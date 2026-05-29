Роковое упущение родителей: заставило пограничников развернуть десятки семей на стыковке

Граница — это всегда фильтр. Если вы отправляете ребенка за кордон без личного сопровождения, главная деталь в вашем "багаже" — нотариально заверенное согласие. Без этой бумаги пограничный контроль превратится в непреодолимую стену.
Согласие требуется, когда несовершеннолетний пересекает КПП без мамы или папы. Бабушки, тренеры, вожатые или старшие братья — для закона это "третьи лица". Даже если ребенок едет с родным дедом, статус сопровождающего должен быть подтвержден нотариусом. Если же один из родителей рядом, закон РФ согласия от второго не требует. Но есть нюанс: принимающая сторона (например, страны ЕС или США) часто диктует свои правила, требуя разрешение от обоих родителей даже при их разводе.
"Часто туристы забывают, что сопровождающий обязан быть совершеннолетним. Мы сталкивались с ситуациями, когда 17-летнего парня пытались назначить ответственным за младшего брата. Подросток не обладает полной дееспособностью, чтобы отвечать за другого", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Важно следить за гигиеной документов так же тщательно, как за гигиеной в отеле. Любая ошибка в фамилии или отсутствие транзитной страны в списке превратит ваш билет в мусор.
Разрешение — вещь гибкая. Его можно выписать на конкретную дату, на весь летний сезон или "оптом" до 18-летия. Все зависит от целей. Для спортивных соревнований часто делают разовый документ, а для регулярных поездок к родне — долгосрочный.
|Тип документа
|Особенности
|Разовое согласие
|Указывается конкретная страна и даты поездки. Сгорает после возвращения.
|Многократное (до 18 лет)
|Позволяет посещать список стран до совершеннолетия ребенка.
Для визита к нотариусу подготовьте оригиналы: свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и данные сопровождающего. Обязательно впишите все страны транзита. Если у вас пересадка в Дубае, ОАЭ должны быть в списке, иначе до конечной точки ребенок не долетит.
"При планировании поездок с детьми сейчас критически важно учитывать логистику. Прямых рейсов мало, часто приходится лететь через третьи страны. Если в согласии указана только финальная точка, пограничники могут развернуть ребенка на этапе пересадки", — предупредил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
Если родители в Москве, а ребенок с бабушкой готовится к вылету из Мурманска, личная встреча не нужна. Нотариусы давно используют цифровую передачу данных. Мать оформляет бумагу у себя, специалист переводит её в электронный вид с усиленной подписью и отправляет коллеге в другой город. Бабушке остается только зайти в соседнюю контору и забрать бумажный дубликат. Это быстрее, чем искать отдых в России в пик сезона.
Закон не обязывает иметь согласие для поездок по РФ. Однако жизнь сложнее кодексов. Документ могут потребовать при заселении в отель или в больнице. Без официального представителя врачи имеют право оказывать только экстренную помощь. Чтобы не искать судьбу, в попытках успокоить нервы после отказа в заселении, лучше сделать простую доверенность.
"Мы всегда советуем оформлять согласие даже для внутренних маршрутов. Присутствие чужого взрослого рядом с ребенком всегда вызывает вопросы у полиции или медиков", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Особенно это актуально сейчас, когда юг России живет в режиме усиленного контроля. Помните: правильная бумажка экономит часы допросов. Перед сборами проверьте чемоданы на наличие насекомых и документы на наличие актуальных печатей.
По российским законам — нет. Однако, если отец подал официальный запрет на выезд, ребенка не выпустят. Рекомендуется проверять наличие запретов в базе МВД перед покупкой тура.
Да, с момента достижения 18 лет человек становится полностью дееспособным и может нести юридическую ответственность за несовершеннолетнего при наличии нотариального согласия.
В этом случае при себе обязательно нужно иметь оригинал документа, подтверждающего смену фамилии (свидетельство о браке или разводе), чтобы доказать родство на границе.
Для поездки в Абхазию действуют стандартные правила. Если ребенок едет без родителей, согласие необходимо. При этом загранпаспорт ребенку в Абхазию до 14 лет не требуется — достаточно свидетельства о рождении со штампом о гражданстве.
