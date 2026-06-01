Как поднять с земли многотысячный штраф: туристов предупредили о запрете вывоза камней и ракушек из Египта

Возвращение из отпуска с "морским приветом" в чемодане в 2026 году стало рискованной затеей. Таможни Турции и Египта перешли в режим жесткого контроля: безобидная ракушка или кусок гальки способны привести туриста прямиком в застенок или обернуться депортацией на ближайшем рейсе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Коралл и раковина

Египет: Красное море под абсолютной защитой

Вывоз любых природных ресурсов — табу. Звезды, кораллы, морские ежи и даже песок считаются собственностью страны. Аргумент "купил у пляжного торговца" здесь не работает: таможенники видят в таких сувенирах попытку расхищения национальных богатств. Результат — штрафы и внесение в "черные списки". Ситуация с ценностями еще сложнее: осколки керамики или старинные монеты таможня расценивает как контрабанду антиквариата.

"Попытки провезти "древности", купленные на рынках, — кратчайший путь к уголовным делам. Инспекторы сверяют каждый предмет с базами данных, и отсутствие официального разрешения минкульта означает не просто конфискацию, а реальный тюремный срок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Техническое табу: что нельзя ввозить в Египет

Египетское законодательство крайне сурово к ввозу электроники. Под запретом дроны, мощные рации, спутниковые телефоны и даже профессиональные бинокли. Любое устройство, способное вести съемку или передачу данных, таможня классифицирует как технику "военного назначения". Нарушителям грозят штрафы до сотни тысяч долларов и судебно-следственные процессы.

Категория риска Последствия для туриста Природные сувениры (кораллы, галька) Штраф, депортация, запись в "черный список" Дроны, рации, бинокли Тюремный срок, штраф до $100 000

Турция: охота за историческим наследием

Турция также ведет бескомпромиссную борьбу с вывозом культурных ценностей. Обычный камень с территории исторического объекта — будь то Памуккале или окрестности Трои — признается фрагментом государственного наследия. В прошлом году были зафиксированы случаи, когда за попытку вывоза "обычной гальки" путешественники платили штрафы в размере 500 долларов и выше.

"Любой предмет, найденный на раскопе или территории памятника, воспринимается как попытка кражи культурного слоя. Мы настоятельно советуем не подбирать даже осколки камней, чтобы не оказаться в ситуации, когда отпуск оборачивается многочасовыми допросами", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Даже если вы отдыхаете на курортах, где введены строгие ограничения на пребывание у моря, не стоит пытаться компенсировать неудобства "сувенирами" с пляжа. Это лишь добавит проблем с законом.

"Таможенный контроль постоянно ужесточается, и презумпция невиновности на границе практически не работает. Любая находка, даже случайная, трактуется против туриста", — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о таможенном контроле

Можно ли вывозить ракушки из Египта, если на них есть чек из магазина?

Нет, вывоз любых морских обитателей Красного моря категорически запрещен. Любой чек, выданный уличным торговцем, будет признан недействительным, а сувенир — контрабандой.

Как доказать, что найденный камень не является антиквариатом?

На таможне доказать это практически невозможно. Лучший способ избежать обвинений — не класть в багаж никакие предметы, взятые с исторических площадок.

Что делать, если таможенники требуют штраф, но у меня нет с собой наличных денег?

В таких случаях возможна процедура задержания до выяснения обстоятельств или до оплаты взыскания через банковские терминалы, что существенно задерживает вылет и создает серьезный стресс.

Входят ли в список запрещенных к ввозу вещей в Египет профессиональные камеры?

Ввоз профессиональной фото- и видеоаппаратуры требует предварительного декларирования и получения специального разрешения. Обычная любительская электроника чаще пропускается без проблем, но квадрокоптеры попадают под прямой запрет.

Читайте также