере — это игра в рулетку с государством. Если инцидент все же произошел, крайне важно сохранять спокойствие. Лицо в Таиланде теряют один раз, и агрессия в сторону офицера гарантирует решетку.

"При кражах в отелях или уличных разводах не ждите помощи от участковых. Они заставят вас часами ждать волонтера-переводчика, надеясь, что вы просто уйдете. Сразу требуйте протокол через Tourist Police — только это даст шанс на реальное разбирательство", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Таиланде

Зачем полиции запретили руки в карманах?

Это попытка изменить восприятие силовых структур. Считается, что закрытые позы демонстрируют нежелание помогать и высокомерие, что вредит туристическому имиджу страны.

Помогают ли обычные российские права в Таиланде?

Юридически — нет. Для легального вождения необходимо международное водительское удостоверение с открытой категорией "А". Пластиковая карточка РФ без МВУ — прямой повод для штрафа.

Что делать, если прокатчик требует деньги за старую царапину?

Ни в коем случае не отдавайте паспорт в залог. Максимально спокойно фиксируйте претензии на видео и вызывайте Туристическую полицию по номеру 1155. Обычные патрульные часто подыгрывают своим.

Правда ли, что за вейп могут посадить в тюрьму?

Да, это уголовное преступление. На практике всё часто заканчивается огромным штрафом "на месте", но закон дает право полиции отправить нарушителя под арест.

