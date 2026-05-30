Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз

Анапа сбрасывает оковы зимнего затишья. Город-курорт официально "легализовал" 3,5 километра береговой линии, которые долгое время висели в "красной зоне" опасности. Теперь здесь пахнет не только морской солью, но и свежим просеянным песком. Власти закончили большую стройку на участке от Лечебного пляжа до "Бимлюка" — берег укрепили, камни убрали, а безопасность подтвердили документами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черное море

Анапский берег: чекап территории

Зона у "Бимлюка" долгое время считалась проблемной из-за размыва линии прибоя. После масштабной "реанимации" побережья ограничения сняты. Это не разовая акция: ранее зеленый свет получили территории в Витязеве, где базируются детские гиганты вроде "Виты" и "Жемчужины России". Для любителей эстетики сняты запреты и на галечных отрезках от Малого Утриша до центра города.

"Инженерная подготовка пляжа — это фундамент безопасности. Когда мы говорим о семейном отдыхе, каждый метр должен быть обследован водолазами и очищен от намытого мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Экспертный взгляд на сезон

Несмотря на то что на некоторых участках у "Рябинушки" и "Бригантины" еще крутятся бетономешалки и работают грейдеры, федеральные власти спокойны. Дмитрий Вахруков из Минстроя уверен: город переварит поток туристов вовремя. Пока Анапа чистит перышки, путешественники ищут альтернативы. Кто-то выбирает русскую тихую роскошь в деревнях, а другие — суровое Мурманское направление, где турпоток в Заполярье бьет все рекорды.

Локация Статус готовности Участок "Лечебный пляж — Бимлюк" Полностью готов, открыт с 1 июня Зона у санатория "Бригантина" Финальное просеивание песка Пляжи в районе Витязево Приняты Роспотребнадзором

"Мы видим, что туристы стали тщательнее выбирать места размещения. Безопасность пляжа сегодня стоит в одном ряду с качеством питания. Анапа вовремя перехватывает инициативу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Песок, экспертизы и "горячие" брони

Роспотребнадзор сейчас работает как конвейер: 15 пляжей уже "в законе", еще три десятка ждут вердикта санврачей. Рабочие просушивают свежий песок, чтобы отдыхающие не вязли в сырой массе. И хотя АТОР пугает цифрами о просадке бронирований на 10-12% из-за сложной логистики юга, Анапа остается лидером. Пока одни обсуждают угрозы курортному сезону на юге, другие пакуют чемоданы и учат лайфхаки, чтобы не привезти из отпуска нежелательных паразитов.

"Несмотря на логистические маневры, спрос на качественный пляжный отдых в Краснодарском крае остается стабильно высоким. Анапа — это классика, которая адаптируется под новые реалии", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Анапы

Когда официально открывается сезон в 2026 году?

Старт купального сезона назначен на 1 июня. К этой дате большинство муниципальных и частных территорий должны пройти проверку Роспотребнадзора.

Какие новые пляжи стали безопасными?

Берегоукрепительные работы завершены на участке длиной 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк". Также открыты галечные пляжи от Малого Утриша.

Что с качеством песка на новых участках?

На побережье проведена полная замена и просеивание песка. Его просушивают по специальной технологии, чтобы обеспечить комфортный вход в воду.

Много ли территорий уже прошли санитарную проверку?

На данный момент разрешения выданы 15 пляжам, еще 29 участков проходят стадию экспертизы и получат документы в ближайшие дни.

Читайте также