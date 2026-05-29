Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок

Миф о "сезоне дождей" в Таиланде пора сдать в утиль. Пока толпы туристов штурмуют пляжи втридорога, опытные путешественники ловят момент. Лето-2026 — это время, когда премиальные отели Пхукета и Самуи сбрасывают ценники на 40%, а тропические ливни длятся не дольше вашего обеда. Таиланд превращается в гигантский SPA-салон с пустыми пляжами и копеечными фруктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

Климатический пазл: куда лететь, чтобы не промокнуть

Забудьте про серые осенние дожди. В Таиланде осадки — это теплый душ на 15 минут, после которого джунгли начинают дышать. Страна огромная, и пока на одном побережье качает волна, на другом — зеркальная гладь. Главное — знать географию. Если гигиена в отеле под контролем, то влажность воздуха станет лишь приятным бонусом для кожи.

"Летом на Самуи и в Паттайе море спокойное, а на Андаманском побережье, включая Пхукет, активизируются серферы. Это идеальное время для тех, кто не переносит толчею и хочет получить сервис уровня люкс по цене обычного тура", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Исцеление как роскошь: SPA за полцены

Тайская индустрия оздоровления — это не просто массаж пяток. Это микс древних техник и доказательной медицины. Летом медицинские центры и велнес-резорты устраивают аттракцион щедрости. Программы детокса и чекапы организма становятся доступнее почти вдвое. Пока защита багажа от насекомых обеспечивает спокойствие на обратном пути, тайские мастера работают над вашим ментальным балансом.

Курорт Особенности летнего сезона Самуи Пик сезона, штиль, идеальная прозрачность воды. Паттайя Минимум осадков, фруктовое изобилие, низкие цены. Пхукет Большие волны (рай для серфинга), пустые пляжи.

"Отели 5 звёзд на Пхукете летом часто стоят как бюджетные четверки в сезон. Это шанс пожить в вилле с личным бассейном, не разоряя семейный бюджет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

ТОП-5 направлений: от Самуи до Као Лака

Летний Таиланд разный. Самуи встречает штилем и идеально подходит для семейного отдыха. Паттайя превращается в гастрономический рай — жара спадает, а рынки ломятся от мангостина и дуриана. Пхукет и Као Лак выбирают эстеты и любители уединения: здесь можно часами бродить по бесконечному берегу, не встретив ни души. Краби поражает цветом зелени — после редких дождей скалы выглядят как декорации к фильму "Аватар".

"Если планируете лететь с детьми, выбирайте прямой перелет. Современные стандарты авиации позволяют сделать долгий путь комфортным даже для самых маленьких пассажиров", — отметила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Цифры и факты: сколько стоит отдых летом

Бюджет поездки летом 2026 года приятно удивляет. Тур на Пхукет на двоих (11 ночей, отель 4*) обойдется в среднем в 165 000 рублей. В Паттайю можно улететь еще дешевле — от 112 000 рублей на 8 ночей. Это сопоставимо с ценами на отдых в Мурманске, но с гарантированным теплым океаном и экзотикой под боком.

Ответы на популярные вопросы о Таиланде

Заливает ли Таиланд дождями всё лето?

Нет, осадки кратковременные и обычно выпадают ночью или вечером. Температура воздуха остается высокой — около +30…+35 градусов.

Где самое спокойное море в июне-августе?

Лучший выбор — острова Сиамского залива: Самуи, Ко Панган и Ко Тао. Там море остается тихим и прозрачным.

Нужна ли виза россиянам?

Для краткосрочных туристических поездок виза не требуется, действует безвизовый режим.

Стоит ли ехать на Пхукет, если я не умею серфить?

Да, для купания можно использовать защищенные от волн восточные пляжи или уплывать на соседние мелкие острова (Рача, Корал).

