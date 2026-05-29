Родители могут остаться дома: новые правила перевозки детей навсегда изменили летний сезон

Туризм

С 1 июня дети от 10 до 16 лет отправятся в путь без привычного сопроводжения мам и бабушек, сообщает РЖД. Речь идет о двух десятках маршрутов, где за безопасностью юных путешественников будут следить начальники поездов и проводники. Система работает просто: ребенка сажают в вагон, а на финише передают в руки доверенного лица, прописанного в заявлении.

Поезд РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Липунов Г. А., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поезд РЖД

Детский транзит: как работает услуга

Теперь школьник может стать самостоятельным пассажиром. Родителям больше не нужно выкраивать отпуск, чтобы отвезти ребенка к морю или на каникулы. Главное — правильно оформить документы и не забыть про правила путешествия с детьми. Услуга сопровождения персоналом поезда превращает обычную место в плацкарте в зону повышенного внимания.

"Главный риск здесь — психологический. Ребенок должен быть готов к самостоятельности, а родители обязаны проверить, все ли свидетельства о рождении и справки лежат в рюкзаке. Проводник не нянька, он лишь контролирует процесс", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важно помнить, что география маршрутов ограничена. Перед покупкой билета стоит убедиться, что ваш город входит в этот список. Иначе на перроне ждет неприятный сюрприз — отказ в посадке без взрослого законного представителя.

Безопасность и контроль в пути

Путешествие без родителей — это не хаос и разгул. Проводник берет на себя роль временного опекуна. Он следит, чтобы подросток, например, не вышел на случайной станции. Если вы планируете поездку на юг в пятизвездочный отель Адлера, сервис сопровождения станет отличным решением.

"Мы видим, что турпоток в Заполярье и по другим направлениям растет, и такие услуги — ответ на запрос рынка. Безопасность в поезде сегодня на порядок выше, чем в автобусных перевозках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

На конечной станции ребенка не просто высаживают на перрон. Начальник поезда лично проверяет встречающего. Проверка паспорта, сверка с данными в заявлении — без этого передача "ценного груза" не состоится. Это жесткий фильтр, отсекающий любые случайные контакты.

Опция Условия сопровождения
Возраст пассажира От 10 до 16 лет включительно
Кто присматривает Начальник поезда и проводник вагона
Передача ребенка Точно указанному лицу по паспорту

Для многих семей это шанс увидеть жемчужины русского туризма вроде Бёхово, отправив детей к родственникам с минимальными затратами сил. Главное — избежать типичных ошибок при сборах. Обязательно объясните ребенку, как вести себя при встрече с насекомыми или паразитами из чемодана, если он едет в лесные регионы.

Ответы на популярные вопросы о детских поездках

С какого возраста можно отправить ребенка одного?

Услуга сопровождения доступна для детей в возрасте от 10 до 16 лет на определенных маршрутах.

Кто именно будет следить за ребенком в поезде?

Контроль осуществляют проводник вагона и начальник поезда на протяжении всего пути следования.

Что будет, если встречающий опоздает на станцию?

Ребенка не оставят одного на перроне. Сотрудники РЖД будут обязаны обеспечить его безопасность до момента передачи полномочным органам или законным представителям.

Нужна ли нотариальная доверенность для поездки по России?

Для поездок внутри страны достаточно письменного заявления родителей и оригинала свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
