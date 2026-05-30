Берега Турции закрылись на замок: за нахождение у моря ночью теперь выписывают пугающие счета

Турецкое побережье превращается в зону жесткого экологического контроля. Власти страны ввели ночной комендантский час на 21 пляже. Причина — старт сезона размножения краснокнижных черепах каретта-каретта. Обычная прогулка по песку после заката теперь обойдется в сумму, сопоставимую с ценой квартиры в регионе. Штраф за нарушение границ заповедника достигает 2 миллионов рублей.

Турция, Средиземное море

Список закрытых побережий

Под удар попали самые востребованные локации Эгейского и Средиземного морей. Патрули жандармерии и тепловизоры теперь следят за тем, чтобы ни один человек не ступил на территорию гнездования. Ограничения затронули как дикие бухты, так и пляжи рядом с премиальными отелями, где концентрация отдыхающих традиционно высока.

"Такие меры вынуждают путешественников радикально менять планы. Если раньше вечерний променад был нормой, то теперь за один шаг на песок можно лишиться всех сбережений. Бескомпромиссность турецких властей в вопросах экологии в 2026 году — это новая реальность", — констатировала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Особое внимание уделено следующим зонам:

Чыралы и Олимпос: Мекка для любителей палаток и древних руин в провинции Анталья.

Белек: Береговая линия у самых дорогих резортов страны.

Патара: 18-километровая полоса дюн, где спрятаться от рейнджеров невозможно.

Изтузу: Главный "черепаший" форпост рядом с Мармарисом.

Параметр ограничения Детали режима Время действия С 20:00 до рассвета Размер штрафа До 699 245 лир (~2 млн руб.) Период блокировки С мая по конец сентября Средства контроля Дроны, рейнджеры, ночное видение

Жесткое вето: что запрещено на песке

Главный редактор агентства "Турпром" Александр Гордиец пояснил, что турецкое законодательство в этом сезоне не подразумевает поблажек. Любое появление в зоне отчуждения трактуется как угроза популяции черепах. Это касается не только пеших прогулок, но и любых попыток обустроить быт на побережье.

"Для туристов, чей бюджет ограничен, такие санкции означают мгновенное прекращение отпуска и депортацию с долгами. Мы рекомендуем заранее изучать карты заповедных зон, чтобы не попасть в ловушку при спонтанном выборе сложного маршрута", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто ищет уединения, сезон 2026 года в Турции превращается в квест. Вместо ночных купаний путешественникам приходится выбирать либо прогулки по освещенным набережным, либо переключаться на отпуск в черте города. Инспекторы имеют право задерживать нарушителей без предупреждения.

Ответы на популярные вопросы о комендантском часе в Турции

Можно ли просто пройти по кромке воды?

Нет. Запрет на вход в заповедную зону в ночное время тотальный. Даже нахождение в воде у берега в границах закрытого пляжа считается нарушением режима тишины и безопасности для гнезд.

Действует ли запрет на пляжах при отелях?

Да, если пляж отеля входит в список 21 заповедной зоны (например, в Белеке). Отели обязаны информировать гостей, но юридическую ответственность за выход на песок несет сам турист.

Какие штрафы предусмотрены за костры?

Разведение огня на этих пляжах приравнивается к нанесению ущерба экосистеме. Помимо базового штрафа в 2 млн рублей, могут быть выдвинуты дополнительные иски за порчу флоры и фауны.

Как узнать, что пляж закрыт?

На въездах и входах установлены информационные щиты на нескольких языках. Также границы обозначаются специальными лентами или колышками, которые нельзя игнорировать.

