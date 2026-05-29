Взрывной рост пятизвездочных отелей: что происходит с туризмом в Адлере

В 2026 году популярность пятизвездочных отелей в Адлере увеличилась на 31% по сравнению с предыдущим периодом. Для сравнения, общекраевой показатель спроса на сегмент люкс по Краснодарскому краю поднялся лишь на 9%.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Адлер, пляж

Как сообщает Газета. Ru, несмотря на статистический подъем, доля отелей высшей категории остается нишевой и не превышает 4% от общего объема бронирований в регионе. Массовый спрос по-прежнему сосредоточен в бюджетном и среднем ценовом сегментах: на гостиницы категории три и четыре звезды приходится 30% всех заказов. При этом эксперты отмечают, что увлечение современными правилами въезда и зарубежными курортами постепенно уступает место переориентации внутреннего турпотока на премиальный сервис внутри страны.

"Активно растет сегмент обеспеченных путешественников, которые выбирают отдых в отелях высоких категорий внутри страны. Если в 2024 году на долю таких клиентов приходился 21% бронирований, то в 2025 году показатель вырос до 25%. Во многом это связано с тем, что ввиду логистических и визовых трудностей туристы, ранее ориентированные на зарубежный премиальный отдых, сегодня активнее путешествуют по России и предъявляет более высокие требования к уровню сервиса, инфраструктуре и качеству размещения", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

Факторы влияния и особенности спроса

Специалисты связывают устойчивый рост спроса с притоком иностранных гостей из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, которые отдают предпочтение объектам высокого класса и обладают более широким бюджетом на поездки. По словам Козловой, доступность люксового размещения до недавнего времени сдерживалась дефицитом круглогодичных курортов, однако ситуация меняется по мере обновления инфраструктуры крупных городов. 

"Рост интереса к пятизвездочным отелям на курортах — это закономерная реакция на повышение ожиданий аудитории. Потребитель стал требовательнее к комфорту и готов доплачивать за предсказуемый уровень качества, так как альтернативы премиальному отдыху за границей стали менее доступными из-за различных административных барьеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о премиальном отдыхе

Почему пятизвездочные отели занимают только 4% рынка?

Этот сегмент требует колоссальных вложений в инфраструктуру и высокие стандарты обслуживания, поэтому большая часть номерного фонда в Краснодарском крае традиционно ориентирована на доступные для широкого круга лиц категории три и четыре звезды.

Какие регионы лидируют по числу бронирований люкса в Сочи?

За исключением Москвы, главными потребителями дорогостоящего отдыха в Сочи являются жители Санкт-Петербурга, Ростовской области и непосредственно самого Краснодарского края.

Как изменилось поведение туристов в 2025–2026 годах?

Путешественники, ранее предпочитавшие зарубежные премиум-курорты, привнесли на внутренний рынок высокие требования к сервису, что подстегивает отельеров повышать уровень оснащения объектов размещения.

Что удерживает рост предложения отелей категории 5 звезд?

Основным фактором является длительный цикл строительства и запуска качественных круглогодичных курортных комплексов, способных соответствовать мировым стандартам индустрии гостеприимства.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
