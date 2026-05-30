Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем
Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни
20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"
Технологический тупик: почему инициативу установки автомобильных алкозамков в России встретили скептически
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Метод из СССР: какие кухонные отходы нужно сжечь в печи для полной очистки дымохода
Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма

Берега Турции закрылись на замок: за нахождение у моря ночью теперь выписывают пугающие счета

Туризм » Путешествия

Турецкое побережье превращается в зону жесткого экологического контроля. Власти страны ввели ночной комендантский час на 21 пляже. Причина — старт сезона размножения краснокнижных черепах каретта-каретта. Обычная прогулка по песку после заката теперь обойдется в сумму, сопоставимую с ценой квартиры в регионе. Штраф за нарушение границ заповедника достигает 2 миллионов рублей.

Турция, Средиземное море
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Турция, Средиземное море

Список закрытых побережий

Под удар попали самые востребованные локации Эгейского и Средиземного морей. Патрули жандармерии и тепловизоры теперь следят за тем, чтобы ни один человек не ступил на территорию гнездования. Ограничения затронули как дикие бухты, так и пляжи рядом с премиальными отелями, где концентрация отдыхающих традиционно высока.

"Такие меры вынуждают путешественников радикально менять планы. Если раньше вечерний променад был нормой, то теперь за один шаг на песок можно лишиться всех сбережений. Бескомпромиссность турецких властей в вопросах экологии в 2026 году — это новая реальность", — констатировала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Особое внимание уделено следующим зонам:

  • Чыралы и Олимпос: Мекка для любителей палаток и древних руин в провинции Анталья.
  • Белек: Береговая линия у самых дорогих резортов страны.
  • Патара: 18-километровая полоса дюн, где спрятаться от рейнджеров невозможно.
  • Изтузу: Главный "черепаший" форпост рядом с Мармарисом.
Параметр ограничения Детали режима
Время действия С 20:00 до рассвета
Размер штрафа До 699 245 лир (~2 млн руб.)
Период блокировки С мая по конец сентября
Средства контроля Дроны, рейнджеры, ночное видение

Жесткое вето: что запрещено на песке

Главный редактор агентства "Турпром" Александр Гордиец пояснил, что турецкое законодательство в этом сезоне не подразумевает поблажек. Любое появление в зоне отчуждения трактуется как угроза популяции черепах. Это касается не только пеших прогулок, но и любых попыток обустроить быт на побережье.

"Для туристов, чей бюджет ограничен, такие санкции означают мгновенное прекращение отпуска и депортацию с долгами. Мы рекомендуем заранее изучать карты заповедных зон, чтобы не попасть в ловушку при спонтанном выборе сложного маршрута", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто ищет уединения, сезон 2026 года в Турции превращается в квест. Вместо ночных купаний путешественникам приходится выбирать либо прогулки по освещенным набережным, либо переключаться на отпуск в черте города. Инспекторы имеют право задерживать нарушителей без предупреждения.

Ответы на популярные вопросы о комендантском часе в Турции

Можно ли просто пройти по кромке воды?

Нет. Запрет на вход в заповедную зону в ночное время тотальный. Даже нахождение в воде у берега в границах закрытого пляжа считается нарушением режима тишины и безопасности для гнезд.

Действует ли запрет на пляжах при отелях?

Да, если пляж отеля входит в список 21 заповедной зоны (например, в Белеке). Отели обязаны информировать гостей, но юридическую ответственность за выход на песок несет сам турист.

Какие штрафы предусмотрены за костры?

Разведение огня на этих пляжах приравнивается к нанесению ущерба экосистеме. Помимо базового штрафа в 2 млн рублей, могут быть выдвинуты дополнительные иски за порчу флоры и фауны.

Как узнать, что пляж закрыт?

На въездах и входах установлены информационные щиты на нескольких языках. Также границы обозначаются специальными лентами или колышками, которые нельзя игнорировать.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.

Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Последние материалы
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Метод из СССР: какие кухонные отходы нужно сжечь в печи для полной очистки дымохода
Берега Турции закрылись на замок: за нахождение у моря ночью теперь выписывают пугающие счета
Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма
Такое невозможно простить: Деми Мур раскрыла детали поведения экс-избранника дочери в родильном бассейне
Прощай, привычный вафельный стаканчик: жителей России удивили составом нового лакомства
Просто хотела поддержать коллегу: внезапный выпад незнакомца заставил Анну Седокову покинуть зал
Сигналы стресса: как по поведению собаки понять, что она ненавидит ваше сюсюканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.