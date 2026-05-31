Не пустили на рейс в Румынию: предвзятость персонала обернулась для путешественницы крахом

Стамбул — это не только аромат жареных каштанов и крики чаек на Босфоре. Иногда это холодный душ из бюрократии прямо у гейта. Туристка с французским "шенгеном" в паспорте и оплаченным отелем в кармане планировала изящный вояж: два дня в Бухаресте, а потом — привет, Ницца. Но румынский перевозчик Animawings решил по-своему, превратив путешествие в триллер о депортации.
На стойке регистрации всё выглядело пристойно. Сотрудники долго копались в регламентах, переглядывались, но посадочный выдали. Шок наступил на посадке. Представители авиакомпании вдруг "вспомнили", что французская виза якобы дает право на пребывание в Румынии всего 24 часа. Аргументы про забронированный отель и четкий план маршрута разбились о глухую стену предвзятости. Поводом для окончательного отказа стал обратный путь через Ереван — логистику сочли подозрительной.
"Сотрудники авиакомпаний часто трактуют правила свободнее, чем пограничники. Если у вас виза страны 'X', а вы въезжаете через 'Y' и планируете там задержаться, лоукостеры могут перестраховаться, чтобы не платить штраф за вашу возможную депортацию. Это сугубо коммерческий риск, который перекладывают на плечи пассажира", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Такой беспредел в аэропортах — не редкость, особенно когда речь идет о стыковочных рейсах. Пока дипломаты обсуждают расширение Шенгенской зоны, на местах процветает самоуправство. Туристам приходится на ходу менять планы на июнь и тратить лишние деньги на новые билеты, чтобы просто добраться до места отдыха.
|Проблема
|Последствия для туриста
|Отказ в посадке на гейте
|Аннуляция стыковок, потеря денег за отели
|Визовые придирки
|Необходимость покупки билетов по оверпрайсу
Пока одни мучаются с "шенгеном", другие попадают в капкан американских обещаний. На рынке активизировались мошенники, гарантирующие визу в США через "связи" с консулами. Сценарий классический: бывший сотрудник дипмиссии за гонорар якобы нажмет нужную кнопку в системе. Это ложь. Госдеп и ФБР держат каждого консула под микроскопом, а любая попытка влияния карается экстрадицией и тюрьмой.
"Любые гарантии получения визы США через связи — это 100% криминал. Американская система прозрачна: решение принимает офицер здесь и сейчас, и ни один посредник не имеет доступа к его терминалу. Верить в такие сказки — значит добровольно отдать деньги преступникам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Чтобы не стать жертвой обмана в Стамбуле, где даже местные таксисты превратили сервис в охоту на кошелек туриста, нужно знать свои права. Нарушение правил авиакомпанией — это повод для судебного иска, а не для смирения.
Если пассажира не пустят в страну прилета, авиакомпания обязана за свой счет отвезти его обратно и заплатить огромный штраф государству. Поэтому они перестраховываются, иногда доходя до абсурда.
Требовать письменный отказ с указанием причины. Сфотографируйте все бейджи сотрудников. Эти бумаги станут основой для претензии и возврата стоимости билета и сопутствующих расходов.
Нет. Это миф, на котором наживаются аферисты. Все процессы автоматизированы, а сотрудники находятся под жестким контролем спецслужб.
Выбирайте единые билеты одной авиакомпании. В этом случае перевозчик несет полную ответственность за вашу доставку до финальной точки, и придирок на промежуточных этапах меньше.
