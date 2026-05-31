Семьи вздохнули с облегчением: РЖД разрешили продажу билетов детям в Абхазию без загранпаспортов

Лето в Абхазии для российских семей снова станет проще. РЖД официально вернули возможность покупать билеты для детей младше 14 лет по свидетельству о рождении.

Фото: commons.wikimedia.org by Липунов Г. А., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поезд РЖД

Возврат к понятным правилам

Российские железные дороги упростили процедуру оформления проездных документов в сообщении с Абхазией. Соответствующие корректировки внесены на основе недавнего указа президента РФ. Теперь свидетельство о рождении вновь является достаточным основанием для покупки билета на ребенка до 14 лет.

"Отмена жестких требований по предъявлению загранпаспортов для детей — это верный шаг для стимулирования спроса на планирование отпуска. Семьи получат возможность спокойнее готовиться к поездке, не тратя время и ресурсы на экстренное оформление дополнительных документов", — прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda.Ru менеджер по пакетным турам Максим Ланин.

Почему загранпаспорт создавал проблемы

В январе 2026 года в силу вступили нормы, обязывающие предъявлять загранпаспорт для пересечения границ ряда стран ближнего зарубежья. Новшество коснулось и детских билетов. Подобная бюрократия заставила туроператоров и отельеров опасаться срыва летнего сезона, так как многие россияне привыкли к поездкам на море без лишней бумажной волокиты.

Статус-кво (зима 2026) Текущие правила Требовался загранпаспорт Достаточно свидетельства о рождении Массовые отмены бронирований Восстановление спроса на отдых

Администрация президента подчеркнула: возврат к прежнему формату оформления билетов — ключевой фактор для роста турпотока в Абхазию. Это решение логично дополняет пересечение границы с ребенком, делая процесс максимально комфортным для родителей.

"Мы видели серьезную обеспокоенность среди путешественников. Когда путь к морю лежит через заполнение десятков анкет и ожидание загранника, люди ищут иные варианты. Возвращение к свидетельству о рождении — это сигнал о том, что интересы туриста услышаны", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о поездках

Можно ли ехать с просроченным загранпаспортом?

Для поездок в Абхазию по внутренним правилам РФ теперь достаточно свидетельства о рождении до 14 лет, поэтому статус загранпаспорта во внимание не берется.

Требуется ли нотариальное согласие родителей?

Если ребенок следует с одним из родителей, дополнительные нотариальные доверенности не нужны. При поездке с третьими лицами правила остаются стандартными.

Где покупать билеты детям?

Оформление доступно как в кассах РЖД, так и на официальном сайте или в мобильном приложении перевозчика.

Вернут ли деньги за аннулированные из-за правил билеты?

Все вопросы компенсаций за билеты, купленные в период действия старых требований, решаются в претензионном порядке через службу поддержки РЖД.

